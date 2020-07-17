Сделано в Челябинске 2020

Бизнес премия «Сделано в Челябинске» – это мультимедийный проект 31 канала и радиостанции «Челябинское эхо» о предприятиях, которыми может гордиться Челябинская область, уникальных продуктах, которые они производят.
Что дает участие в премии?
- Привлечение внимания к предприятиям, которые вносят значимый вклад в создание и развитие уникальных продуктов и услуг.
- Содействие расширению деловых контактов и узнаваемости.
- Формирование позитивного имиджа бизнеса.
Премия в цифрах:
- 270 руководителей
- 10 предприятий в финале
- 200 часов эфирного времени
- 250 публикаций о премии и участниках
Главный приз — годовое рекламное сопровождение бизнеса на 1 000 000 ₽
Генеральный информационный партнер
По вопросам участия:
ООО «Урал-Медиа»
+7 351 729 99 20
media_center74@mail.ru
По вопросам партнерства:
Галина Лепина
+7 (351) 269 97 76
radio@echochel.ru
06 июля 202011:55
Радиостанция «Челябинское эхо» и 31 канал объявили дату начала приема заявок на участие в мультимедийном проекте «Сделано в Челябинске»