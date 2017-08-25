Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта Kazanfirst.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 12 по 18 августа 2017 года.



1. За три жарких дня в Челябинске трое детей выпали из открытых окон



Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Минздрав Челябинской области распространил официальное сообщение о состоянии детей. Двухлетний мальчик выпал из окна дома на улице Танкистов в субботу, 19 августа, его доставили в ГКБ №8. Позже перевели в областную детскую больницу. Ребенок находится в реанимации, но его состояние стабильное, наблюдается положительная динамика.

Фото с сайта Kazanfirst.ru

Пятилетний мальчик выпал из окна на улице Сталеваров в понедельник, 21 августа. Он также переведен в областную детскую больницу, тяжесть его состояния оценивают как среднюю. Еще один ребенок - двухлетняя девочка - лежит в реанимации больницы №9. Она в крайне тяжелом состоянии. Выпала из окна дома на улице Энергетиков в воскресенье, 20 августа.



2. Маршрутка протаранила бетонную стену на ЧТЗ



За медицинской помощью обратились более десяти человек. Авария произошла во вторник, 22 августа, на улице Линейной. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, столкнулись Toyota Altezza и маршрутное такси №86. Микроавтобус вылетел с дороги и врезался в бетонное ограждение.

По данным городского управления здравоохранения, за помощью обратились 12 человек. Двое отказались от госпитализации, остальных направили в стационары больниц №5, 8, 9 и дорожной. У большинства диагноз - травмы грудной клетки и черепно-мозговые. Детей среди пострадавших нет. По предварительным данным, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Бека Гваджава / Сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск"

В пресс-центре управления МЧС добавили, что с пострадавшими и их родственниками в больницах работали психологи ведомства. Всего в обоих автомобилях находился 21 человек. Для реагирования на ДТП привлекли 40 человек от МЧС и 12 единиц техники.

Фото: Пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области



Известно, что пострадавшим в ДТП с маршруткой выплатят до 2 млн рублей по страховке. Чтобы получить компенсацию, пассажиры должны написать заявление в компанию "ВТБ Страхование" и приложить к нему справку о ДТП и документы из больницы с указанием характера полученных травм.



3. Томинский ГОК, Карабаш "в хорошем смыле слова". Борис Дубровский провел пресс-конференцию



Во вторник, 22 августа, губернатор Челябинской области встретился с журналистами. Томинский ГОК, ситуация в экономике, благоустройство, подготовка к визиту Путина и Назарбаева - об этом и не только говорил глава региона с представителями СМИ.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор сообщил, что реальные доходы южноуральцев продолжают падать. «Номинальная зарплата выросла, даже с учетом инфляции. Но статистика показывает, что все-таки реальные доходы населения по итогам семи месяцев упали. К сожалению, тенденция здесь другая, и она все еще негативная», - сказал глава региона. При этом Борис Дубровский отметил, что тренд восстановления экономики региона все же наметился.

Глава региона также обратился к предпринимателям и попросил их поднять работникам зарплату. «Обращаемся к бизнесу, в том числе к крупному бизнесу, с настойчивой просьбой, увеличить зарплату населению. Сегодня у них такая возможность есть, мы видим это по доходам бюджета, по налоговым поступлениям. Товарищи бизнесмены, поднимайте зарплату населению, формируйте себе рынок сбыта», - сказал Борис Дубровский.





Кроме того, губернатор озвучил свою позицию по строительству Томинского ГОКа и рассказал об отношении к противникам проекта. «Кто имеет не эмоциональное, а рациональное мнение, скажут, что буря вокруг Томинского ГОКа не соответствует масштабу самого проекта. Вот моя оценка», - отметил Борис Дубровский. В среду. 23 августа, стало известно, что Томинский ГОК начал готовиться к строительству обогатительной фабрики. Все разрешительные документы получены.

Также глава региона заявил, что власти будут развивать «Макфу». Борис Дубровский прокомментировал ситуацию с «бегством» компании на Кипр. "Значит, они не доверяют чему-то, кому-то. Видят какие-то риски, не понимаю, какие, но видят. А все остальное остается здесь. Стоит "Макфа", никуда она не делась. Я лично рисков каких-то не вижу. Они все рыночные, эти риски. Мы их поддерживаем всячески. Это один из лидеров нашего агропромышленного комплекса. Будем с ними работать, как и раньше, будем развивать", - сказал глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Борис Дубровский озвучил и некоторые детали программы пребывания Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева на Российско-Казахстанском форуме, которые пройдет в октябре. Президентам покажут перинатальный центр, школу в Парковом и завод «Конар». Однако глава региона отметил, что по протоколу и в целях обеспечения безопасности разглашать точное время и место нахождения высоких гостей не положено.

