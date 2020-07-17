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«Эхо Москвы» в Челябинске
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Сделано в Челябинске 2020

Бизнес премия «Сделано в Челябинске» – это мультимедийный проект 31 канала и радиостанции «Челябинское эхо» о предприятиях, которыми может гордиться Челябинская область, уникальных продуктах, которые они производят.

Что дает участие в премии?

  • Привлечение внимания к предприятиям, которые вносят значимый вклад в создание и развитие уникальных продуктов и услуг.
  • Содействие расширению деловых контактов и узнаваемости.
  • Формирование позитивного имиджа бизнеса.

Премия в цифрах:

  • 270 руководителей
  • 10 предприятий в финале
  • 200 часов эфирного времени
  • 250 публикаций о премии и участниках
Главный приз — годовое рекламное сопровождение бизнеса на 1 000 000 ₽
Генеральный информационный партнер
По вопросам участия: ООО «Урал-Медиа» +7 351 729 99 20 media_center74@mail.ru
По вопросам партнерства: Галина Лепина +7 (351) 269 97 76 radio@echochel.ru
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Положение о бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2020»
06 июля 202011:55

В августе стартует прием заявок на соискание бизнес-премии «Сделано в Челябинске-2020»

Радиостанция «Челябинское эхо» и 31 канал объявили дату начала приема заявок на участие в мультимедийном проекте «Сделано в Челябинске»

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