Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 30 сентября по 6 октября 2017 года.

1. Из-за телефонных террористов в Челябинске эвакуировали десятки тысяч человек

На город вновь обрушилась серия телефонных атак. Из-за звонков о якобы заложенных бомбах в среду и четверг, 4 и 5 октября, прошли массовые эвакуации. Людей выводили из государственных учреждений, в том числе резиденции губернатора, администрации города и зданий министерств, ж/д и автовокзалов, аэропорта, ТРК, школ и детских садов.

Фото: Марк Рискин / facebook.com

4 октября из зданий в Челябинске экстренно вывели более 100 тыс. человек. Эвакуация коснулась свыше 160 объектов. 5 октября серия телефонных атак продолжилась - поступали звонки о минировании школ. В соцсетях сообщили об эвакуации учеников и персонала школ № 12, 13, 67, 109, 138, 152, 154.

Фото: Типичный Челябинск / vk.com

Первая волна звонков о ложном минировании в городе произошла 11 сентября. Тогда эвакуировали около 18 тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области, угроза повторения атак телефонных террористов сохраняется. Руководителям предприятий и организаций рекомендовано в случае поступления таких сообщений действовать строго по инструкциям органов внутренних дел. А жителям - сохранять спокойствие. Уже установлено, что все звонки были совершены из-за рубежа с помощью IP-телефонии.

Фото: Типичный Челябинск / vk.com

Видео: Павел Ахлюстин / vk.com

Волна телефонных атак началась 11 сентября по всей стране. В более чем ста городах были эвакуированы почти полмиллиона человек, пишет РИА Новости. ФСБ в четверг, 5 октября, сообщила, что звонки о минировании поступали от четырех россиян из-за рубежа.

На этой неделе в Госдуме предложили ужесточить наказание для лжеминеров. Речь идет об усилении санкций за ложные сообщения о терактах, в частности с использованием IP-телефонии, сообщают "Известия". В Уголовный кодекс предлагают добавить понятие "совершение преступления с использованием интернета и в массовом порядке". Депутаты уже запросили официальную информацию о последних случаях телефонного терроризма у силовых ведомств.





2. Отопительный сезон оказался сорван в восьми территориях Челябинской области

Самая сложная ситуация возникла в Троицке. Там без тепла остались около 20 тыс. человек. Город оказался на грани ЧС. В понедельник, 2 октября, губернатор распорядился принять все необходимые меры для обеспечения теплоснабжения. Причиной срыва назвали конфликт между двумя теплоснабжающими компаниями. Выяснилось, что летом в Троицке не проводились опрессовки теплосетей.

Во вторник, 3 октября, в городе прошло заседание выездного штаба под руководством вице-губернатора Сергея Шаля. После этого в дома постепенно начали подавать тепло. В школы и детские сады завезли электрообогреватели. Изначально планировалось подключить все здания к отоплению до конца этой недели, однако сегодня, 6 октября, на сетях в Троицке произошла авария. В нескольких домах тепло отключили на сутки. Сколько сейчас зданий остаются без отопления, на момент публикации материала известно не было.

Фото с сайта www.troick.su

Вторая по масштабам проблема с отоплением возникла в Копейске. Там власти не дали вовремя команду подавать тепло. Прокуратура в ходе проверки также выяснила, что котельные домов на улице Станционной не работают, а здание на улице Жигулевской вообще не имеет источника теплоснабжения. Также 26 сентября компания "НОВАТЭК-Челябинск" отключила семь котельных из-за отсутствия договоров на поставку газа. Это привело к тому, что отопление не подали в школы, детские сады и поликлиники. Работу теплоисточников возобновили только после вмешательства прокуратуры. Материалы проверки направлены в следственный отдел города. Теперь чиновников могут привлечь к уголовной ответственности по статье о халатности.

Фото с сайта sibkray.ru

В Челябинске по данным на понедельник, 2 октября, 20 домов были без отопления. К четвергу таких зданий осталось семь. Основные причины срыва - незавершенный капремонт. Сообщалось также, что отопления из-за ремонта не было в детском саду и спортивной школе "Металлург-спорт".

Во вторник, 3 октября, прокуратура пригрозила уголовными делами из-за срыва отопительного сезона в Челябинской области. По данным надзорного ведомства, проблемы с включением тепла возникли не только в Троицке и Копейске (Челябинск не попал в поле зрения прокуроров), но и в Аргаяшском, Саткинском, Нагайбакском, Красноармейском, Еткульском и Троицком районах. Сейчас идет проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям лиц, допустивших срыв отопительного сезона, в том числе и уголовно-правового характера.

