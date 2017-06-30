Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта vk.com/auto_mgn

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 24 по 30 июня 2017 года.

1. Водитель Mercedes на трассе протаранил скорую, один человек погиб



Смертельная авария произошла утром в воскресенье, 25 июня, в Нагайбакском районе. 47-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz на трассе Южноуральск-Магнитогорск врезался в попутную машину скорой помощи. После столкновения оба автомобиля вылетели с проезжей части. Микроавтобус медслужбы развалился на части, а иномарка вспыхнула.

Фото: На дорогах Магнитки! (Магнитогорск) / vk.com

Водитель Mercedes выскочил из машины и сбежал с места происшествия. Через несколько часов его нашли сотрудники полиции. Оказалось, что у мужчины сломана голень. Водитель скорой получил тяжелую травму живота и черепно-мозговую травму. Его экстренно прооперировал хирург, прибывший из Челябинской областной больницы. Однако сохранить жизнь мужчине не удалось — в понедельник, 26 июня, он скончался в реанимации больницы Фершампенуаза. Фельдшер получил повреждения средней степени тяжести. У него черепно-мозговая травма, сломаны ключица и ребро.



На водителя Mercedes завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Мужчина находится под домашним арестом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.



2. В поисках пропавшего в Каслях Вани Котова волонтеры и полицейские обошли 260 домов



Следователи допросили более 30 свидетелей, видевших мальчика. Осмотрены территории гаражных кооперативов, садов, баз отдыха, коорые прилегают к городской черте и находятся на расстоянии 10-15 километров от Каслей. Водолазы обследовали акваторию городского пруда. До сих пор нет никакой информации о местонахождении ребенка, который пропал более двух недель назад.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Днем 14 июня Ваня Котов, по предварительным данным, на велосипеде уехал из дома в библиотеку школы за учебниками и пропал. 22 июня мальчику исполнилось 11 лет. Следователи СК, сотрудники правоохраниетльных органов и волонтеры обошли более 260 домов, расположенных на предполагаемом маршруте движения мальчика, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

За информацию о Ване Котове назначено вознаграждение. Губернатор Борис Дубровский распорядился выделить 1 млн рублей тому, кто сообщит сведения, которые помогут в розыске мальчика.

Источник: «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск / vk.com

Приметы Вани Котова: на вид 10-12 лет, рост 105-110 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы темно-русого цвета, короткие. Особая примета: над верхней губой справа родинка.

Был одет: футболка и трико темно-синего цвета, обувь тряпичная черного цвета (в виде тапочек с задником).

Информацию о Ване Котове просят сообщать по телефонам:

Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области: (351) 265-91-10,728-58-07;

ГУ МВД России по Челябинской области: (351) 733-12-21, 268-85-24 или 02;

ОМВД России по Каслинскому району: (35149) 2-21-44, 999-371-06-34.



3. Град размером с крупное яблоко выбил стекла и уничтожил урожай в Брединском районе



Стихия обрушилась на юг Челябинской области в четверг, 29 июня. Из-за последствий введен режим ЧС. В результате ливня с крупным градом размером до семи сантиметров, порывов ветра 16-21 м/с был нанесен ущерб ряду населенных пунктов. Повреждены сельскохозяйственные культуры. Как сообщили в администрации Брединского района, полоса града имела длину около 30 километров, ширину 100 километров, а размер градин составил до семи сантиметров.

Фото: Азамат Каражанов / vk.com

Сильнее всего пострадали поселки Андреевский и Мариинский. В детсадах и школах повреждены крыши, фасады, полы, в некоторых зданиях образовались протечки. Пострадали жители частных и многоквартирных домов. Уничтожено более 18 тыс. гектаров посевов. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Из-за стихийного бедствия губернатор ввел областной режим ЧС в Брединском районе. Также Борис Дубровский принял решение о выделении средств на восстановление пострадавших от града и ветра школ, детских садов и домов ветеранов и инвалидов. Деньги будут направлены из резервного фонда.

4. Пожарные около двух дней тушили челябинскую свалку



Возгорание началось вечером в воскресенье, 25 июня. Огонь было видно из окон квартир на ЧМЗ, а запах гари чувствовали даже жители соседних районов. Фотографии объятого пламенем полигона очевидцы стали выкладывать в соцсети.

В тушении пожара участвовали шесть пожарных автоцистерн, три водовозки, четыре бульдозера, пять самосвалов. Информация о том, что свалка потушили, появилась во вторник, 27 июня. Для замера проб воздуха выезжала лаборатория специализированной пожарно-спасательной части. Предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. Жалоб и звонков от населения не поступало.

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / vk.com

Фото: Ришат Ишкильдин / Сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Подслушано ЧМЗ (Official)"



О причинах возгорания пока не сообщается. Жители Металлургического района пишут в интернете, что давно привыкли к "мусорным пожарам". "Каждая новая администрация, начиная с Сумина, обещает закрыть городскую свалку, да только воз и ныне там", - пишет один пользователей в соцсети "ВКонтакте".

В прошлом году сообщалось, что разработка проекта рекультивации свалки должна быть завершена в 2017 году. Закрыть полигон обещают в 2019-м.

5. На Центральном рынке конфисковали санкционный сыр с плесенью



На Центральном рынке Челябинска конфисковали санкционный сыр с плесенью и пустили под трактор. В пресс-службе регионального управления Россельхознадзора сообщили об очередной расправе над запрещенным к ввозу зарубежным продуктом.

Фото с сайта syrodelkin.ru

На прошлой неделе в ходе совместного рейда надзорного ведомства и таможни на Центральном рынке нашли немецкий сыр с благородной плесенью «DOURBLU WHEEL» 50% жирности. Торговали им в торговой точке, зарегистрированной как ИП. Всего в продаже было чуть больше 2,5 кг продукта. После заполнения всех необходимых документов сыр уничтожили на полигоне в Увельском районе.

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