Со стенограммой пресс-конференции можно ознакомиться на сайте губернатора.



4. Семья с грудным ребенком на час застряла в лифте в Парковом



Жильцы не могли дозвониться ни до лифтера, ни до службы 112. Инцидент произошел на прошлой неделе в доме №15 по улице Габдуллы Тукая. Про лифт одна из застрявших в кабине женщин сообщила, что он постоянно ломается. "Вчера вечером внутри оказалась наша семья из 4 человек, в том числе грудной 8-месячный ребенок и женщина 60 лет. Время около 20 часов. 9 этаж. Толчок и громкий грохот, мы застряли", - сообщила местная жительница.

По ее словам, с "Билайна" и "Мегафона" в службу спасения они дозвониться не могли, поскольку не было сети. Нажали на кнопку SOS и после услышали: "Вы позвонили в единую службу спасения, ваш разговор записывается", а далее пошли короткие гудки.

Потом семья смогла связаться с аварийной службой с Теле2. В результате с момента остановки лифта до приезда специалистов прошел почти час. Ребенок плакал, матери пришлось сесть на пол и кормить его грудью. Но история с номером 112 не закончилась после освобождения челябинцев из лифта. Они решили выяснить, как все-таки работает экстренный телефон, и на следующий день позвонили по нему еще раз.

"Нам отвечает диспетчер и разъясняет, что не существует теперь единой службы 112. Вот вам номер городской службы. Звоним туда. Слышим ответ: "Служба 112, слушаем вас..." Мягко говоря, мы запутались. Но вопрос в том, что, если на телефоне нет сети, я, простите, не смогу позвонить в городскую службу, а экстренной службы не существует. Что же делать? Куда писать? Куда бежать? Кому жаловаться?" - рассказала челябинка.

Фото с сайта oasis23.ru

Корреспондент "Челябинского эха" связался с министром общественной безопасности региона Евгением Савченко. Чиновник сообщил, что сегодня система 112 в Челябинской области действительно работает неполноценно. В настоящее время только абоненты Теле2, проживающие в Челябинске, могут позвонить на номер 112 и попасть к оператору, который примет вызов и сам передаст информацию спасателям, медикам, полиции и другим экстренным службам. В ближайшее время планируется подключить к системе номера стационарных телефонов, которые обслуживает "Ростелеком".

По словам Евгения Савченко, звоня на единый короткий номер с SIM-карт других операторов, люди на самом деле попадают в диспетчерские службы спасения, которые не имеют отношения к системе 112. И в этих случаях диспетчеры не связываются сами с другими службами, а просто дают позвонившим телефоны 02, 03 и т. д. А в случае, описанном челябинкой, - номер городской службы спасения - 263-16-16.

Министр отметил, что из-за этой неразберихи поступает много жалоб от южноуральцев, но пока система не может работать по-другому. К концу года, сказал Савченко, планируется подключить ее полностью, но это еще не значит, что она начнет функционировать. Дело в том, что властям региона нужно будет еще получить в федеральном Минкомсвязи разрешение на промышленную эксплуатацию системы. И только после этого можно будет говорить, что тестирование закончено.

Что касается кнопки SOS, то ее нажатие позволит дозваниваться на номер 112 при выключенном телефоне, при отсутствии сети и SIM-карты, но все это в будущем. Более того, если человек позвонит и по какой-то причине не сможет ничего сообщить, а вызов оборвется, система сама сможет определить местоположение абонента.



5. В Челябинской области продают кота за миллион рублей



В Магнитогорске кота продают за миллион вместе с квартирой. Баннеры с необычным предложением появились в разных районах города, сообщает "Верстов.Инфо". На них изображен "Сердитый кот", или Grumpy Cat - знаменитый мем, ставший популярным в интернете. Животное обещают отдать новому владельцу за 934 тыс. рублей. Правда, ниже идет приписка, что в подарок полагается квартира площадью почти 40 кв. метров.

Фото с сайта www.verstov.info

Оказалось, что это рекламная кампания одного из магнитогорских застройщиков. Однако фирма не отказывается от своих слов и обещает каждому покупателю жилья подарить кота.

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