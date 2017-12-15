Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта kirov-portal.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 9 по 15 декабря 2017 года.

1. Росгидромет совершил ошибку в подаче информации о выбросе рутения-106



Специалисты использовали известные в узком кругу термины, что привело к искажению сути, заявил на этой неделе руководитель Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Кочегоров. "Надо было говорить не о высоком загрязнении, а о высоком значении суммарной радиоактивности по сравнению с предыдущим периодом. СМИ за эту нестыковку и зацепились. Дальнейший анализ этих проб показал, что превышение было на два, три, четыре порядка ниже допустимого", — отметил он.

Такие заявления он сделал, выступая перед челябинской городской думой. Также на встрече с депутатами находился советник гендиректора ПО "Маяк" по науке и экологии Юрий Мокров.

Фото с сайта kirov-portal.ru

Специалист сообщил, что октябрьские пробы по рутению-106, вызвавшие скандал, выявили содержание изотопа в 200 тыс. раз меньше допустимого. По его словам, на производственном объединении в Озерске есть три завода, которые потенциально могут выбросить в атмосферу рутений-106. Однако, как отметил Мокров, проверки показали, что этого не произошло.

«Последующий анализ показал, что для того, чтобы такие концентрации рутения в воздухе — они ничтожно маленькие, но зафиксированы на гигантской площади в несколько миллионов квадратных километров — могли реализоваться, нужно, чтобы в атмосферу поступило тысячи кюри рутения. А дальше специалисты провели мониторинг и показали, что если бы такой выброс на "Маяке" был реализован, то в районе предприятия было бы загрязнение почвы, была бы не меньше 100 тыс. беккерелей на квадратный метр, и мощность дозы увеличилась бы на много раз, что еще раз подтверждает непричастность "Маяка" к этому инциденту», - прокомментировал представитель "Маяка".

Юрий Мокров добавил, что в конце сентября и в первых числах октября следы рутения-106 были обнаружены на территории Европы, Северного Кавказа, Татарстана, Башкирии, в Челябинской области, а также в Казахстане и Красноярске. Уровень загрязнения на всех пунктах контроля был примерно одинаковый, отметил эксперт.

Между тем, на этой неделе появилась информация о том, что Росатом объявил тендер на очистку ПО «Маяк» от радиации. По словам представителей корпорации, реабилитацию территории необходимо провести для ликвидации последствий аварии 1957 года. Росатом ищет подрядчика для реабилитации радиационно загрязненных территорий площадью 30 тыс. квадратных метров. Согласно документации проекта, основными радионуклидами являются цезий-137 и стронций-90. Росатом отрицает связь тендера с информацией о выбросе рутения-106 на Урале. Представители компании утверждают, что это совпадение — контракт должны были заключить раньше, но процесс подготовки и утверждения техзадания к конкурсу затянулся.

2. Обвиняемый в мошенничестве учредитель «Речелстроя» Андрей Пязок арестован на два месяца



Центральный районный суд в среду, 13 декабря, избрал меру пресечения для депутата городской думы, который также является гендиректором «Челябинского завода сверхтвердых материалов». Пязок будет находиться в СИЗО до 11 февраля. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Владелец компании «Речелстрой», по данным следствия, в период 2015-2016 годов похитил деньги дольщиков. Потерпевшими признаны более 700 человек - это люди, купившие квартиры в микрорайоне «Lake City». Устанавливается точное количество потерпевших, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. Ранее в эфире "Челябинского эха" вице-губернатор Сергей Шаль сообщил, что речь может идти об ущербе для дольщиков в размере 500 млн рублей.

В ходатайстве следователя об избрании меры пресечения было указано, что на свободе Пязок может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей.

Фото с сайта 74.мвд.рф

"Обвиняемый и защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать иную меру пресечения, в том числе в виде домашнего ареста, личного поручительства генерального директора ПАО «ЧКПЗ» Гартунга А.В. или залога", - сообщили в суде Центрального района.

Суд также не согласился с доводами о том, заключение под стражу Пязока отрицательно отразится на эффективности работы ООО «Речелстрой», поскольку тот руководителем компании не является.

"Суд пришел к выводу о том, что Пязок А. В. не будет лишен возможности совершать юридически значимые действия как учредитель ООО «Речелстрой» в условиях следственного изолятора, поскольку у него имеется возможность оформления надлежащей доверенности", - добавили в суде.

3. Сторонникам Навального и Собчак в Челябинске запретили вести агитацию перед выборами президента



В частности, представительству штаба Ксении Собчак мэрия не согласовала размещение шатра, в котором шел сбор подписей. А штабу Алексея Навального с декабря администрация города перестала выдавать разрешения на установку агитационных кубов. По словам руководителя представительства штаба Собчак в Челябинске Эрнеста Лукманова, юридическая служба мэрии усмотрела, что работа волонтеров в шатре - это преждевременная агитация за кандидата в президенты.

