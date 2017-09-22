Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта pravmin74.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 16 по 22 сентября 2017 года.

1. Минприроды не включило Челябинск в топ-20 самых грязных городов



Челябинск не попал в двадцатку самых грязных городов по данным Минприроды. А Магнитогорск вошел в нее. Министерство опубликовало перечень территорий с самым грязным воздухом.

Наиболее неблагополучной оказалась ситуация в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах. За последние три года в стране ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ. Заболеваемость астмой в этот период среди детей выросла в 1,7 раза, а у взрослых — в 1,5 раза. 15% городского населения испытывает воздействие загрязнения высокого и очень высокого уровня. Самый большой прирост количества астматиков регистрируют в Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Фото: Официальный сайт правительства Челябинской области

Магнитогорск по масштабам загрязненности воздуха находится на восьмом месте в России. В большинстве городов Урала уровень концентрации вредных веществ превышает предельно допустимый, пишут «Известия». В Роспотребнадзоре отмечают, что Челябинская область вошла в список территорий с самой тяжелой ситуацией по патологиям органов дыхания.



2. Экспертиза нашла ошибки в проекте ВСМ с отрезком «Челябинск-Екатеринбург»



Оценку проводили представители российского правительства и независимых институтов. Из-за выявленных нестыковок минтранс отправил проект железнодорожной магистрали на доработку.

Фото с сайта kazved.ru

В предварительном технико-экономическом обосновании руководство РЖД прогнозировало пассажиропоток «Евразии» к 2050 году на уровне почти 40 млн человек в год, а объем перевозки грузов - свыше 12 млн тонн с возможностью увеличения до 20 млн. Средняя скорость движения поездов должна составить 250 км/ч, а время в пути из Пекина в Берлин - около 40 часов. Однако в минтрансе, как пишет РБК, расчеты посчитали слишком сырыми и отправили на доработку.



3. В Челябинской области прошли масштабные контртеррористические учения



Спецоперация под кодовым названием «Молния-2017» проходила до 20 сентября. Силовики отрабатывали реакцию на условное задание: на объект топливно-энергетического комплекса напали пять вооруженных лиц. Специалисты тренировались в нейтрализации террористов, обезвреживании взрывных устройств, ликвидации последствий нападения. В учениях принимали участие силы и средства УФСБ России по Челябинской области, региональных структур МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, аварийно-спасательных формирований «Росатома», а также областная и муниципальные антитеррористические комиссии.

Фото с сайта rosgvard.ru

Усилить меры по антитеррористической безопасности власти области решили после массовых звонков о заложенных бомбах в челябинских и копейских общественных зданиях, которые поступали в спецслужбы 11 сентября.

4. В Челябинске стартовал отопительный сезон

Тепло начали подавать в детские сады и поликлиники. К понедельнику, 18 сентября, отопление появилось в 19 дошкольных учреждениях и трех поликлиниках города, руководители которых подали заявки.

Фото с сайта navodah.info

В целом по области сейчас завершается подготовка к зимнему сезону. По данным на вторник, 19 сентября, более 97% теплосетевых организаций региона провели все необходимые работы, связанные с подачей тепла в здания. На обеспечение бесперебойного прохждения отопительного периода Челябинская область потратит 1 млрд 300 млн рублей. В жилые дома тепло придет, когда среднесуточная температура пять дней подряд не будет подниматься выше +8.

5. В Челябинск привезли Кубок FIFA



Ради селфи с кубком FIFA челябинцам придется часами стоять в очереди. Высшую футбольную награду привезли на Южный Урал. Трофей сопровождают представитель Международной федерации Лукас Рэчоу и директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Микаэль Вине.

Фото с сайта gubernator74.ru

Данный тур легендарного кубка - самый продолжительный в его истории. Награда уже побывала в нескольких российских городах, где ее выставляли для всех желающих. С кубком можно сделать селфи, но дотрагиваться до него не разрешается. Прикасаться к награде имеют право только победители чемпионатов и главы государств. Сообщается, что первые экспозиции кубка на территории России вызвали огромный ажиотаж. Ради селфи люди стояли в очередях часами. В Челябинске в открытом доступе трофей выставят в ТРК «Алмаз» с 22 по 24 сентября.

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