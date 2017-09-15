- 15.09.2017 г. 17:09
Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 9 по 15 сентября 2017 года.
1. Из-за атаки телефонных террористов в Челябинске эвакуировали 18 тыс. человек
Массовая эвакуация в городе проводилась в понедельник, 11 сентября. На протяжении последующих нескольких дней анонимные сообщения о бомбах, якобы заложенных в общественных местах, поступали в десятках российских городов. В их числе Омск, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Стерлитамак, Москва, Санкт-Петербург. В Челябинске 11 сентября эвакуировали торгово-развлекательные комплексы «Алмаз», «Горки», «Фокус», бар Meet Point, гостиницу «Арбат» и другие здания. В Копейске - ТЦ "Слава". Всего, по данным Znak.com, было 15 объектов, а эвакуировали в общей сложности свыше 18 тыс. человек. Никаких взрывных устройств не нашли.
Видео: Андрей Соколов / vk.com
Видео: 31 канал Челябинск / youtube.com
Эксперты озвучивали версию о том, что звонки поступали из-за рубежа. Также сообщалось о вредоносной программе, которая рассылала сообщения в автоматическом режиме. Были предположения о том, что атака связана с выходом на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда», который задолго до проката получил статус скандального.
Администрации залов, откуда зрителей эвакуировали после анонимных звонков, сообщили, что примут людей, у которых «сгорели» билеты, и разрешат бесплатно посетить другие сеансы.
2. Челябинск отметил День города
Массовые народные гуляния прошли в субботу, 9 сентября. По подсчетам управления МВД по Челябинской области, в праздничных мероприятиях приняли участие 111 тыс. человек. В центре города открылись две музыкальные сцены: на площадях Ревоюции и Театральной. Хэдлайнерами на первой стали группа «Градусы» и Олег Газманов, а на второй - поп-группы «Корни» и «Фабрика».
Фото: Пресс-служба администрации Челябинска
На целый день из-за этого перекрывали дороги. Транспорт не пропускали по восьми улицам в Центральном районе. Причиной прекращения движения также стал традиционный праздничный салют. Он продлился 12 минут.
Фото: Пресс-служба администрации Челябинска
Общественный транспорт работал до двух часов ночи, чтобы развести после фейерверка челябинцев по домам. Празднование Дня города обошлось без ЧП. Медицинская помощь потребовалась 14 челябинцам. Это почти в два раза меньше, чем в прошлом году.
3. «Синема парк» отказался показывать «Матильду», а «Мегаполис» - нет
Во вторник, 12 сентября, "Синема парк" объявил, что снимает с проката фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда". По сообщению пресс-службы сети кинотеатров, решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма. Через два дня, 14 сентября, директор челябинской сети "Мегаполис" Александр Одольский заявил, что отменять показ в его кинотеатрах не будут.
Фото с сайта www.rockfilm.ru
Противниками фильма, напомним, являются православные активисты. Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала картину, а в среду, 13 сентября, вообще потребовала отозвать у "Матильды" прокатное удостоверение.
4. В Челябинской области состоялись выборы в органы местного самоуправления
Явка в Единый день голосования, 10 сентября, составила почти 30%. Самое большое число избирателей пришло на участки в Полоцком поселении Кизильского района - 67%. Это более тысячи человек, которые выбирали главу территории. Большинство голосов, около 85%, набрал Серикжан Хасенов.
На втором месте по явке Чесменский район - там во время голосования за депутатов местного совета на участки пришли свыше 52% избирателей. Провальный результат показал Сосновский район, там было всего 9%. Немногим лучше показатель в Металлургическом районе Челябинска - 11%. В Ленинском районе проголосовали 19%, в Тракторозаводском - 22%. В городе выбирали депутатов в районные советы. Также Единый день голосования прошел в Верхнеуральском, Каслинском, Коркинском, Уйском районах, Копейске, Снежинске, Трехгорном и Троицке.
