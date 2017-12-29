Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта gubernator74.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 23 по 29 декабря 2017 года.



1. Борис Дубровский поздравил южноуральцев с Новым годом в компании собаки

В праздничном видеоролике губернатор Челябинской области предстал на фоне наряженной елки. Рядом с ним в кадре - овчарка. "Поздравляю вас с новым 2018 годом. Челябинская область встречает его достойно. Мы вместе преодолели многие трудности и теперь строим планы на будущее. В новом году нам предстоит сделать важный политический выбор, реализовать экологические проекты, укрепить экономический рост и выйти на новое качество жизни. Пусть в наступающем году все сложится хорошо, исполнятся все ваши надежды, у каждого в доме будут счастье, любовь и достаток. Здоровья вам, благополучия и взаимопонимания. С праздником, дорогие земляки! С новым годом!" - поздравил южноуральцев губернатор.

Видео: Челябинская область / youtube.com

В конце губернаторской речи овчарка тоже не промолчала. Послышался непродолжительный лай. Известно, что в видео снимали бельгийскую овчарку по кличке Тора.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Собака служит в полиции и специализируется на поиске взрывчатых веществ. Этой осенью она выезжала на осмотры зданий, когда в Челябинске прокатилась волна ложных минирований, сообщили в пресс-службе губернатора.



2. Евгений Тефтелев провел итоговую пресс-конференцию



На прошлой неделе итоги года на пресс-конференции подводил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, об этом мы писали в предыдущем топе новостей. В среду, 27 декабря, на вопросы журналистов ответил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

В частности, мэр сообщил, что челябинская свалка будет закрыта в мае 2018 года. По словам Евгения Тефтелева, происходить это будет поэтапно. С 1 января будущего года бюджетные организации начнут вывозить мусор на полигоны Полетаево и Копейска. Сейчас решается вопрос о том, чтобы получить на это временное разрешение.

Евгений Тефтелев не поддержал идею о реконструкции площади Революции. Речь идет о проекте, который был анонсирован в сентябре этого года. На итоговой пресс-конференции глава города сказал, что нужны публичные слушания. Предложенная реконструкция подразумевает строительство двух фонтанов в районе площади, мощение территории гранитом и организацию подземной парковки рядом с молодежным театром.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Речь шла и об автовокзале у «Юности». Евгений Тефтелев сказал, что его переносить не будут, потому что пока некуда. Опрос, который проводили чиновники администрации Челябинска, показал, что мнения тех, кто «за» и тех, кто «против», разделились поровну. В начале декабря глава города сам предложил переместить автовокзал на улицу Труда, не назвав точное место. Но на пресс-конференции отказался от этой идеи. Он сообщил, что транспортная логистика уже сложилась, но если будет найдена площадка, которая устроит челябинцев и перевозчиков, то он не возражает вновь рассмотреть этот вопрос.

Один из вопросов касался "тефтелевых куч". Мэр сказал, что лично следит за ними. По мнению градоначальника, сегодня проблемы с вывозом снега в Челябинске нет, она была актуальна в 2015 году. С тех пор поменялась подрядная организация, которая следит за уборкой дорог. В контракте с ней прописан график очистки. Если он нарушается, то подрядчика - компанию «Южуралмост» - штрафуют.

Также было озвучено, что на кладбищах Челябинска заканчиваются места. Поэтому городские власти вынуждены искать свободные участки в приграничных с областным центром районах. Если проект челябинской агломерации будет утвержден, то это ускорит процесс выделения земли, сообщил глава города Евгений Тефтелев.



3. «Лента» рассматривает возможность открытия в Челябинске супермаркетов



Магазины нового формата сети могут появиться в городе в 2018 году. О планах ритейлера корреспонденту "Челябинского эха" рассказал генеральный директор агентства недвижимости "Дан-Инвест" Валентин Корытный. По его словам, договоры еще не подписаны, но идет поиск помещений.

«Было бы неплохо, если бы в Челябинске появился такой магазин как "Лента" только в формате не гипермаркетов, а супермаркетов. Мы очень надеемся, что удастся договориться с "Лентой", и, возможно, несколько магазинов имеют шансы на открытие в 2018 году, но пока этот вопрос находится на стадии обсуждения», - сообщил Валентин Корытный.

Фото с сайта www.amur.info

Сейчас в Челябинске работают пять гипермаркетов "Лента". А супермаркеты есть только в Москве и ее окрестностях, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Свердловской области. Всего 84 магазина. 36 из них были открыты в этом году.

4. В Челябинске открыли ледовый городок, а Кировку впервые превратили в коридор из разноцветных гирлянд



Главный ледовый городок на площади Революции открылся в понедельник, 25 декабря. В этом году он посвящен предстоящему чемпионату мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Челябинске в апреле 2018 года.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, городок разделен на площадки по возрастным группам и состоит из 26 основных объектов, для детей и взрослых уже работает восьмиметровая горка «Плей-офф» и пятискатная горка «Овертайм». На площади размещены скульптурные композиции Деда Мороза и Снегурочки, хоккеистов, сказочных и мультипликационных героев.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

К Новому году преобразилась и Кировка. Пешеходную улицу превратили в коридор из разноцветных гирлянд. Также там установили гигантского снеговика. Гирлянды растянулись от оперного театра до улицы Карла Маркса. Цепочки из разноцветных огней, соединенных между собой, подвесили на установленные световые опоры-арки.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Гирляндами украшен и фонтан перед театром.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Неподалеку установлен гигантский снеговик – его хорошо видно с улиц Кирова и Труда. Так пешеходную зону в Челябинске украсили впервые.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

5. В Челябинск пришло аномальное потепление



В четверг, 28 декабря, температура воздуха в городе поднялась до +2 градусов, в отдельных районах области столбики термометров показывали +4. Местами прошли небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, сообщили в местном гидрометцентре. В пятницу в Челябинске также было около +2. В соцсетях горожане начали шутить, что с такой погодой в городе растают ледовые городки.

Фото с сайта mozhga.news

В субботу в Челябинске обещают около нуля, а 31 декабря температура станет минусовой. Днем в городе будет около -5, в новогоднюю ночь -14. Аналогичную погоду синоптики гидрометцентра России прогнозируют и на первую неделю 2018 года. Осадков при этом не ожидается.

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