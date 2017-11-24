Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта idaten.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 18 по 24 ноября 2017 года.

1. Росгидромет сообщил о выбросе радиации в Челябинской области



Все случилось еще в конце сентября, при этом ранее в «Росатоме» утверждали, что радиационный фон находится в пределах нормы. Эпицентр выброса рутения-106 пришелся на Аргаяш, а также на поселок Новогорный, который расположен рядом с Озерском. В период с 26 сентября по 1 октября там было зафиксировано "экстремально высокое" радиационное загрязнение. Оно превысило показатели предыдущего месяца почти в тысячу раз, говорится в публикации на сайте Росгидромета. В те же дни радиационную активность фиксировали все посты в Челябинской области, Татарстане, Волгограде и Ростове-на-Дону. Более того, радиация дошла даже до Европы, хотя и в незначительном количестве.

Фото с сайта idaten.ru

Между тем на «Маяке» заявили о непричастности предприятия к скачку радиации в Челябинской области. Там отметили, что работы по выделению рутения-106 из отработанного ядерного топлива в Озерске не проводятся уже много лет. А превышение концентрации изотопа в воздухе в тысячу раз - не опасно для людей.

Однако в "Гринпис" заявили, что содержание рутения-106 в воздухе опасно и грозит ростом числа онкологических заболеваний. Организация планирует обратиться в прокуратуру с просьбой проверить, была ли авария на ПО "Маяк.

Затем стало известно, что Ростехнадзор проверил ПО «Маяк» после скачка концентрации рутения. Нарушений в работе предприятия не выявлено. Проверка проходила с 26 октября по 3 ноября. Установлено, что на предприятии и в его санитарно-защитной зоне активность изотопа не превышала допустимого уровня.

Фото с сайта kirov-portal.ru

После бурного обсуждения ситуации главный онколог Челябинский области рекомендовал челябинцам, переживающим из-за рутения, пить пиво. Он подчеркнул, что рутений-106 "не является чистым канцерогеном". "Населению не о чем беспокоиться", - цитирует Важенина "Интерфакс".

В четверг Роспотребнадзор сообщил, что радиационная обстановка в Челябинской области остается стабильной. По информации ведомства, средние значения естественного гамма-фона за период с 23 октября по 23 ноября 2017 не превышают данные многолетних наблюдений. Максимальное значение было зафиксировано в Чебаркуле — 0,20 микрозивертов в час. Безопасным для человека считается порог максимум 0,30 микрозивертов в час.

В тот же день Росатом предложил журналистам Челябинска понюхать рутений-106 на «Маяке». В Озерск госкорпорация планирует их привезти за свой счет и разместить бесплатно. Участники тура смогут посетить ПО "Маяк" и найти ответы на многие волнующие южноуральцев вопросы, обещают организаторы. Предполагается, что поездка состоится в начале декабря.

2. Руководство «Речелстроя» нецелевым образом потратило полмиллиарда рублей

Такой вывод сделали в минстрое области после проведенной проверки. Информацию в эфире "Челябинского эха" озвучил вице-губернатор Сергей Шаль. В студии радиостанции замглавы региона встретился с дольщиками "Речелстроя", которые не могут дождаться сдачи домов. Отчаявшиеся покупатели квартир обвиняют власти в бездействии. В эфире они заявили, что руководство области "в одной упряжке" с застройщиком, на что получили эмоциональный ответ от вице-губернатора:

- Вы же, получается, сейчас в одной упряжке с "Речелстроем", так же как и мы.

- Нет, вот я бы здесь с вами не согласился. Я считаю, что я в одной упряжке с вами. Я не в одной упряжке с "Речелстроем". Вы деньги платили ему и сейчас все, что я делаю — помогаю вам реализовать ваше законное право. Мне совершенно не нравится ни компания "Речелстрой", ни ее руководство. Более того, у нашей официальной проверки минстроя вывод такой, что нецелевым образом руководство компании потратило более 500 млн рублей. Я категорически не буду находится с такими людьми в одной упряжке. Да, мы помогаем им, потому что сегодня формально у них есть обязательство достроить, и мы понимаем, что без нашей помощи они скорее всего не справятся, потому что они в очень глубоком тупике.

