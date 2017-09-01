Топ-5 новостей Челябинска

Фото: Юлия Богданович / vk.com/vybros74

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 26 августа по 1 сентября 2017 года.

1. Челябинск несколько дней живет в режиме НМУ



Жители города жалуются на запах тухлых яиц и кислый вкус во рту из-за выбросов. «Нечем дышать. Северо-запад. Что там опять наши любимые предприятия выкинули в воздух?», «Пока Челябинск спит - экологическая катастрофа. Почти до Чебаркуля вонища, сил нет!» - пишут горожане в социальных сетях.

Как сообщил директор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков в Facebook, в середине недели в приемную организации поступало много обращений из Копейска и Ленинского района.

Фото: Анастасия Седлова / Сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Вредные выбросы г. Челябинск"

На этой неделе режим НМУ в Челябинске объявляют ежедневно со среды, 30 августа. Он будет действовать до 19:00 субботы, 2 сентября. Объявлена первая степень опасности. По информации синоптиков, ожидается ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия. Предприятиям рекомендовано снизить объем выбросов. Автомобилистам советуют отказаться от использования машин и пересесть на общественный транспорт, жителям города также лучше отказаться от пыльных работ.

Фото: Юлия Богданович / Сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Вредные выбросы г. Челябинск"

В интернете появилась петиция с требованием прекратить выбросы. Документ адресован президенту Владимиру Путину. «С середины августа в Челябинске и Копейске в вечернее время ощущается едкий запах гари, в воздухе присутствуют взвешенные вещества, стоит «туман». Запах во всех районах настолько сильный, что начинается першение в горле, у маленьких детей и взрослых непроходящий ринит», - написали авторы воззвания.

Копия петиции отправится также в Роспотребназдор.



2. Челябинские школьники отпраздновали 1 сентября



В День знаний в Челябинске открылась самая большая школа на Урале. Новое учебное учреждение заработало в микрорайоне Парковом. На торжественную линейку прибыли губернатор Борис Дубровский и полпред президента на Урале Игорь Холманских. Учебное заведение для новых микрорайонов с дефицитом образовательной инфраструктуры возводили по поручению президента Владимира Путина.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Учебное заведение приняло более двух тысяч детей, около четверти из них пошли в первый класс. Школа соответствует самым современным требованиям. В здании два спортивных зала: на первом этаже – для игровых видов спорта, на втором – гимнастический. Есть актовый зал на 250 мест, большая библиотека для интерактивного обучения, а также кинозал. На пришкольной территории расположены большое футбольное поле, беговая дорожка, две баскетбольные площадки и спортплощадки с гимнастическими снарядами.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

По данным администрации Челябинска, всего в новом учебном году 129 учебных заведений столицы Челябинска примут около 120 тыс. детей, из которых более 15 тыс. - первоклассники.

3. На Тополиной аллее ОМОН уложил десятки человек лицом в асфальт



Фотографии вооруженной спецоперации, в ходе которой перекрыли движение и задержали людей, горожане опубликовали в социальных сетях. Все произошло во вторник, 29 августа.

Фото: Mash / Telegram

Фото: Юлия Матвеева / Сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Тополинка, Тополиная Аллея Челябинск"

По информации сайта 74.ru, на месте находились автозаки, куда грузили задержанных. Также шел обыск припаркованных автомобилей, а движение по улице Академика Королева было перекрыто. Спецоперация проходила в непосредственной близости от грузинского ресторана. Официальной информации об операции от силовиков не поступало.



4. Евгений Тефтелев потребовал заменить шаурму на блины и беляши



Во время прогулки по Кировке мэра Челябинска возмутили вывески на продуктовых киосках. Выездное совещание состоялось в среду, 30 августа. Градоначальнику не понравилось засилье арабского фастфуда на главной пешеходной улице. «Пусть про беляши и блины пишут. Чтобы на Кировке таких надписей я больше не видел», - сказал Тефтелев.

Фото с сайта cheladmin.ru

В мэрии подчеркнули, что само популярное блюдо продавать на запретят, просто на павильонах не будет слова «шаурма». С некоторых вывесок название восточного фастфуда исчезло уже следующей ночью. После резкой критики мэра владельцы киосков взяли баллончики и закрасили вывески.



5. Опубликована афиша празднования Дня города



В День города перед челябинцами выступят «Градусы», «Корни», «Фабрика» и Олег Газманов. Мероприятия, посвященные празднику, начались 1 сентября. В честь 281-го дня рождения города запланировали около сотни концертов, конкурсов, фестивалей и спортивных турниров.

В выходные, 2 и 3 сентября, на Кировке свое мастерство представят около 40 кузнецов из разных регионов. Вместе они создадут уникальный арт-объект «Скамья влюбленных», покрытый механическими бабочками. Ко Дню города приурочат показ мод на Кировке и фестиваль КВН, сообщили в управлении культуры.

Источник: Официальный сайт администрации Челябинска

А 9 сентября в центре города откроются сразу две концертные площадки: на площадях Ревоюции и Театральной. Хэдлайнерами на первой станут группа «Градусы» и Олег Газманов, а на второй - поп-группы «Корни» и «Фабрика». 9 сентября в 22 часа в небо по традиции запустят музыкальный фейерверк с набережной реки Миасс. Его продолжительность составит порядка 12 минут. Как сообщили в мэрии, для салюта используют в том числе снаряды отечественного производства, которые дают в небе крупнокалиберные шары. Они отличаются большим временем свечения и сочными цветами.

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