Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта sibkray.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 14 по 20 октября 2017 года.



1. Арестован водитель, который насмерть сбил сотрудника ДПС

26-летнему мужчине предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, суд заключил южноуральца под стражу, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

ДТП произошло 30 сентября 2017 года в селе Травники Чебаркульского района. Инспектор ДПС пытался остановить автомобиль ВАЗ-2101. Водитель отказался тормозить. Он наехал на полицейского и провез его на капоте. Сотрудника ГИБДД госпитализировали. Инспектор через несколько дней скончался в больнице.

Водитель скрылся с места происшествия и был объявлен в федеральный розыск. В среду, 18 октября, мужчина явился в отдел полиции в Копейске с повинной.

2. К приезду Путина в Челябинске изготовят макет аэропорта за 1 млн рублей

Макет будет готов к 31 октября. На нем разместят существующее двухэтажное и проектируемое новое трехэтажное здание аэропорта, привокзальную площадь и участок перрона с самолетами, сообщает сайт 74.ru.

Модель будет сделана в масштабе 1:300 из оргстекла, дерева и пластика. Макет продемонстрируют президентам Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву в один из дней проведения форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Челябинске с 7 по 9 ноября.

Источник: cheladmin.ru

Между тем, проектировщики завершили работу над первым этапом реконструкции аэропорта. Концепцию отправят на госэкспертизу после определения источника финансирования строительно-монтажных работ. Перрон нарастят в сторону будущего терминала внутренних воздушных линий, новый зал оснастят телетрапами.

«Мы видим развитие аэропорта как мультимодального пассажирского узла с улучшением автомобильной доступности, созданием автовокзала и железнодорожной станции, что становится возможным при реализации актуального проекта создания ВСМ Екатеринбург - Челябинск», - цитирует пресс-служба «Челябинского авиапредприятия» гендиректора Юрия Конькова.

Утвержденная концепция развития комплекса предполагает четыре этапа реализации. Первый - строительство нового терминала для внутренних воздушных линий. Работы на площадке должны начаться в 2018 году. Обновление будет идти на основе проекта-победителя архитектурного конкурса ARCНСHEL 2020.

3. В центр города - за деньги. Опубликован список парковок, которые станут платными

Судя по перечню (размещен по ссылке), на территории практически всего центра Челябинска автомобили можно будет ставить только за деньги. Водителям придется платить за стоянку на улицах Труда, Кирова, Цвиллинга, Сони Кривой, Свободы, Энгельса, Васенко, на проспектах Ленина и Свердловском и других улицах. Всего в постановлении главы администрации города Евгения Тефтелева о создании платных парковок указано 68 участков в центре.

Фото с сайта ivanovskoe.mos.ru

Первая стоянка появится на Театральной площади в конце ноября. Стоимость парковки составит 30 рублей в час. На стоянке будут предусмотрены бесплатные места для инвалидов и сотрудников администрации Челябинска и городской думы. Даты открытия других площадок не известны.

4. Челябинск признали одним из лучших городов России

Высокую оценку столице Южного Урала дали аналитики, которые ежегодно изучают процессы, происходящие в разных населенных пунктах страны, сообщили в пресс-службе администрации города.

Челябинск отметили по нескольким показателям: устойчивый социально-экономический рост, благоустройство, развитие информационных систем, доступность муниципальных услуг и органов власти. Также специалисты отметили высокую репутацию руководства и усилия жителей, направленные на всестороннее развитие территории.

Фото с сайта cheladmin.ru

Лучшие города были названы на форуме руководителей муниципальной сферы, который прошел в Сочи. Награду вручили начальнику управления информационной политики Владимиру Сафонову, который затем передал ее главе города Евгению Тефтелеву.

5. По улицам Челябинска проехал самолет

Воздушное судно на буксире вез трактор. Необычную картину наблюдали в пятницу, 20 октября, жители ЧВВАКУШа. Самолет везли по дворам городка. На крыше воздушного судна находился мужчина, который следил за процессом. Многие жители, увидев в окне самолет, выбежали из подъездов, чтобы поближе рассмотреть его.

Снимками события на своей странице в Facebook поделился пользователь Андрей Ершов. "Ребят, как проехать на аэродром?" — прокомментировал он фотографию. Другие пользователи предположили, что это летчик торопится на обед.

Фото: Андрей Ершов / facebook.com

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