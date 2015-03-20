Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция "Челябинское эхо" подготовила список наиболее заметных событий недели с 16 по 20 марта 2015 года.









1. Челябинцы увидели «черное» Солнце





Жители Челябинска сегодня увидели солнечное затмение. Оно началось в 14.47, но лучшем временем для наблюдения стало 15.15. Из северной Атлантики лунная тень проследовала к Фарерским островам и Норвежскому морю, потом переместилась к архипелагу Шпицберген и затем далее на север. Общая длительность - четыре часа девять минут 21 секунду.

Фото: Пользователь "ВКонтакте"Андрей Литвиненко





Правда, для южноуральцев Солнце потемнело не полностью, а лишь наполовину. Полное затмение можно было наблюдать только на Фарерских островах и Шпицбергене, поэтому в полярных гостиницах были раскуплены все номера. Самая удобная точка на материковой территории России, где можно было смотреть солнечное затмение, - Мурманск. Там Солнце скрылось на 89%. Кстати, одна из российских авиакомпаний подготовила спецрейс, маршрут которого проложен над Баренцевым и Норвежским морями. Пассажиры наблюдали полное затмение с борта самолета.

Видео: Пользователь YouTube Ринат Зайнуллин









2. Северное сияние в ночь на 18 марта





Жители Челябинской области в ночь на среду, 18 марта, наблюдали северное сияние. Обычно явление встречается в северных регионах. Но его свидетелями из-за сильнейшей магнитной бури стлаи жители Центральной России, Северо-Западного округа, Урала и Поволжья. Это территория севернее линии Орел-Пенза-Самара-Магнитогорск-Барнаул.

Фото: Антон Харисов



Ученые связали явление с повышенной геомагнитной активностью. Была зафиксирована рекордная по силе магнитная буря за последние четыре года. Астрофизик Сергей Замоздра объяснил, что «из-за уникальной солнечной бури пробило магнитную защиту Земли, и частицы солнечного ветра смогли проникнуть глубоко вниз». В 2015 году МЧС России прогнозирует до 30 геомагнитных бурь. От двух до шести из них могут оказаться большими и очень большими. Вероятность возникновения возмущения высшей категории достигает 20%.

Видео: Пользователь YouTube Chester





Между тем, северное сияние над Землей сняли из космоса. Видео опубликовал астронавт NASA Терри Вёртс. Сейчас он находится на Международной космической станции. Запись сделана 18 марта над Северным полюсом. На ней видно, как зеленая полоса буквально "окольцевала" поверхность планеты.









3. Пьяная вечеринка в детсаду Челябинска





В детсаду Челябинска пьяные мужчины спали на кроватках и пили пиво. Скандальные фото попали в социальные сети. На них видно, как мужчины сидят на детских стульчиках, а на столике лежат еда и алкоголь. Кто-то из компании спит среди игрушек. Есть снимки спален. Запись была опубликована 12 марта и названа "Воспитатели".

Фото: Страница "ВКонтакте" Александра Галкина



Оказалось, что попойку устроил бывший сторож. 26-летнего мужчину, который работал в детсаду два года назад в течение нескольких месяцев, узнали сотрудники. В 2012 году и были организованы посиделки. Виновника фотосессии допросила прокуратура. Он сказал, что ради шутки позировал на камеру с приятелями с пивом в руках. Привлечь кого-либо из них или персонала учреждения к ответственности за истечением срока давности уже невозможно. Тем не менее детский сад ждет масштабная проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства.









4. Жители Челябинска отметили годовщину присоединения Крыма к России





В среду, 18 марта, в Челябинске прошел митинг в честь присоединения Крыма к России. Участие в акции на площади Революции, по данным организаторов и полиции, приняли более 20 тысяч челябинцев. Событие стало одним из самых масштабных в истории Южного Урала.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области







Участники митинга поддержали решение жителей полуострова вернуться в состав России. Год назад за воссоединение на референдуме проголосовали 95% населения республики. К акции в Челябинске присоединились представители молодежных и ветеранских организаций, патриотических объединений, партий, а также губернатор Борис Дубровский. Митинг завершился выступлениями ансамбля танца "Урал" и известной рок-группы "Рондо".

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области





Кроме того, в школах Челябинской области прошли тематические уроки «Мы вместе». Детям рассказали об истории полуострова, начиная с древних времен до наших дней. Основную часть занятий посвятили итогам референдума. Уроки прошли в разнообразных формах: беседы, интеллектуальные игры, тематические выставки, творческие проекты, классные часы, радиопередачи. В школах также стартовала акция «Напиши письмо сверстнику». Ребята смогут рассказать крымским школьникам о своих увлечениях, поделиться мыслями и мечтами. Конверты отправят через месяц.







5. Челябинский метеорит «высадил» «снежные морковки»





После падения метеорита вокруг Челябинска выросли «снежные морковки». Так ученые назвали углубления в сугробах от осколков космического камня. Они "врезались" в снег на 15-25 сантиметров. Исследователи полагают, что образовались эти отверстия от механического воздействия. Когда осколки вошли в снег, получились углубления с плотными стенками. Они и препятствовали дальнейшему продвижению фрагментов метеорита внутрь сугроба. Поэтому частицы остановились, говорится в статье, опубликованной на сайте 46 научной конференции по лунным и планетарным исследованиям.





Ранее была выдвинута гипотеза о том, что фрагменты растапливали снег, поэтому стенки и становились плотными. Но компьютерное моделирование показало, что в момент падения в сугробы части небесного тела уже остыли.



Метеорит «Челябинск» вошел в атмосферу над Южным Уралом 15 февраля 2013 года. Большая его часть разрушилась на высоте нескольких десятков километров. Ударная волна от взрыва обогнула земной шар.