Сергей Шаль сообщил, что будет настоятельно рекомендовать "Речелстрою" составить детальный график строительных работ в микрорайоне "Чурилово Lake City". Также компанию заставят законсервировать лифты, установленные в домах, которые стоят недостроенные. Вице-губернатор напомнил, что до конца года предполагается сдать один проблемный дом "Речелстроя". К марту 2018-го - еще три. Но эти планы могут сдвинуться, если не удастся быстро получить деньги от продажи земельных участков компании, с которых недавно был снят арест.



3. Рэпер Гнойный назвал Челябинск «столицей СПИДа» и получил ответ в стихах от пресс-секретаря Дубровского





Концерт Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, состоялся в городе в четверг, 23 ноября. Во время выступления баттл-рэпер сказал, что ошибся, когда ранее назвал столицей СПИДа Екатеринбург. "Помните, я говорил, что столица СПИДа — это Екатеринбург? Ну так вот, извиняюсь перед правительством Екатеринбурга. Я ошибался. Челябинск — столица СПИДа!" - заявил зрителям исполнитель.

После этого в Теlegram-канале «Молнии Дубровского», где размещает публикации пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, появился следующий текст:

"Йо, Гнойный, здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб,

Скажи нам "просто сорри за то, что был так груб".

Невежливо, чувак, когда ты рубишь кэш,

И там, где рубишь кэш, запиливаешь трэш".

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Кстати, реакция на заявление Машнова о Екатеринбурге была бурной. Исполнителю ответили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«По-хорошему, тебе подзатыльник нужно дать, но Гнойный есть Гнойный», — написал Куйвашев в Instagram. «В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжество, и любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется», - добавил губернатор Свердловской области.



4. На въездах в Челябинск водителей останавливают и штрафуют за загрязнение воздуха от машин

Сотрудники ГИБДД измеряют выбросы транспорта на свердловском, уфимском и троицком постах. Мониторинг проходит в рамках мероприятия по охране атмосферного воздуха. Владельцев автомобилей, которые превышают нормы по выбросам загрязняющих веществ, ждет штраф в размере 500 рублей. А если выяснится, что машина принадлежит организации, то должностное лицо, которое выпустило ее на дорогу, будет наказано на 1 тыс. рублей.

По данным пресс-службы управления МВД по Челябинской области, с 17 по 19 ноября сотрудники ГИБДД зарегистрировали 26 нарушений, связанных с автомобильными выхлопами выше нормы.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

На этой неделе мэр Евгений Тефтелев подписал постановление о запрете въезда большегрузов в Челябинск в период НМУ. В ближайшее время на подъездах к городу установят дополнительные аншлаги и дорожные знаки. Транзитный транспорт будет запускаться в обход Челябинска, уточнили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

"Для снижения негативного влияния выбросов от пассажирского транспорта Госавтоинспекцией внесены предложения по переводу пассажирского транспорта на газомоторное топливо и по переводу основных грузоперевозок крупных промышленных предприятий на железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

5. В Челябинске открыли памятник Петру Столыпину

Торжественная церемония, приуроченная к 111-летию аграрной реформы, состоялась в среду, 22 ноября. В ней приняли участие первый замгубернатора Челябинской области Евгений Редин и президент фонда изучения наследия П.А. Столыпина Павел Пожигайло.

Четырехметровая скульптура изображает государственного деятеля в рабочей шинели, в руке он держит документы. Вокруг памятника установили фонари и скамейки. Бронзовую скульптуру и барельефы с видами Челябинска отливали в Смоленске.

Фото с сайта pravmin74.ru

На создание памятника ушло 15 млн рублей. Деньги были собраны фондом изучения наследия П.А. Столыпина. Памятник установлен на набережной реки Миасс рядом с концертным залом "Родина".

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