"Конечно, нигде у нас это не сказано, она у нас кандидат "против всех", а это совсем не то же самое, что и кандидат в президенты. Но администрация ссылается на то, что Ксения Анатольевна позиционирует себя как кандидат в президенты. Соответственно, всякая деятельность, освещающая ее взгляды, является преждевременной агитацией. Пока мы вынуждены будем обращаться, наверное, к коммерческим структурам до момента регистрации для того, чтобы устанавливать наш шатер", - рассказал "Челябинскому эху" Лукманов.

Эрнест Лукманов добавил, что речь идет о переговорах с руководством челябинских торгово-развлекательных комплексов. Однако пока эта работа успехов не принесла: в трех самых крупных ТРК города представительству Собчак отказали в размещении шатра. По словам Лукманова, менеджеры комплексов объяснили это тем, что не хотят портить отношения с властями.

Фото с сайта vk.com / Эрнест Лукманов

Представитель штаба Алексея Навального Борис Золотаревский сообщил, что в течение всего лета и осени в городе в разных местах работали агитационные кубы. И всегда согласие на их установку мэрия давала без проблем. Но теперь отказывается это делать.

"Они сказали, что кубы противоречат действующему законодательству, бы будем обжаловать это", - сказал Золотаревский.

Он также отметил, что последний куб работал 7 декабря, на руках у сторонников Навального было полученное ранее согласование. Однако утром того дня, по словам Золотаревского, в штаб звонили из мэрии и просили не открывать агитационною точку.

В пресс-службе администрации города корреспонденту "Челябинского эха" сообщили, что не владеют информацией по вопросу запрета на установку шатра Собчак и кубов Навального. А с сотрудниками управления по взаимодействию с общественными объединениями на момент публикации материала радиостанции связаться не удалось.



4. Из-за снегопада закрыли трассу М5



Трасса М5 в минувшие выходные встала из-за снегопада. На дороге было введено ограничение движения, скорость составляла не больше 20 километров в час. Вечером в воскресенье, 10 декабря, пользователи соцсетей сообщали, что на отрезке от Уфы до Сима фуры стояли в три ряда, а в районе перевала Уреньга движение было полностью парализовано.

"Трасса М5 на протяжении от Аши до Миасса. Пробка с полудня 9 декабря 2017 г длиной в 200 км. Тысячи машин, тысячи людей. Путь от Трехгорного до Челябинска занял без малого сутки. Без движения простояли в пробке с 17:30 9 декабря до 11:00 10 декабря", - написал на своей странице в Facebook пользователь Владимир Деняев.

Как сообщила пресс-секретарь управления федеральных дорог "Южный Урал" Татьяна Денисова, к утру понедельника, 11 декабря, снег был вычищен, движение на трассе рабочее, но в отдельных местах скорость снижена.

Снег шел и в самом Челябинске. Жители города жаловались на нечищенные дороги. При этом мэр отметил качество уборки магистралей. К очистке тротуаров, территорий внутри кварталов и дворов у Евгения Тефтелева возникли претензии. "С одной стороны в Челябинске очень ждали снега, с другой стороны, обильные осадки добавили забот городским службам. Я хочу отметить качество уборки дорог, а вот к главам районов и управляющим компаниям у меня есть вопросы", – сказал Евгений Тефтелев.

Фото: Андреева Светлана / vk.com

Видео: Сергей Коляскин / youtube.com

На этой неделе руководители районов и представители управляющих компаний должны были посмотреть, где необходимо провести уборку козырьков на подъездах, почистить внутриквартальные проезды. На территории районов порядок наводили подрядчики, выигравшие конкурс. Необходимая техника у них есть, отметили в пресс-службе администрации города.

Дороги в Челябинске в дневное время убирали 80 единиц техники, по ночам на улицы выводили почти вдвое больше специальных машин, в том числе самосвалы. Они вывозили снег на полигон.

5. В льдине для новогоднего городка в Копейске нашли мертвую рыбу



Прохожие заметили, что она торчит из ледяной глыбы, привезенной на местную площадь. Фотографии появились в социальных сетях. Видно, что рыба средних размеров. Многие отмечают, что она очень похожа на золотую. "Дотроньтесь до нее и загадайте желание. И оно сбудется в 2018 году", - написал один из пользователей в группе "Подслушано Копейск" в соцсети "ВКонтакте".

Некоторые говорят, что это бригада по строительству городка проявила халатность. А кто-то радуется, отмечая, что на месте рыбы мог оказаться рыбак. Также многие удивляются, почему рыба осталась целой и торчит из глыбы, ведь лед резали, и рыба по логике не должна была остаться целой.

Есть также предположение, что это просто чья-то шутка. Некоторые пользователи в соцсетях допускают, что кто-то высверлил из глыбы немного льда и поместил туда рыбу.

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