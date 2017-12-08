Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить

Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта sakhalife.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели со 2 по 8 декабря 2017 года.

1. 15-летняя девочка в Троицке родила ребенка в туалете и пыталась смыть его в унитаз



Информацию об этом проверяет Следственный комитет, в Троицке проходит выездная проверка. Дикий случай, который произошел в Троицке, обсуждают местные пользователи социальных сетей. Утверждается, что это случилось в одном из общежитий города, где 15-летняя девушка и ее 18-летний молодой человек так пытались избавиться от нежелательного ребенка.

Фото с сайта sakhalife.ru

Как сообщает Znak.com, юная мать пыталась скрыть ото всех свою беременность и даже не наблюдалась у врача. При этом она злоупотребляла спиртным и курила. Родила она также в домашних условиях, после чего отец ребенка потребовал сделать так, чтобы младенца не стало. В последний момент трагедию помогла предотвратить мать молодого человека. Сейчас ребенок в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Девочка после родов также оказалась в лечебном учреждении с разрывами внутренних и внешних тканей.

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. Она сообщила, что сейчас состояние мальчика оценивается как стабильное. Угрозы жизни и здоровью нет. В ближайшее время в Троицке пройдет выездная проверка, которая даст оценку действиям служб системы профилактики семейного неблагополучия.

2. Решение МОК о недопуске сборной России к Олимпиаде не скажется на перспективах проведения международных соревнований в Челябинской области



Решение МОК о недопуске национальной сборной России к Олимпийским играм в Корее никак не скажется на перспективах проведения международных соревнований, которые готовится принять Челябинская область в следующем году. Об этом сообщил вице-губернатор Вадим Евдокимов, курирующий подготовку к мероприятиям.

"У нас есть полная уверенность, что все состоится: и этап кубка мира по ски-кроссу, и чемпионат мира по хоккею среди юниоров U18, и международный чемпионат по секвею - это танцевальный вид спорта. Мы тесно на сегодняшний день взаимодействуем с российскими и международными федерациями, и их планы по проведению соревнований в Челябинской области не изменились. И Международный олимпийский комитет не имеет никакого отношения к этим соревнованиям", - прокомментировал Вадим Евдокимов.

Фото с сайта gubernator74.ru

Очередные международные чемпионаты в Челябинской области должны пройти в марте–апреле 2018 года. Ранее Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Олимпийский комитет России, что означает запрет на выступление сборной страны в полном составе под национальным флагом. Отдельные спортсмены, список которых огласит специальная комиссия МОК, получат возможность принять участие в Играх под нейтральным флагом.



3. В Челябинске совершено нападение на региональный штаб политика Алексея Навального



В офис, арендованный штабом в центре Челябинска, ворвался мужчина, который менее чем за минуту учинил настоящий разгром, сообщил координатор штаба Алексей Табалов.

«К нам в штаб пришел известный в Челябинске, да и нам тоже активист НОДа Сергей Ворончихин и устроил дебош: порушил нам мебель, поломал ее, нанес некоторые повреждения сотрудникам штаба, заявляя о том, что раз мы поддерживаем Путина, значит, мы все предатели, все работаем на американцев, и перешел к активным действиям. Но вовремя приехала служба охраны, надела на него наручники, сейчас работает полиция», - рассказал Алексей Табалов.

Фото предоставлено штабом Алексея Навального

Устроившему погром в штабе грозит уголовное дело по 167-й статье Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание за умышленную порчу чужого имущества. Это не первое нападение на челябинский штаб оппозиционера. За несколько месяцев в штабе минимум дважды разбивали окно, а в ноябре неизвестные расписали аэрозольной краской входную группу офиса.

4. Алексей Венедиктов посетил Челябинск

Главный редактор "Эха Москвы" приехал в город в пятницу, 8 декабря. Он встретился со студентами Челябинского госуниверситета, посетил исторический музей, прогулялся по Челябинску и в прямом эфире ответил на вопросы слушателей "Челябинского эха".

5. Вручена бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017»

Церемония, на которой озвучили имена обладателей премии, состоялась сегодня, 7 декабря. Эксперты выбрали трех победителей в номинациях «Производство», «Услуги» и «Сделано!». Победителями бизнес-премии стали объединение «Союзпищепром», группа компаний «Оптик-Центр» и торговый дом «Игрушка-Челябинск». Автор фото: Наиль Забайдуллин Всего финалистами проекта стали 20 компаний из различных сфер. На протяжении четырех месяцев предприниматели рассказывали о своем бизнесе в эфире радиостанции и телеканала, в беседах участвовали эксперты. Финалистов также оценивали представители «Территории бизнеса». Автор фото: Наиль Забайдуллин Победителей определили в том числе по следующим критериям: уникальность, стратегические ценности, имидж/репутация, степень влияния на бренд Челябинской области, внедрение инноваций. Автор фото: Наиль Забайдуллин Главный приз премии «Сделано в Челябинске» - годовое рекламное сопровождение бизнеса от радиостанции "Челябинское эхо" и 31 канала. Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

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