3. 10-балльные пробки, массовые ДТП: Челябинск парализовал снегопад

Резкая смена погоды в Челябинске привела к дорожному коллапсу. 1 октября причиной стала гололедица, 3 октября - снегопад. В воскресенье на скользких дорогах произошел ряд массовых ДТП. Из-за столкновения нескольких машин на мосту у железнодорожного вокзала возникла большая пробка. Заторы из-за аварий также были на Свердловском тракте, Копейском шоссе и других улицах.

В управлении дорожных работ Челябинска сообщили, что 1 октября проезжие части начали посыпать песко-соляной смесью. Но уже третьего числа у автомобилистов возникли вопросы к дорожным службам. В соцсетях вторник назвали "днем жестянщика" и "слетом любителей летней резины". Утром в городе из-за сильного снегопада проиошли десятки аварий.

Скриншот с сайта yandex.ru

Наиболее напряженная ситуация была на Свердловском тракте. Там затор в сторону центра начинался от пересечения с Радонежской, движение было затруднено практически до Комсомольского проспекта. Аварии произошли возле театра ЧТЗ, на Меридиане, улице Механической недалеко от перекрестка с Героев Танкограда, у цирка. Пробки оценивались в 10 баллов.



Автомобилисты были возмущены работой дорожных служб. "День жестянщика начинается. Как обычно зима пришла неожиданно, дорожники в шоке", "Забыли дорожников предупредить что как бы зима пришла. У них по графику еще осень", "Посыпать вовремя дороги было бы не плохо", - пишут водители.



При этом люди отмечали аккуратность многих автомобилистов на дорогах: "Зато все такие неспешные, едут тихонечко) прям милахи". Между тем, многие все же предпочли оставить машины на стоянках и пересели на общественный транспорт. "Во избежание ДТП я точно сегодня пешком, и всем советую", - написал один из комментаторов.



Пробки из-за снегопада были и на федеральных трассах. Наибольшие сложности испытывали автомобилисты, которые в непогоду оказались на перевале "Уреньга" на М5. Там большегрузы не могли подняться в гору, из-за этого образовался затор. На дороги области вывели несколько десятков спецмашин для очистки от снега. Работали дополнительные наряды ДПС.

4. Пять компаний Челябинской области попали в рейтинг Forbes

Рейтинг "200 крупнейших российских частных компаний" составлен на основе данных о выручке организаций в 2016 году. В списке предприятия, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем на 50%.



Самым успешным частным предприятием Южного Урала стал ММК, который расположился на 16-й строчке. Выручка комбината за предыдущий год составила около 374 млрд рублей. На 26-м месте - "Мечел". Штаб-квартира компании находится в Москве, но у организации есть активы в Челябинской области. Также в рейтинге оказалась сеть алкомаркетов "Красное&Белое". Она на 51-м месте с выручкой в 145 млрд рублей. На 57-й строчке - ЧТПЗ. На 167-м месте ЧЭМК.

ММК. Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области





Лидером списка стала нефтяная компания "Лукойл". На второй позиции торговая сеть "Магнит", на третьей - X5 Retail Group.

5. Челябинске названы самая кривая и длинная улицы



Аналитики компании Яндекс изучили 560 тыс. российских улиц и составили портреты городов. В основу взяли данные Яндекс.Карт. Сервису известны почти 1,5 тыс. челябинских улиц. По их количеству город занимает седьмое место среди 15 миллионников. Улицы в столице Южного Урала сравнительно короткие - в среднем 741 метр. Самая длинная - проспект Победы - 12 километров, короткая - Сортировочная - 36 метров. Наиболее кривой оказалась Ключевая улица. Она сильнее всего отклоняется от прямой линии. При этом специалисты отметили, что в городе мало извилистых улиц. По их количеству Челябинск на 13-м месте.

Источник: Пресс-служба компании "Яндекс"





Самую протяженную улицу аналитики нашли в Перми - Восточный обход длиной более 20 километров. При этом около 11% улиц в России носят уникальные названия, например, есть Собачья, Малофонтанная и Сосновая Щель. А чаще всего встречаются Центральные, Молодежные и Школьные.

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