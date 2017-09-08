Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта www.chita.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели со 2 по 8 сентября 2017 года.

1. Челябинская область осталась в аутсайдерах экологического рейтинга



Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала документ по итогам лета 2017 года. Обстановку в российских регионах проанализировали по природоохранным, промышленно-экологическим и социально-экологическим показателям, а также составили сводный индекс. По нему Южный Урал оказался на предпоследнем, 84-м, месте. Хотя стоит отметить, что ситуация немного улучшилась, по крайней мере Челябинская область поднялась с последней позиции рейтинга.

Фото с сайта www.chita.ru

На самой нижней строчке Свердловская область. Первые три строчки экорейтинга заняли Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Далее следует Санкт-Петербург. Москва оказалась на седьмой позиции.

2. Каждый третий челябинец не заметил значительных улучшений в городе за 17 лет



20% горожан вовсе считают, что жизнь в мегаполисе стала только хуже. Опрос по поводу изменений, произошедших в Челябинске с 2000 года, провели социологи филиала Президентской академии. Из результатов следует, что только 21% респондентов абсолютно позитивно оценивают развитие областной столицы. 33% видят лишь небольшие сдвиги к лучшему. Чаще так говорят горожане со средним уровнем достатка. Те, кто живут бедно, недовольны тем, как меняется город. Пессимистов больше среди людей старше 50 лет.

Фото с сайта cheladmin.ru

Процент респондентов, позитивно оценивающих ситуацию, выше в Центральном и Калининском районах. Противоположная ситуация в оценках населения – в Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах города.

3. На «ЧТЗ-Уралтрак» сменился гендиректор



Челябинский тракторный завод возглавил Петр Переведенцев по решению внеочередного общего собрания. Ранее он возглавлял технопарк «Тракторозаводский», который сегодня владеет основными активами предприятия.

Фото: Пресс-служба "ЧТЗ-Уралтрак"

Как сообщили в пресс-службе «ЧТЗ-Уралтрак», Переведенцев намерен уделять повышенное внимание гражданскому сектору производства. Это выпуск бульдозеров и погрузчиков, продажи дорожно-строительных машин. Наряду с выпуском спецдвигателей гендиректор планирует наращивать объемы продукции для добытчиков углеводородов, а также строителей и дорожников. Эта линия соответствует стратегии корпорации «Уралвагонзавод», в которую входит ЧТЗ. Предприятия УВЗ взяли курс на повышение доли гражданской продукции в общем объеме выпуска.



Петр Переведенцев родился на территории современного Татарстана, работал руководителем завода, был депутатом гордумы Дзержинска.

4. В продукции двух южноуральских птицефабрик обнаружили антибиотики



Россельхознадзор в ходе проверки нашел лекарственные средства в мясе компании "Равис - птицефабрика Сосновская", а также Нагайбакского птицеводческого комплекса. Под подозрение также попал Магнитогорский птицеводческий комплекс, он находится в стадии проверки.

Фото: kazanfirst.ru

На предприятиях кормили куриц антибиотиками, не дожидаясь выведения прежних доз из организма. Специалисты Россельхознадзора выявили в пробах мяса птицы и яиц опасные бактерии листерии, а также антибиотик - нитрофураны. На ответственных лиц составили протоколы об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

5. Челябинские автомобилисты сняли на видео соблюдающего ПДД голубя

На кадрах видно, как птица важно переходит дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора. Запись сделана в субботу, 2 сентября, на перекрестке улицы Артиллерийской и проспекта Победы. Птица очень быстро и смело идет строго по пешеходному переходу, а затем - по тротуару. Рядом дорогу переходит мужчина.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все выпуски программы »