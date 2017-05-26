Жители Челябинской области в выходные могут погулять по Карандашу

Утомленные городом

Где вы планируете провести ближайшие выходные? Если еще не определились, съездите в единственное место на Земле, где можно ступить ногой на самую древнюю породу. Это место находится в Челябинской области и называется Карандаш - небольшая гора в Кусинском районе западнее хребта Большой Таганай. Вообще изначально она называлась Кара-таш, что в переводе с тюркского языка означает "черный камень". По некоторым данным, название трансформировали русские переселенцы. А черный камень на этой горе действительно есть. Это минерал израндит, имеющий магматическое происхождение. Он-то и является самой древней породой на Земле, и увидеть его можно только на территории Южного Урала, говорит краевед Федор Жижилев.

«Там рядом пробегает река в таком живописном ущелье, которое называется Израндит. Добираться несложно: до деревни Александровка от Кусы недалеко, не обязательно на вездеходе, можно на любой машине. Небольшая плотинка, пруд, где рядом можно палатку поставить. Также можно договориться с жителями Александровки, у них переночевать. А вообще это маршрут выходного дня, то есть объект изучить можно за один день. От Александровки пять-семь километров. А вообще Карандаш - это даже не гора, а сопка, потому что она очень пологая. К тому же она живописная, туристов там очень мало, там чистота, там есть медные копи, где-то там жила отшельница», - рассказал Федор Жижилев.

Фото Федора Жижилева

Гора Карандаш имеет высоту порядка 600 метров, склоны покрыты богатой и разнообразной растительностью, продолжает краевед.



«Там и орнитологам можно работать, там очень много насекомых интересных, бабочек, хорошая растительность, красивая, то есть спокойные места. Единственное, там нельзя разводить костер, потому что эта зона охраняется государством. Можно воспользоваться каким-то примусом или взять с собой термос», - отметил краевед.

Расстояние от Челябинска до горы Карандаш – 177 км - не так уж и много для утомленных городом любителей природных красот.

Фото Федора Жижилева

Как добраться до горы Карандаш?

Есть два основных пути, по которым можно добраться до горы Карандаш из Челябинска. Первый - выехать из города в сторону Екатеринбурга, добраться до Каслей и далее - до деревни Александровка. Как правило, навигатор четко ориентирует путешественников на этом маршруте, но даже отсутствие прибора не станет помехой, поскольку местные жители охотно объясняют, как проехать. Второй путь - через Златоуст. Нужно доехать до поселка Магнитка, далее на север - до Александровки. От деревни Александровка до горы Карандаш порядка восьми километров, их придется преодолеть пешком.

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