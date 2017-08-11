Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта Susu.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 5 по 11 августа 2017 года.

1. ЮУрГУ и МГТУ вошли в мировой рейтинг вузов



Челябинский университет стал 718-м, магнитогорский занял 753-ю строчку. Южноуральские вузы впервые вошли в список Round University Ranking. Всего в лист попало 763 учебных заведения из 74 стран. Оценивались они не только по качеству преподавания, но и по уровню исследований, интернационализации и финансовой устойчивости.

Фото с сайта Susu.ru

Возглавил список Гарвардский университет. Вторую строчку занял Калифорнийский технологический. Лидирующую позицию российского рейтинга занимает МГУ, он на 145-й строчке и находится в золотой лиге. Из региональных университетов в премиальных лигах — Томский классический (серебряная, 256-й ранг), Новосибирский (бронзовая, 372-й ранг) и Томский политехнический университет (медная, 420-й ранг).

2. Центробанк отозвал лицензию у челябинского банка «Резерв»



Приказ об этом был подписан 9 августа. Как сообщается на сайте регулятора, в течение последних месяцев работа банка была связана с повышенными кредитными рисками. Надзорный орган несколько раз отправлял требования о доформировании резервов. Регулятор выявил то, что финансовая организация заменяла высоколиквидные активы активами сомнительного качества. "Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

В результате произошло снижение размера собственного капитала, а руководство банка фактически самоустранилось от решения проблем, отметили в Центробанке. В "Резерв" назначена временная администрация. Вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринмиателям, положена выплата страхового возмещения. Речь идет о возврате 100%-ной суммы со всех счетов в банке, но не более 1,4 млн рублей.

Фото с сайта gorod48.ru

Средства, не компенсированные страховкой, будут выдавать в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. Банк-агент выберут до 15 августа, не позднее чем 23 августа начнутся сами выплаты, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.

По данным отчетности, на 1 июля "Резерв" занимал 415-е место в банковской системе России. У кредитной организации есть офисы в Москве, Екатеринбурге и Верхней Салде.

3. Население Челябинска увеличилось до 1,2 млн человек



Как отметили в мэрии, повышение численности горожан связано с высоким уровнем рождаемости и низкой смертностью. По официальным данным, в период с января по май 2017 года число новорожденных составило почти 6 тыс. А количество умерших сократилось на 2,5%. Также увеличение численности населения связано с трудовой миграцией. Чаще всего в Челябинск едут из Казахстана, Курганской области и Пермского края.

Фото с сайта cheladmin.ru

Рубеж в один миллион жителей Челябинск переступил в 2006 году.



4. Открыт прием заявок на участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017»

В Челябинске стартовал прием заявок на участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». В этом году мультимедийный проект радиостанции «Челябинское эхо» и 31 канала будет реализован в третий раз.

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» – это рассказ о новой экономике города и людях, которые ее строят; о предприятиях, что в условиях сплошной непредсказуемости разрушают барьеры, захватывают рынки, разрабатывают уникальные продукты, которыми может гордиться не только Челябинск, но и вся Россия.

Организаторы ищут руководителей, которые готовы раскрыть особенности ведения бизнеса на Южном Урале.

«Необходимы примеры того, как люди «с нуля» создают бизнес или продолжают его вопреки угрозам, которые возникают на пути, как они делают экономику каждый день, тихо, без шумихи, – говорит генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» (31 канал, радио «Челябинское эхо», «DFM Челябинск») Валерий Шагиев. – Таких людей очень много».

Участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске» – это создание дополнительного конкурентного преимущества для предприятия: возможность рассказать о продуктах и услугах широкой аудитории, показать прозрачность и открытость бизнеса, повысить узнаваемость бренда и доверия к нему.

В 2017 году в финал мультимедийного проекта выйдут 20 предприятий. Руководители представят свой бизнес в эфире 31 канала и радиостанции «Челябинское эхо». Победителей определят члены экспертного совета. Торжественная церемония вручения бизнес-премии состоится в декабре.

В 2017 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

Участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» бесплатное.

Прием заявок открыт на сайте echochel.ru до 10 сентября.

ДЛЯ СПРАВКИ: Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» была учреждена радиостанцией «Челябинское эхо» в 2015 году. В финал проекта в 2015-2016 годах вышли 40 предприятий, общая численность персонала которых превышает 11 500 человек, география бизнеса - 47 стран. Лауреатами премии «Сделано в Челябинске» в 2016 году стали ОАО «Челябинский механический завод», ООО «Уралспецмаш», Адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры».



5. Челябинцы наблюдали лунное затмение. Фото из соцсетей

Челябинцы поделились в соцсетях фотографиями лунного затмения. Астрономическое явление жители города, так же как и практически всей страны, наблюдали вечером в понедельник, 7 августа. Почти на два часа южный край Луны погрузился в земную тень. В Челябинске в это время было ясно, и многие жители города наблюдали и фотографировали затемненный диск Луны.

Как сообщили в московском планетарии, следующее лунное затмение будет полным и произойдет 31 января 2018 года. Его смогут наблюдать жители почти всей России, пропустят астрономическое явление жители западных и юго-западных районов. Там Луна появится вечером только в конце затмения, отметили специалисты.

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