Топ-5 новостей Челябинска

Источник: vk.com/legionspas

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 17 по 23 июня 2017 года.

1. Девятый день поисков. В Челябинской области ищут пропавшего Ваню Котова



Ваня Котов из Каслей пропал больше недели назад. 14 июня он уехал на велосипеде в библиотеку и исчез. С тех пор нет никакой информации о местонахождении ребенка. 22 июня мальчику исполнилось 11 лет.

Площадь поисков Вани Котова увеличена до 200 квадратных километров. Ребенка ищут с помощью водолазного оборудования и беспилотников. В поисковой операции участвуют полицейские, спасатели, волонтеры из Челябинской и Свердловской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области





Родители Вани Котова записали видеообращение к ребенку. Мать и отец мальчика попросили сына вернуться и заверили, что не будут ругать. Запись опубликовали в социальных сетях.

Видео: МУП "ГИЦ "Касли-Информ" / youtube.com

Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В четверг, 22 июня, полиция опубликовала новые приметы мальчика. В управлении МВД по Челябинской области сообщили, что мальчик был одет в синюю футболку, а не оранжевую, как изначально сообщалось в ориентировках. Кроме того, в правоохранительных органах опровергли факт обнаружения велосипеда, на котором уехал ребенок.

Источник: «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск / vk.com

Приметы несовершеннолетнего: рост 110-115 см., плотного телосложения, глаза карие, волосы темно-русого цвета, короткие. Был одет в синюю футболку с коротким рукавом, спортивные брюки, синего цвета с белым лампасом по бокам, темные кроссовки.



Всех, кто знает о местонахождении ребенка, либо располагает информацией о предположительном месте его пребывания, просим сообщить в ближайшее отделение полиции, а также по телефонам: 8(35149)2-21-44, 8(351)268-80-14 или 02.



2. У «Мечел-Кокса» аннулировали разрешение на выбросы



«Мечел-Коксу» не разрешили дымить из-за превышения нормы по выбросам нафталина в 45 раз. Как сообщили в пресс-службе Минприроды России, на производство коксохимической продукции заводом группы «Мечел» введен полный запрет. Информация об этом появилась во вторник, 20 июня.

Ранее Росприроднадзор возбудил административное дело по статье о нарушении правил эксплуатации оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ. Инспекторы ведомства фиксировали превышения по нафталину до 45 ПДК. Вещество считается маркерным для «Мечел-кокса». А в январе 2017 года специалисты южноуральского управления Росприроднадзора зафиксировали превышение допустимых концентраций фенола. Поскольку вещества относятся ко второму классу опасности и нормативы по выбросам были значительно превышены, надзорное ведомство потребовало полностью остановить работу неисправной промышленной установки.

Фото с сайта Tck.tv

В этот же день, 20 июня, появилась информация, что южноуральский Росприроднадзор уличили в нарушениях при выдаче разрешения на выбросы «Мечел-Коксу». Прокуратура Челябинской области в ходе проверки регионального управления выявила факты несоблюдения законодательства об охране окружающей среды и атмосферного воздуха. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

На этой неделе также стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по факту загрязнения воздуха в Челябинске. Поводом для старта разбирательства стало зафиксированное экспертами многократное превышение предельно допустимых концентраций по нафталину и фенолу в воздухе. Дело по статье «Загрязнение атмосферы» возбуждено в отношении неустановленных лиц, сообщает «Интерфакс-Урал». В полиции отмечают, что речь идет о нарушениях, выявленных в одном из районов Челябинска, однако не называют его, как и предполагаемого загрязнителя.

3. Более половины челябинцев потребовали достроить метро



53,4% участников опроса, проведенного местным филиалом президентской академии, высказались в пользу запуска подземных составов. Противников расходования денег на достройку оказалось чуть меньше трети. Менее 14% затруднились ответить на вопрос, нужно ли им метро.

Социологи РАНХиГС отметили, что в появлении подземки больше всего заинтересованы жители Курчатовского района и ЧМЗ. Чаще так отвечают люди в возрасте от 18 до 30 лет со средним уровнем дохода. «Закопать» проект метро предлагают в основном челябинцы старше 50 лет, которые оценивают свое благосостояние фразой «денег хватает только на еду». Затруднялись ответить чаще всего респонденты самого старшего возраста с низким уровнем образования и доходов.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

По результатам опроса аналитики вывели любопытную закономерность: среди тех, кто в целом удовлетворен своей жизнью, больше сторонников метро. А те, кто считает свое существование близким к беспросветному, в подземку спускаться не хотят.

4. В Челябинске отменили автобусы



На этой неделе появилась информация о том, что в Челябинске из-за нехватки денег отменили половину автобусов. Из 22 маршрутов, которые ранее работали в областном центре, осталось только 12, среди них наиболее популярные: 64-й и 31-й, сообщает 74.ru со ссылкой на диспетчерскую службу ООО «Городской общественный транспорт». Отменили рейсы автобусов под номерами с 14-го по 16-й, номера 18, 28, 33, 34, 42, 43, 52. На 17-м маршруте осталась только одна машина.

Представитель перевозчика тогда подчеркнул, что с отмененных маршрутов машины перебросят на самые популярные, чтобы увеличить интенсивность движения. Начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотов заявил, что радикальное изменение маршрутной сетки с мэрией согласовано не было.

Фото с сайта chelavtotrans.ru

Через несколько дней стало известно, что в Челябинске вернут отмененные автобусные маршруты. Десять рейсов восстановят в течение двух недель, заявили в ООО «Общественный городской транспорт», которое выполняет обязанности ликвидированного МУП «Челябавтотранс». Начнут с рейсов в отдаленные районы, где не ходят ни трамваи, ни троллейбусы. По официальной версии, автобусы, доставшиеся частной компании от муниципального предшественника, оказались неисправными и требуют ремонта.

5. В Коркино кредитор расплакался, увидев, как бедно живут его должники



Приставы специально взяли в рейд по домам неплательщиков руководителя микрофинансовой организации. Мужчина терроризировал судебных исполнителей, требуя в срочном порядке взыскать долги. Сотрудники ведомства решили на практике показать кредитору, почему возврат денег затягивается, и взяли его с собой «в поля».

Сначала исполнители прибыли в дом 26-летнего парня, который с ноября 2016 года задолжал 67 тыс. рублей. Во время рейда застать его не удалось. Дома оказались дедушка и трое детей. Они пояснили, что отсутствующий мужчина работает пастухом и возвращается затемно. Пока пристав разговаривала с обитателями дома, взыскатель, требовавший до этого ареста имущества, обескураженно осматривался. В доме не было ничего, что могло бы представлять ценность. Директор микрофинансовой организации покинул жилище со слезами на глазах.

Фото с сайта Kr-gazeta.ru

После этого группа направилась к 30-летней женщине, долг которой составляет 37 тыс. рублей. В бедно обставленном доме приставов встретили дети. Кредитор спросил их, как живет семья, и малыши честно ответили: «Раньше жили лучше – была собака, а теперь ее продали, потому что кормить нечем». На улице директор МФО снова заплакал и пообещал лично обойти дома еще нескольких должников. После этого руководитель офиса кредитования намерен заняться решением вопроса об отзыве исполнительных листов.

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