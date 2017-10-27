Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта cheladmin.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 21 по 27 октября 2017 года.

1. Инвестсовет одобрил проект строительства конгресс-холла к саммиту ШОС в Челябинске

Объект планируют возвести на набережной реки Миасс. Общая стоимость проекта — около 7 млрд рублей. Для покрытия затрат 82% недвижимости объекта продадут.

Общая площадь центра составит 110 тыс. квадратных метров. Объект будет включать культурно-зрелищный центр на 2500 мест, выставочный комплекс, ресторан, конференц-зал, гостиницу на 300 номеров, апартаменты, фитнес-зону, аквапарк и многоуровневую парковку.

Фото с сайта cheladmin.ru

Проект был представлен на заседании по улучшению инвестклимата. Члены инвестсовета одобрили идею, а глава региона Борис Дубровский отметил, что конгресс-холл может стать знаковым местом для жителей города благодаря удобному расположению рядом с набережной и прогулочной зоной.

2. В Челябинске состоялась премьера "Матильды"

Ленту, которая вызвала много споров, начали показывать в местных кинотеатрах в четверг, 26 октября. Премьерный показ картины в "Знамени" посетил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

"Я немного разочарован. Из-за шума были большие ожидания. Безусловно, это не исторический фильм. Его нельзя назвать документальным. Это сказка с историческими персонажами. Основная мысль фильма — выбор между долгом и любовью. Он преследовал монархов всех стран и всех времен", - прокомментировал министр культуры.

Фото с сайта www.rockfilm.ru

Первый трейлер "Матильды" был выпущен в апреле 2016 года, но споры вокруг фильма начали возникать только в конце года. В интернете была размещена петиция против картины. "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда, а Царь представлен жестоким мстительным развратником и прелюбодеем" — отметили авторы обращения к министерству культуры. 2 ноября 2016 года депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генеральную прокуратуру запрос с требованием проверить картину на предмет оскорбления чувств верующих. Впоследствии регулярно пыталась добиться запрета картины, выступая с заявлениями и посылая жалобы министерству культуры России. К июлю 2017 года она собрала около 100 тыс. обращений и подписей граждан об оскорблении их чувств.

В августе в министерство культуры обратились и главы Чечни и Дагестана с просьбой не демонстрировать фильм в кинотеатрах республик. Против картины также выступали многие православные деятели. Жаловались и жители Южного Урала. Так, женщина из Сатки отправила обращение в УФАС. Ее возмутила фраза в трейлере картины "основано на реальных событиях". Женщина посчитала, что это нарушает закон о рекламе. Обращение перенаправили в центральный аппарат ФАС. Сотрудники антимонопольной службы отказались запрещать рекламу.

3. В Челябинской области провели первую операцию по трансплантации сердца

Пациентом стал 54-летний южноуралец. Операцию по пересадке сердца провели в областной клинической больнице. Челябинским врачам помогали коллеги из Екатеринбурга.

Бригаду трансплантологов, состоявшую из четырех человек, со стороны Свердловской областной больницы возглавил руководитель центра сердца и сосудов Константин Кондрашов, от челябинцев - заведующий кардиохирургическим отделением областной больницы Михаил Нуждин.

Как сообщается на сайте правительства Свердловской области, на счету специалистов центра сердца и сосудов СОКБ №1 - 32 пересадки сердца.

4. На северо-западе Челябинска появится эко-парк с дорожками для конных прогулок

Также на его территории будут мини-зоопарк, роллердром, спортивные площадки, аттракционы, зоны для катания на сигвеях и джамперах. Администрация города объявила конкурс на лучший проект будущего парка. Представить свои варианты развития территории Курчатовского района могут профессиональные архитекторы и градостроители, сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии.

Фото с сайта gubernator74.ru

В проекте должны быть предусмотрены зоны тихого и активного отдыха, аттракционов, массовых мероприятий и место для экспозиции достопримечательностей Челябинской области. Площадь парка составит около 50 га. Центральная входная группа будет расположена со стороны пересечения улиц Захаренко и Молдавской.

5. Челябинскую область засыпало снегом

Особенно сильные осадки выпали в южной части региона и в районе перевала Уреньга. На дорогах образовались массовые заторы, видимость упала до трех метров.

Погода на юге Челябинской области резко ухудшилась в понедельник, 23 октября. Днем ранее МЧС выступило с предупреждением о сильном снегопаде и шквалистом ветре в этой части области. Движение было затруднено на трассе Южноуральск – Магнитогорск, а также на дороге Черноречье - Чесма - Варна – Карталы - Бреды. Там шел сильный снег. Автоинспекция рекомендовала водителям на выезжать на юг области без крайней необходимости. Из-за риска обрыва линий электропередач энергетиков перевели в режим повышенной готовности.

Утром во вторник, 24 октября, из-за снегопада Челябинск встал в девятибалльных пробках. Заторы образовались почти на всех крупных дорогах города - проспектах Ленина и Свердловском, Копейском шоссе, улицах Елькина, Свободы, Труда, Дзержинского, Доватора, путепроводе Челябинск-Главный. В городе произошло более десятка ДТП.

Фото с сайта 74.мвд.рф

В этот же день появилась информация о сложной ситуации на трассе М5. В ГИБДД сообщили, что видимость в районе перевала Уреньга упала до трех-пяти метров. На все федеральные и областные дороги вывели дополнительные наряды ДПС.

ГИБДД также выступила с предупреждением для водителей в четверг, 26 октября. Автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок по области в течение суток. "На автодороге Челябинск – Новосибирск отмечаются снежные заносы, движение автомобильного транспорта затруднено", - сообщили тогда в ГИБДД.

По данным синоптиков, снег в регионе будет идти и в выходные. Ожидаются небольшие осадки, местами умеренные. Температура воздуха по ночам будет опускаться до -13 градусов. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 0 - +5.

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