Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта sledcom.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 9 по 12 января 2018 года.



1. В школе под Челябинском в результате поножовщины пострадал подросток

Конфликт между учениками произошел 17 января - через день после трагедии в Перми, когда школьники напали с ножом на учителя и учеников. По предварительным данным, конфликт в деревне Смольное Сосновского района произошел утром. Его участниками стали двое подростков. В ходе драки 16-летний парень вытащил нож и ударил им своего одноклассника.

На место происшествия выехала бригада сотрудников областной прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Стартовала проверка соблюдения требований безопасности нахождения детей в школе. Этот инцидент обсуждался на следующий день на комиссии с участием детского омбудсмена области Ирины Буториной. Известно, что между подростками был давний конфликт.

Фото с сайта sledcom.ru

Ранее, 15 января, в школе N127 в Перми двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы. В пятницу утром, 19 января, произошло нападение на школу №5 в Бурятии. Трое молодых людей в масках бросили во время урока в кабинет бутылку с зажигательной смесью. Когда из-за загорания дети и учитель начали покидать класс, то они стали их избивать. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, полиция проверит версию о взаимосвязи трех нападений. "Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трех происшествий посредством социальных сетей", - пишет агентство.

По всем трем случаем заведены уголовные дела, идет расследование. Роскомнадзор заявил, что заблокирует призывающие к насилию в школах группы в соцсетях по той же схеме, как и сообщества, побуждающие к самоубийству.

О причинах агрессии подростков и безопасности в школах мы говорили 19 января в программе "Разбор полетов".



2. В Челябинске около ТРК «Родник» насмерть сбили инвалида, который просил милостыню на дороге

ДТП произошло вечером в воскресенье, 14 января, на перекрестке улиц Труда и Северо-Крымской. На месте аварии очевидцы заметили лужу крови, пустую инвалидную коляску, полицейских и скорую помощь. От полученных травм мужчина скончался.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Челябинцы отмечают, что часто встречают на городских перекрестках инвалидов, которые создают на дорогах опасные ситуации. "Инвалиды, просящие милость, игнорируют ПДД и лезут под колеса. То, что сбили, — это ожидаемый итог. Виновата полиция, которая неоднократно видела инвалидов на дорогах и бездействовала. Если бы "попрошаек" штрафовали, они не стояли в неположенном месте", — прокомментировал один из пользователей группы "Регион-74 | Челябинск" в соцсети "ВКонтакте.

Авария у "Родника" и в целом ситуация с инвалидами на проезжей части стали темой программы "Разбор полетов". Свои мнения высказали замначальника городского управления ГИБДД Алексей Горшков, депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова и автоюрист Юрий Панченко.



3. Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова ушла в отставку



Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова ушла в отставку. 16 января она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности министра губернатор Борис Дубровский назначил начальника управления охраны окружающей среды минэкологии Яну Куприкову.

Фото с сайта www.mineco174.ru

Эксперты связывают уход Ирины Гладковой с должности министра экологии со свалкой и саммитом ШОС. В частности, политолог Александр Подопригора отметил, что увольнение с поста не случайно произошло сразу же после работы «облетной группы» по подготовке саммитов ШОС и БРИКС, которая 15 января оценивала возможность проведения в Челябинске мероприятия такого уровня. Политолог Андрей Лавров считает, что в разгар споров по выбросам между промышленниками и населением Ирина Гладкова не смогла добиться компромисса, поэтому ее уход с поста был ожидаем.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разобраться в ситуации с вручением Ирине Гладковой благодарности за развитие природоохранной деятельности. Данную награду министр экологии региона получила в декабре. Жители города назвали благодарность "пиром во время чумы".

Между тем пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин не связывает увольнение Ирины Гладковой со скандальной грамотой. По его словам, критика в адрес главы минэкологии региона несостоятельна.

4. Вместо «Ростелекома» фиксировать нарушения ПДД с камер в Челябинске будет нижегородская компания

Она займется поставкой услуг не только в областном центре, но и по всему региону. Ранее фото- и видеоинформацию нарушений ПДД производила компания "Ростелеком", которая получал контракт в последние три года. В этом году заказчик в результате аукциона выбрал другого поставщика. Контракт будет заключен с компанией «АЭЛЬ-РТС» ИНЖИНИРИНГ», которая предложила за единицу услуги 671 рубль 84 копейки. По данным сайта госзакупок, "Ростелеком" хотел получать за такой же объем работы на четыре рубля больше. Единица услуги в данном случае - это стоимость обработки информации по одному нарушению.

Согласно техническому заданию, нижегородская компания должна обеспечить одновременное получение сведений о несоблюдении ПДД не менее чем с 30 мест. Особо нуждающиеся в фото- и видеофиксации участки ежемесячно будут определять сотрудники Госавтоинспекции. Также компания обязана в период НМУ выставлять оборудование для автоматической фиксации движения автомобилей, которым в период смога запрещен въезд в город. Информацию в ГИБДД компания будет предоставлять и с дорог области, где нарушения фиксируют так называемые треноги.

5. К саммиту ШОС в центре Челябинска построят пять подземных пешеходных переходов



Они появятся на пересечении улиц Красной, Кирова, Российской с улицей Труда. Также переход построят на перекрестке Каслинской и Братьев Кашириных. Пятый объект запланирован властями на участке, где улица Российская пересекается с Нагорной. В этом месте будет проходить третья очередь транспортной развязки, которая соединит центр города с аэропортом. Планы по строительству новых переходов общественникам представили в мэрии. По словам одного из участников встречи, урбаниста Льва Владова, такое количество подземных переходов не делает городскую среду доступной. Общественники намерены убедить в этом чиновников.

Источник: vk.com/chelurban

О строительстве подземного перехода возле здания филармонии стало известно в 2017 году. Об этом «Челябинскому эху» сообщил заместитель главы города Владимир Алейников. Он сказал, что подземный пешеходный переход на перекрестке Кирова - Труда построят под автомобильным мостом. Для этого расконсервируют одну из арок путепровода, которая сейчас закрыта. В начале Кировки построят лестницу, ведущую под землю. И эта часть перехода будет соединяться с той, что пройдет под автомобильным мостом, пояснил тогда Владимир Алейников.

Также власти ответили и на вопрос общественников по поводу моста между улицей Цвиллинга и цирком. Предполагается, что он будет пешеходным. Возможность строительства именно такого моста в одном уровне с набережной реки Миасс просит учесть комитет градостроительства и архитектуры Челябинска. Письмо направят в управление дорожного хозяйства.

Кроме того, власти могут отказаться от строительства изначально предусмотренной в генплане Челябинска 4-полосной дороги вдоль северного берега реки Миасс, которая должна была пройти между органным залом и памятником Столыпину в сторону цирка до места, где предполагается построить конгресс-холл.

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