Фото с сайта Yakutsk.news
В областную избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы, сообщил ее глава Сергей Обертас. По итогам голосования политическая партия «Единая Россия» получила 120 мандатов, «Справедливая Россия» - четыре, от «ЛДПР» победили два кандидата. Также мандаты получили 11 самовыдвиженцев.
5. Названы 20 финалистов бизнес-премии «Сделано в Челябинске»
Каждый день они строят новую экономику Челябинска и своим примером вдохновляют тысячи людей. Организаторы бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» с августа искали руководителей, реализующих проекты разной сложности, и продукты, которыми может гордиться не только регион, но и вся Россия.
Автор фото: Анастасия Стародубцева
43 предприятия подали заявки на участие в бизнес-премии. Но во второй этап проекта могли пройти только 20 организаций – таковы условия. И вот компании определены. Машиностроение, строительство, энергетика, пищевая промышленность, информационные технологии, торговля – это неполный список сфер деятельности финалистов.
Финалисты бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017»
|
№
|
ФИО руководителя
|
Организация
|
1.
|
Берестов Александр Павлович
|
Президент ООО «Объединение Союзпищепром»
|
2.
|
Брохман Андрей Сергеевич
|
Креативный директор брендингового агентства I`am
|
3.
|
Власенко Артём Валерьевич
|
Директор Группы компаний «Оптик-Центр»
|
4.
|
Глухов Сергей Владимирович
|
Генеральный директор ООО «ЭСБ-Технологии»
|
5.
|
Горелый Евгений Анатольевич
|
Генеральный директор ООО «ДСТ-УРАЛ»
|
6.
|
Дорохов Валентин Александрович
|
Генеральный директор ООО «Рендер-ферма»
|
7.
|
Ершова Лилия Римовна
|
Директор ООО ТД «Игрушка-Челябинск»
|
8.
|
Загорнов Максим Александрович
|
Директор ООО «Группа компаний «МКС»
|
9.
|
Кантор Владимир Александрович
|
Генеральный директор ООО «Челябкрансервис»
|
10.
|
Карпенко Екатерина Игоревна
|
Партнер Группы компаний «ТИРС»
|
11.
|
Кузьмина Ирина Геннадьевна
|
Директор ООО «ЕСК-Проект»
|
12.
|
Липай Кирилл Иванович
|
Директор ООО «Малик Спейс Челябинск»
|
13.
|
Миняйло Сергей Анатольевич
|
Генеральный директор АО «Транснефть Нефтяные Насосы»
|
14.
|
Морозов Дмитрий Александрович
|
Директор ООО «ТРИДИВИ»
|
15.
|
Овакимян Алексей Дмитриевич
|
Старший партнер ООО «АФ «Авуар»
|
16.
|
Пискунова Елена Викторовна
|
Директор по развитию сети магазинов инструмента «Технобум»
|
17.
|
Савиновских Владимир Васильевич
|
Генеральный директор ООО «Компания АПС»
|
18.
|
Тимашов Валерий Юрьевич
|
Директор ООО ПКФ «Агросистема»
|
19.
|
Унанян Арсен Гамлетович
|
Директор ООО «Компаньон»
|
20.
|
Ялалетдинов Альберт Раисович
|
Генеральный директор ООО «Челябинский компрессорный завод»
Что действительно работает и приносит положительные результаты для бизнеса? Руководители готовы делиться опытом. Новую деловую площадку для общения создали 31 канал и радиостанция «Челябинское эхо». Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» стартует в прямом эфире 19 сентября. Телерадиопрограмма будет выходить по вторникам и четвергам в 16:35. Ведущий премии – генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев.
Журналисты отправятся и на предприятия – производства финалистов будут показаны в «Дневниках премии» на 31 канале.
Лауреатов бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» определят члены экспертного совета. Победители будут названы в декабре.
Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».
Сроки проведения премии 07 августа - 10 декабря 2017 г. Участие в конкурсе бесплатное. Подробная информация об организаторах премии, порядке и условиях участия в премии, о количестве призов и подарков, условиях, сроках и порядке их получения опубликована на сайте /sdelano-v-cheljabinske-2017/.
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