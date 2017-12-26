Готовимся к зимней поездке за город на машине. Лайфхак от МЧС

Утомленные городом

Фото с сайта dorinfo.ru

Впереди длинные новогодние выходные. Многие жители Челябинской области предпочитают в зимние праздники выезжать за город на автомобилях. Специалисты МЧС предупреждают об опасностях. Казалось бы, банальные вещи - всегда брать теплые вещи и запас горячего чая. Однако люди часто пренебрегают ими и попадают в плачевные ситуации. Заместитель начальника по поисково-спасательной работе регионального управления МЧС Денис Гарифуллин рассказал, что иногда достаточно элементарно посмотреть прогноз погоды, чтобы воздержаться от поездки.

«Обязательно в автомобиле необходимо держать какие-то теплые вещи, теплый плед. Держат даже какие-то кемпинговые горелки для того, чтобы можно было согреть горячий чай. Термос элементарный. У нас многие ребята, которые передвигаются, путешествуют зимой, у них минимальный набор вещей для зимних путешествий присутствует. Если случилось, что у вас этого нет, то хотя бы спички либо что-то такое, что у вас есть. Необходимо развести какой-то костер, сделать любой источник тепла. Сидя в автомобиле, вы сильно не обогреетесь. По дальнейшим действиям — ждать попутный автомобиль и, самое главное, далеко от автомобиля, если вы не знаете, сколько до следующего населенного пункта, то отправляться в путешествие, двигаться дальше пешком не рекомендовано. Лучше находиться возле автомобиля», - отметил Денис Гарифуллин.

Если же водитель знает, что до ближайшей деревни осталось 1,5 - 2 километра, он может отправиться пешком за помощью. Однако при расчете расстояния не стоит ориентироваться на огни от жилья, так как их можно увидеть и за 15-20 километров, добавил Денис Гарифуллин. Еще одна проблема, о которой часто не задумываются автомобилисты, - бензин. Некоторые отправляются в путь, как говорится, "на парах", допускают, чтобы долго горела лампочка. И если летом не так критично остаться без бензина на безлюдной дороге, то зимой можно и замерзнуть. Поэтому специалист рекомендует контролировать уровень топлива в баке. И именно контролировать, а не брать с собой бензин в канистре, поскольку это опасно. В целом в зимних путешествиях на машине самое главное — тщательно проверять его всегда перед выездом за город. К сожалению, некоторые автомобилисты отправляются в путь, не сделав этого.

«То есть думают, что автомобиль не подведет, едут в легких курточках, чуть ли не в летних кроссовках. Автомобиль ломается. Стоят на трассе. Нет ни пледа, ни какой-то одежды, которой можно утеплиться, ни термоса с горячим чаем, ни спичек даже банально развести огонь. Вот этот минимальный набор необходимо в зимнее время с собой возить, особенно на дальние расстояния. Проверять зарядку своего телефона. Чтобы было зарядное устройство для мобильного телефона от автомобильного прикуривателя сети 12 вольт. Такие определенные моменты, которые вроде бы мелочь, но в реальности могут спасти и жизнь, и оказать быструю помощь автолюбителям», - сказал специалист.

Также Денис Гарифуллин посоветовал заранее продумывать маршрут и по возможности избегать дороги повышенной опасности.

«Зимой самостоятельно не стоит выезжать на грунтовые дороги, на лесные дороги, которые, во-первых, плохо чистятся и малопроездные. Таких дорог в одиночку надо стараться избегать и не выезжать на такие дороги ночью. Остальные дороги, которые областного и федерального значения, они проездные, на них постоянно идет поток автомобилей. Вероятность того, что никто вам не окажет помощь, мала. А вот на таких дорогах, которые лесные, полевые, проселочные, на которые выезжают, пытаясь сократить или доехать до какого-то водоема для рыбалки, таится опасность», - сказал Денис Гарифуллин.

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