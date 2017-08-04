Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта tv2.today

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 29 июля по 4 августа 2017 года.

1. Суд вынес приговор экс-сенатору Константину Цыбко



Экс-сенатора Константина Цыбко приговорили к 9 годам строгого режима и 70 млн штрафа. Решение по делу бывшего представителя Совета Федерации от Челябинской области вынес Озерский городской суд. При этом суд снял арест с квартир родителей экс-чиновника. Но долю самого Константина Цыбко (а это 1/3 от имущества) все-таки арестуют в счет государства. После оглашения приговора Константин Цыбко отдал вещи своему адвокату - часы, цепочку и галстук. Из зала суда его вывели в наручниках. Кроме того, у Цыбко забрали загранпаспорт.

Фото с сайта 31tv.ru

Оглашение приговора в Озерске длилось более девяти часов. В четверг, 3 августа, еще утром судья начала зачитывать материалы. На громкое политическое дело приехали больше 30 слушателей, в основном представители средств массовой информации. Сначала на заседании огласили показания каждого свидетеля - только на это ушло около пяти часов. Текст приговора по делу бывшего сенатора от Челябинской области составил 180 страниц.

Константина Цыбко признали виновным в двух преступлениях. Напомним, ему вменяли получение взяток от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова и бизнесмена Олега Лакницкого. Изначально гособвинители запрашивали наказание для Константина Цыбко - 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества и штрафом 500 млн рублей. Сам обвиняемый с приговором не согласен. Адвокат Константина Цыбко в течение десяти дней намерен подать на апелляцию.



2. Экс-мэр Миасса стал свидетелем перестрелки в Мособлсуде



Нападение в Мособлсуде помогли отразить силовики, работавшие на процессе по делу бывшего чиновника из Челябинской области. Полицейские, которые отразили атаку членов "банды GTA", обеспечивали безопасность на заседании по делу обвиняемого в бандитизме и убийствах экс-главы администрации Миасса Виктора Ардабьевского.

Дело "банды GTA" 1 августа рассматривалось этажом выше. Когда слушания завершились и в процессе объявили перерыв до 8 августа, двое конвоиров, в том числе одна женщина, поместили пятерых подсудимых в лифт на четвертом этаже, чтобы отвезти их в конвойное помещение, которое находится в подвале здания. В лифте бандиты напали на двоих сотрудников полиции, завладели их табельным оружием, взяли в заложники и вывели в зал судебного заседания, расположенный на третьем этаже, где как раз завершились слушания по делу Ардабьевского, но еще находились силовики.

Пытаясь вырваться, преступники открыли стрельбу на поражение. В результате был ранен сотрудник Росгвардии, ответным огнем ликвидированы трое нападавших, двое подсудимых были ранены.

Сам Виктор Ардабьевский стал свидетелем перестрелки, которую засняли камеры в зале суда. В этот момент бывший мэр Миасса находился в так называемом аквариуме для подсудимых. Всех его предполагаемых подельников вывели конвойные, а Ардабьевского на конфеденциальный разговор оставил адвокат. Защитника Ардабьевского эвакуировали, а сам он остался в бронированном «аквариуме». Вначале он спокойно сидел, а когда раздались выстрелы, попытался укрыться в дальнем углу. По неофициальным данным, Ардабьевский теперь, скорее всего, будет проходить одним из основных свидетелей по делу о стрельбе в Мособлсуде.

По факту перестрелки в Мособлсуде возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе специалистам предстоит проверить, насколько точно и правильно соблюдались инструкции по конвоированию арестованных. Подсудимые - участники так называемой "банды GTA", обвиняемые в бандитизме, убийствах и других преступлениях.



3. 75% челябинцев гордятся родным городом



Поводами для этого они в основном считают спортивные чемпионаты, промышленность, архитектуру. Это в ходе опроса выяснили социологи филиала Президентской академии. Практически каждый третий горожанин испытывает чувство гордости за Челябинск из-за большого количества спортивных мероприятий всероссийского и международного уровня. Чаще всего так отвечают молодые жители Калининского и Металлургического районов со средним доходом.

Фото с сайта cheladmin.ru

Предметом гордости за Челябинск для 28% горожан стал его промышленный потенциал. Такого мнения придерживаются в основном мужчины из Советского района. На третьем месте по числу упоминаний – архитектурный облик города, которым гордится 27% челябинцев. Как правило, это женщины. Каждый четвертый респондент говорит о своем уважении к истории и традициям.

Не испытывают гордости за свой город 15% жителей. Как правило, так отвечают люди старше 50 лет с низким уровнем дохода, чаще всего это жители Советского района. 10% респондентов затруднились ответить на вопрос, гордятся ли они Челябинском.



4. Евгений Тефтелев поручил снести в Челябинске ларьки с шаурмой



Мэр отметил, что это нужно сделать, даже если павильоны стоят на частной земле. По его словам, в городе порядка 600 киосков с едой, которые ведут торговлю незаконно и не платят налоги в бюджет. Начать нужно с центра города. Для контроля создадут рабочую группу, которая будет ежедневно докладывать главе города о ликвидации ларьков.

Фото с сайта news.vse42.ru

Особенно возмутил Евгения Тефтелева павильон с шаурмой около храма возле цирка. По его словам, коммерсанты готовят еду с помощью газового баллона и подвергают опасности прохожих и прихожан. Кроме того, люди заходят в храм с едой.

Между тем, владельцы ларьков с шаурмой на Алом поле, услышав о поручении мэра, не стали дожидаться службы демонтажа. За ночь они сами убрали киоски. Приехавшие утром на участок рабочие обнаружили полностью очищенную площадку.



5. Челябинск затопило во время ливня, жители плавали в лужах

В среду, 2 августа, на город обрушился мощный ливень, он был кратковременным, но успел залить несколько улиц и подземные переходы. Жители активно делились в соцсетях фотографиями последствий непогоды.







Фото: Serg Blinovskikh / Facebook

Фото: Михаил Кузнецов / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск"

Жители города размещают фотографии и видео с улиц Доватора, Елькина, Труда, Воровского, затопило дороги в районе вокзала, Торгового центра. А под аркой на пересечении улиц Пушкина и Коммуны, по словам очевидцев, "смыло асфальт".

Фото: Артём Мухтаров / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск"

Пользователи соцсетей уже назвали ливень "дождищем", а некоторые просили водителей пожалеть пешеходов.

Фото: Ирина Александровна / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск"

Не обошлось и без шуток про десантников, которые сегодня празднуют День ВДВ. "Это чтоб десантники не бегали по городу в поисках фонтанов! Погода поздравила!!!", "ВДВ-ам и фонтаны не надо искать купаться)", - отмечают пользователи в группе в соцсети "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск".

Фото: Елена Улинская / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск"

Фото: Лидия Зеленская / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск"

А эти кадры были сделаны из редакции радиостанции "Челябинское эхо" на улице Степана Разина. Временами дождь казался снегом, а видимость была практически нулевая.

Один из жителей города устроил заплыв на затопленной после дождя парковке. Выходку сняли на мобильный телефон очевидцы. Запись, присланная в редакцию Life, взорвала соцсети. Мужчина окунулся в огромную лужу, стал ползать по асфальту на спине и животе, взбивая воду и изображая плавание.

Видео: LEIKA - стримы, новости, видео / vk.com

"Добро пожаловать на курорты челябинского края! Наши жители настолько суровы, что плавают в огромных лужах, и никакие моря нам не нужны. На самом деле, тут ливни прошли, город затопило, но как вы видите, никто не унывает", - пишет в комментарии к видео автор ролика.

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