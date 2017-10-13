Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 7 по 13 октября 2017 года.



1. Уроженка Златоуста врезалась головой в столб в Доминикане, позируя полуголой в машине



35-летняя женщина погибла на одной из автотрасс республики, на полном ходу ударившись об опору дорожного знака. Несчастный случай произошел в среду, 11 октября, на дороге к аэропорту Пуанта-Кана.

Женщина ехала в автомобиле Kia Picanto вместе с подругой, гражданкой Украины. Уроженка Златоуста только в нижней части бикини находилась на переднем пассажирском месте, позируя на камеру. Съемку вела ее подруга-водитель. В какой-то момент пассажирка решила добавить в эпатажное видео момент риска, по пояс высунулась в окно и через несколько секунд ударилась головой о столб дорожного знака. Скорость была высокой, и полуобнаженную женщину выдернуло из автомобиля. Этот момент тоже попал на видео. Через несколько часов пострадавшая скончалась в больнице.

Как сообщила РИА Новостям подруга погибшей, в Челябинской области у женщины остался ребенок. Его воспитывает сестра погибшей. На Южном Урале живет и 80-летняя мать женщины. У родственников нет денег на перевозку тела в Челябинскую область.

2. Челябинск с понедельника живет в режиме НМУ. С жителями города работают психологи

Вечером 9 октября в Челябинске объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Ежедневно его продлевали, а в среду, 11 октября, повысили степень опасности с первой на вторую. Особый экологический режим будет действовать также в выходные и понедельник, 16 октября. По информации синоптиков, слабый ветер и инверсия препятствуют рассеиванию промышленных и автомобильных выбросов. В таких условиях предприятия должны снизить объем выбросов. Жителям города рекомендуют не проводить пыльные работы и пересесть на общественный транспорт.

Практически целую неделю над городом висит плотная серая дымка, люди отмечают присутствие запаха гари, едких химических веществ и даже фекалий. Поступают жалобы на головные боли, першение в горле и общее недомогание. В соцсетях челябинцы призывают звонить по телефону 112, чтобы зафиксировать выбросы. Некоторые не выдержали и уехали за город.

Многие пользователи соцсетей спорят о том, откуда идет дым. Одни пишут, что во всем виноваты угольные пожары на Коркинском разрезе, другие говорят о возгораниях на свалке, третьи считают причиной бед выбросы расположенных в черте города металлургических предприятий, а также автомобилей.

Фото: Пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области

В период действия НМУ в городе работает передвижная лаборатория. В понедельник, 9 октября, на улице Дарвина зафиксировали превышение формальдегида в 1,3 раза. На перекрестке Доватора и Блюхера - уровень ПДК этого же вещества был превышен в два раза. На следующий день лаборатория произвела замеры воздуха в районе АМЗ, поселке Федоровка. Там было выявлено превышение по формальдегиду в 2,5 раза и фенолу в 1,5 раза. Проверки в последующие дни также показали значительное превышение концентрации в воздухе сажи, сульфатов и нитратов.

Фото: Пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области

В мониторинге состояния воздуха задействовали мобильные лаборатории пожарно-спасательной части. С четверга, 12 октября, несколько подразделений областного управления МЧС перевели в режим повышенной готовности. Природоохранная прокуратура области и Росприроднадзор проверяют промышленные предприятия. С южноуральцами, которые жалуются на смог, работают психологи МЧС.

3. Германия обвинила Челябинскую область в ядерном загрязнении Европы

Заявление о том, что источник в Челябинской области повлиял на уровень загрязнения воздуха за рубежом, распространило федеральное ведомство Германии по радиационной защите. Экспертные замеры показали, что состояние воздуха на территории европейских стран ухудшилось. Так, в Германии и Австрии отмечено повышение концентрации радиоактивного элемента рутения-106. По мнению специалистов, источник загрязнения находится на территории Челябинской области.

Эту информацию министр общественной безопасности региона Евгений Савченко посчитал вбросом или ошибкой. «Сейчас идет ряд мероприятий, посвященных 60-летию аварии на «Маяке», возможно, кто-то что-то не так понял. Но, возможно, имеет место политическая многоходовка, если следующим шагом после этого вброса будет требование предоставить данные о работе наших режимных предприятий в ЗАТО. В этом случае может идти речь о промышленном шпионаже», - цитирует Савченко Znak.com.

4. Губернатор потребовал ускорить подготовку инфраструктуры Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС-2020

Губернатор проинспектировал территорию, на которой планируется реализовать архитектурные концепции для подготовки к международным форумам. Глава региона в жесткой форме потребовал ускорить ход мероприятий по подготовке к саммитам и сделать более слаженной работу между структурами, которые в ней задействованы.

«У Челябинска сегодня нет центра как такового. Саммиты ШОС и БРИКС – исторический шанс его сформировать. Поэтому у всего пространства должна быть объединяющая идея. Особое внимание требуется уделить тем «недостроям», которые на протяжении многих лет своим заброшенным видом портят внешний вид города. И выполнять все эти работы надо быстро и в максимально сжатые сроки, нет времени на раскачку. К саммитам все объекты должны быть закончены и сданы», – потребовал Борис Дубровский.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Международные форумы Челябинск планирует принять в 2020 году. К этому времени должно появиться порядка 20 отелей, а также конгресс-холл, новое здание аэропорта и другие знаковые объекты.

Как сообщил главный архитектор Челябинска Николай Ющенко в интервью 74.ru, к саммиту ШОС снесут все здания челябинского аэропорта Челябинск и выстроят новые. Проектировщики утверждают, что полная реконструкция обойдется дешевле частичной, а неудобств для пассажиров не будет. Срок окончания работ по преображению аэровокзала намечен на декабрь 2019 года. На протяжении всего строительства аэропорт будет работать, пассажиры не пострадают, отметил Ющенко.

Также главный архитектор рассказал о планах изменить центр города. В реку Миасс пустят катамараны, а на набережной откроют кафе и магазины. Одним из знаковых объектов станет конгресс-холл, проект которого выбрали по конкурсу. По замыслу архитекторов, здание будет, как мост, соединять берега реки.

5. На трассе Челябинск - Екатеринбург водители попали под «битумный ливень»

Около 40 автомобилей нефтепродуктами облила спецмашина с включенным распылителем гудрона. Под "дождь" попали те, кто ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Челябинской области. Как сообщает портал E1.RU, все случилось в субботу, 7 октября.

"Распылитель был поднят вверх, поэтому вещество било фонтаном и обливало всех, кто ехал в направлении Челябинска. Напор был такой силы, что заливал по крышу даже крупные грузовики. Водители сразу же останавливались, потому что продолжать движение дальше было невозможно", - рассказали изданию очевидцы.

Фото: www.e1.ru

Видео: Валентин Борисов / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"





Позже водитель спецмашины пояснил, что не видел ничего подозрительного, и его не смущал огромный столб пара, который исходил от горячего гудронного фонтана. Пострадавшие автомобилисты долго ждали сотрудников ДПС. Потом автоинспекторы предложили всем вернуться в Сысерть для разбирательств. Позже приехал один из механиков дорожной компании и предложил людям по две тысячи рублей, чтобы они съездили на автомойку. До руководства организации водителям дозвониться не удалось.

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