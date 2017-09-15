Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта vk.com/chp_chel

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 9 по 15 сентября 2017 года.



1. Из-за атаки телефонных террористов в Челябинске эвакуировали 18 тыс. человек

Массовая эвакуация в городе проводилась в понедельник, 11 сентября. На протяжении последующих нескольких дней анонимные сообщения о бомбах, якобы заложенных в общественных местах, поступали в десятках российских городов. В их числе Омск, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Стерлитамак, Москва, Санкт-Петербург. В Челябинске 11 сентября эвакуировали торгово-развлекательные комплексы «Алмаз», «Горки», «Фокус», бар Meet Point, гостиницу «Арбат» и другие здания. В Копейске - ТЦ "Слава". Всего, по данным Znak.com, было 15 объектов, а эвакуировали в общей сложности свыше 18 тыс. человек. Никаких взрывных устройств не нашли.

Видео: Андрей Соколов / vk.com

Видео: 31 канал Челябинск / youtube.com

Эксперты озвучивали версию о том, что звонки поступали из-за рубежа. Также сообщалось о вредоносной программе, которая рассылала сообщения в автоматическом режиме. Были предположения о том, что атака связана с выходом на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда», который задолго до проката получил статус скандального.

Администрации залов, откуда зрителей эвакуировали после анонимных звонков, сообщили, что примут людей, у которых «сгорели» билеты, и разрешат бесплатно посетить другие сеансы.

2. Челябинск отметил День города



Массовые народные гуляния прошли в субботу, 9 сентября. По подсчетам управления МВД по Челябинской области, в праздничных мероприятиях приняли участие 111 тыс. человек. В центре города открылись две музыкальные сцены: на площадях Ревоюции и Театральной. Хэдлайнерами на первой стали группа «Градусы» и Олег Газманов, а на второй - поп-группы «Корни» и «Фабрика».

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

На целый день из-за этого перекрывали дороги. Транспорт не пропускали по восьми улицам в Центральном районе. Причиной прекращения движения также стал традиционный праздничный салют. Он продлился 12 минут.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Общественный транспорт работал до двух часов ночи, чтобы развести после фейерверка челябинцев по домам. Празднование Дня города обошлось без ЧП. Медицинская помощь потребовалась 14 челябинцам. Это почти в два раза меньше, чем в прошлом году.



3. «Синема парк» отказался показывать «Матильду», а «Мегаполис» - нет



Во вторник, 12 сентября, "Синема парк" объявил, что снимает с проката фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда". По сообщению пресс-службы сети кинотеатров, решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма. Через два дня, 14 сентября, директор челябинской сети "Мегаполис" Александр Одольский заявил, что отменять показ в его кинотеатрах не будут.

Фото с сайта www.rockfilm.ru

Противниками фильма, напомним, являются православные активисты. Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала картину, а в среду, 13 сентября, вообще потребовала отозвать у "Матильды" прокатное удостоверение.



4. В Челябинской области состоялись выборы в органы местного самоуправления

Явка в Единый день голосования, 10 сентября, составила почти 30%. Самое большое число избирателей пришло на участки в Полоцком поселении Кизильского района - 67%. Это более тысячи человек, которые выбирали главу территории. Большинство голосов, около 85%, набрал Серикжан Хасенов.

На втором месте по явке Чесменский район - там во время голосования за депутатов местного совета на участки пришли свыше 52% избирателей. Провальный результат показал Сосновский район, там было всего 9%. Немногим лучше показатель в Металлургическом районе Челябинска - 11%. В Ленинском районе проголосовали 19%, в Тракторозаводском - 22%. В городе выбирали депутатов в районные советы. Также Единый день голосования прошел в Верхнеуральском, Каслинском, Коркинском, Уйском районах, Копейске, Снежинске, Трехгорном и Троицке.

Фото с сайта Yakutsk.news

В областную избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы, сообщил ее глава Сергей Обертас. По итогам голосования политическая партия «Единая Россия» получила 120 мандатов, «Справедливая Россия» - четыре, от «ЛДПР» победили два кандидата. Также мандаты получили 11 самовыдвиженцев.

5. Названы 20 финалистов бизнес-премии «Сделано в Челябинске»

Каждый день они строят новую экономику Челябинска и своим примером вдохновляют тысячи людей. Организаторы бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» с августа искали руководителей, реализующих проекты разной сложности, и продукты, которыми может гордиться не только регион, но и вся Россия.

Автор фото: Анастасия Стародубцева

43 предприятия подали заявки на участие в бизнес-премии. Но во второй этап проекта могли пройти только 20 организаций – таковы условия. И вот компании определены. Машиностроение, строительство, энергетика, пищевая промышленность, информационные технологии, торговля – это неполный список сфер деятельности финалистов.

Финалисты бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017»

№ ФИО руководителя Организация 1. Берестов Александр Павлович Президент ООО «Объединение Союзпищепром» 2. Брохман Андрей Сергеевич Креативный директор брендингового агентства I`am 3. Власенко Артём Валерьевич Директор Группы компаний «Оптик-Центр» 4. Глухов Сергей Владимирович Генеральный директор ООО «ЭСБ-Технологии» 5. Горелый Евгений Анатольевич Генеральный директор ООО «ДСТ-УРАЛ» 6. Дорохов Валентин Александрович Генеральный директор ООО «Рендер-ферма» 7. Ершова Лилия Римовна Директор ООО ТД «Игрушка-Челябинск» 8. Загорнов Максим Александрович Директор ООО «Группа компаний «МКС» 9. Кантор Владимир Александрович Генеральный директор ООО «Челябкрансервис» 10. Карпенко Екатерина Игоревна Партнер Группы компаний «ТИРС» 11. Кузьмина Ирина Геннадьевна Директор ООО «ЕСК-Проект» 12. Липай Кирилл Иванович Директор ООО «Малик Спейс Челябинск» 13. Миняйло Сергей Анатольевич Генеральный директор АО «Транснефть Нефтяные Насосы» 14. Морозов Дмитрий Александрович Директор ООО «ТРИДИВИ» 15. Овакимян Алексей Дмитриевич Старший партнер ООО «АФ «Авуар» 16. Пискунова Елена Викторовна Директор по развитию сети магазинов инструмента «Технобум» 17. Савиновских Владимир Васильевич Генеральный директор ООО «Компания АПС» 18. Тимашов Валерий Юрьевич Директор ООО ПКФ «Агросистема» 19. Унанян Арсен Гамлетович Директор ООО «Компаньон» 20. Ялалетдинов Альберт Раисович Генеральный директор ООО «Челябинский компрессорный завод»

Что действительно работает и приносит положительные результаты для бизнеса? Руководители готовы делиться опытом. Новую деловую площадку для общения создали 31 канал и радиостанция «Челябинское эхо». Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» стартует в прямом эфире 19 сентября. Телерадиопрограмма будет выходить по вторникам и четвергам в 16:35. Ведущий премии – генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев.

Журналисты отправятся и на предприятия – производства финалистов будут показаны в «Дневниках премии» на 31 канале.

Лауреатов бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» определят члены экспертного совета. Победители будут названы в декабре.

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

Сроки проведения премии 07 августа - 10 декабря 2017 г. Участие в конкурсе бесплатное. Подробная информация об организаторах премии, порядке и условиях участия в премии, о количестве призов и подарков, условиях, сроках и порядке их получения опубликована на сайте /sdelano-v-cheljabinske-2017/.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все выпуски программы »