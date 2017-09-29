Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта smolensk-i.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 23 по 29 сентября 2017 года.



1. В Челябинске задержан бывший глава администрации Сергей Давыдов



Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В пятницу, 29 сентября, силовики провели обыски дома у бывшего сити-менеджера, а также в его офисах, в МУП «ЧКТС». По информации URA.RU, обыски также состоялись в «Уралпромбанке».

Фото: Официальный сайт администрации Челябинска

По версии следствия, с 2012 по 2015 год администрация города, которой тогда руководил Сергей Давыдов, заключала завышенные контракты с МУП ЧКТС и вывела со счетов предприятия в «Уралпромбанке» в общей сложности около 500 млн рублей, сообщает информагентство. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 150 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.



2. Челябинские туристы со среды не могут вылететь из Турции из-за проблем "ВИМ-Авиа"



Махинации, в которых оказалась замешана компания, стали причиной блокирования тысяч российских пассажиров в нескольких странах. По информации онлайн-табло челябинского аэропорта, самолет рейса НН 9110 должен был отправиться из Антальи 25 сентября в 22 часа 30 минут. Но вылета не было.

Скриншот с сайта cekport.ru





В понедельник, 25 сентября, было принято решение о приостановлении деятельности компании "ВИМ-Авиа" и прекращении выполнения рейсов авиаперевозчика, говорится на сайте ассоциации "Турпомощь". По данным объединения, за рубежом находятся 43 тыс. человек, которые ранее прилетели рейсами данной авиакомпании в Турцию, Грецию, Италию, Испанию и Крит.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На данный момент более 300 туристов из Челябинской области, пострадавших из-за проблем "ВИМ-Авиа", расселены по отелям в Турции, сообщает сайт 74.ru.

3. В квартирах челябинцев начали включать тепло

Отопительный сезон в областном центре официально стартовал в среду, 27 августа. Как сообщил глава города Евгений Тефтелев, весь жилой фонд и другие здания будут подключены к теплу до пятницы, 29 сентября. Ранее по обращениям директоров детских садов, школ и других социальных учреждений отопление включали в индивидуальном порядке.

Фото с сайта www.amic.ru

В Копейске из-за долгов жителей со стартом сезона возникли проблемы. Ресурсная компания сообщила мэрии о том, что приостанавливает обеспечение города теплом. Для восстановления снабжения Копейск должен погасить 30-миллионный долг перед «НОВАТЭКОМ». В школах, где нет тепла, дети занимаются в сокращенном режиме. По словам замглавы Копейска по социальному развитию Владимира Бисерова, губернатор в курсе ситуации и будет поддерживать город. Сейчас с «НОВАТЭКОМ» ведут переговоры. Бисеров призвал злостных должников подумать о замерзающих детях и заплатить по счетам.

4. Жительница Челябинской области написала в УФАС жалобу на фильм «Матильда»

Возмущение женщины из Сатки вызвало то, что картина, по ее мнению, выдает художественный вымысел за подлинную историю дома Романовых и порочит образ канонизированного царя-мученика. Антимонопольщикам заявительница пожаловалась на прокатный слоган, в котором авторы обещают раскрыть тайну венценосной семьи. По данным пресс-службы УФАС, фразы «основано на реальных событиях» и «главный исторический блокбастер года» заявительница сочла противоречащими закону о рекламе. Жалобу женщина подала во вторник, 26 сентября.

Фото с сайта www.rockfilm.ru

Через два дня депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на действия жительницы Сатки. На своей странице в Facebook Поклонская отметила, что в УФАС по факту жалобы уже началась проверка. «Даже в трейлере фильма и его рекламе уже идут недостоверные факты, которые могут нарушать требования рекламного законодательства, что подтверждается жалобой в Челябинское управление ФАС, - написала на своей странице Поклонская. - Аналогичным образом и прокурор в Симферополе отреагировал и вносил предостережение. Я думаю, эти недостоверности видят не только жители Челябинска и прокуроры в Крыму. Теперь люди знают, как им действовать и куда обращаться».

5. Иван Ургант высмеял предложение Общественной палаты Челябинской области создать чат для чиновников и горожан

В вечернем шоу на Первом канале знаменитый телеведущий предложил зрителям свое видение такого общения. О том, что мэрия Челябинска по примеру столичных властей планирует «открыться» для жителей с помощью мобильного приложения, стало известно на этой неделе. Сервис позволит узнать интересные факты о жизни города и пожаловаться на чиновников. По версии Урганта, неловких ошибок в общении будет не избежать.

Видео из аккаунта "Общественная палата Челябинской области" / vk.com

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