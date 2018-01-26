Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить

Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта zdrav74.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 22 по 26 января 2018 года.

1. В Челябинской области сменился министр здравоохранения

В понедельник, 22 января, занимавший этот пост Сергей Кремлев ушел в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Губернатор Борис Дубровский отставку принял и назначил на должность министра здравоохранения региона Сергея Приколотина, который ранее занимал пост замглавы ведомства. Постановление о назначении опубликовано на сайте губернатора.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области

Сергей Кремлев руководил министерством с 2014 года. Пришедший на его место Сергей Приколотин свою трудовую деятельность начал в 1989 году, тогда он работал санитаром в Адлерской детской поликлинике. Потом переехал в Челябинск, где был также санитаром в ряде медучреждений. Работал медбратом, фельдшером. С конца 90-х занимал должность анестезиолога-реаниматолога в челябинской больнице скорой помощи, потом там же заведовал отделением реанимации и интенсивной терапии. С 2005 по 2012 годы возглавлял Станцию скорой медицинской помощи, после этого был директором управления здравоохранения Миасса. На пост заместителя министра здравоохранения Челябинской области был назначен в июле 2016 года.

2. В Челябинскую область пришли аномальные морозы

Среднесуточные температуры воздуха со вторника, 23 января, были на 7 градусов ниже климатической нормы. По ночам столбики термометров опускались до -35 градусов, в дневные часы было около 30.

Фото с сайта therussiantimes.com



В школах отменяли занятия. Это коснулось образовательных учреждений Челябинска, Магнитогорска, Карталов и ряда других территорий.

Фото с сайта msktambov.ru

23 января из-за экстремально низких температур в регионе отменили 28 междугородних автобусных рейсов. Это, в частности, коснулось выездов в Казахстан, Магнитогорск, Курган, а также в горнозаводскую зону региона.

В четверг, 25 января, стало известно, что подростки с обморожением лодыжек стали обращаться в больницы Челябинска. Пациентами стали так называемые жертвы моды - те, кто даже в 30-градусный мороз ходит по улице с оголенными нижними частями ног, сообщало агентство "Урал-пресс-информ".

Фото с сайта mir24.tv

Экстренное предупреждение по аномальным морозам продлено в Челябинской области и на ближайшие выходные - 27 и 28 января.

3. Южноуральские школы на этой неделе начали закрывать на карантин

Эпидпорог по ОРВИ, по данным на 23 января, был превышен в шести городах и районах области. Однако пока ситуация по сезонной заболеваемости оценивается как неэпидемическая, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. За прошлую неделю на Южном Урале было зарегистрировано более 20 тыс. случаев ОРВИ, половина из них — в Челябинске. Это ниже эпидпорога на 27%. Случаев гриппа в регионе не зафиксировано, Несмотря на это в одном общеобразовательном учреждении и трех классах двух школ учебный процесс приостановлен.

Фото с сайта tvtomsk.ru

4. Закрылся последний в Челябинске магазин Media Markt



С якорным арендатором немецкой сети расстался ТК «Фиеста». Магазин работал в здании комплекса более шести лет. По данным 74.ru, освободившуюся площадь в ближайшее время займет другая сеть бытовых товаров — компания DNS. Первые магазины Media Markt открылись в Челябинске в 2011 году. Тогда торговая сеть появилась в торговых комплексах «Фиеста» и «Кольцо». Затем еще один магазин открылся в ТРК «Куба». Однако с 2016 года их стали закрывать. В октябре 2017-го Media Markt начал открывать свои отделы в гипермаркетах METRO. В будущем подобный «магазин в магазине» может появиться и в Челябинске. Ближайший от города торговый центр METRO находится в Копейске.

5. Магнитогорск в эфире НТВ назвали «задницей мира»



Такое определение городу дал ведущий Тигран Кеосаян. Шоумен в программе обсуждал заявление президента США Дональда Трампа, который назвал страны третьего мира, в частности Таити, "вонючей дырой". Некоторые СМИ при переводе этого высказывания на другие языки использовали выражение "задница мира". "Задница мира — это Магнитогорск, а не Таити", — заявил Тигран Кеосаян в эфире НТВ, проиллюстрировав свои слова фотографией дымящих труб южноуральского города.

Скриншот с сайта youtube.com / НТВ

Это вызвало возмущение среди магнитогорцев. Так, в пресс-службу мэрии поступило множество жалоб на высказывание телеведущего, а секретарь местного Горкома КПРФ Вячеслав Гутников заявил, что город не заслужил такого оскорбительного к себе отношения. "Телеведущим, имеющим сильный душок московского туалета, мы не позволим упражняться в наш гордый металлургический адрес", — добавил он. По данным Верстов.инфо, в адрес руководителя НТВ было направлено официальное письмо с требованием принести публичные извинения магнитогорцам.

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