Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта kremlin.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 10 по 16 июня 2017 года.

1. Двое челябинцев задали вопросы Путину в рамках «Прямой линии»

Ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла в четверг, 15 июня. Она длилась 3 часа 56 минут, за это время президент ответил почти на 70 вопросов. Большинство из обращений касалось социальных проблем. Вопросы Владимиру Путину задали и двое челябинцев.

Светлана Романова по телефону сообщила, что у нее есть садовый дом, рядом с которым на расстоянии менее 100 метров проходит газопровод. Несколько лет назад было принято решение об увеличении охранной зоны до 150 метров. Теперь ставится вопрос о сносе домов нескольких садоводов. Причем сделать это, по словам женщины, планируют за счет собственников без компенсаций.

Фото с сайта kremlin.ru

Владимир Путин назвал принятое решение несправедливым и сказал, что закон необходимо изменить. Президент отметил, что можно запретить возводить новые здания, но собственников уже построенных домов "нужно оставить в покое". "Я сделаю все, чтобы это решение состоялось", - резюмировал Владимир Путин.

Вопрос жительницы Челябинска прокоментировали в аппарате губернатора. Пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин сообщил, что областные власти разделяют позицию президента и считают недопустимой практику сноса садовых домов, попавших в охранную зону магистральных трубопроводов. При этом он отметил, что данный вопрос регулируется федеральным законодательством, и практика показывает, что даже в судебном порядке гражданам не удается отстоять свою позицию.

В студии вопросы Владимиру Путину задал челябинец Аркадий Бодрягин. Представитель движения WorldSkills рассказал, что представители ассоциации сотрудничают с крупными компаниями, но с малыми и средними взаимодействия пока нет. Президент посоветовал обратить внимание на высокотехнологичные, быстро развивающиеся сферы, например, IT. Кроме того, по мнению Владимира Путина, выход можно искать через те организации, с которыми у структуры уже есть связи.

Скриншот видео с сайта kremlin.ru

Еще один вопрос касался повышения пенсионного возраста. Глава государства отметил, что решение об этом не принято, но обсуждается, в том числе на экспертном и правительственном уровнях. "Некоторые эксперты полагают, что без этого не обойтись", - сказал президент. По его мнению, относиться к повышению пенсионного возраста необходимо аккуратно, действовать "без суеты и спешки".

2. Презентация инвестпроектов, соглашения о сотрудничестве. Делегация Челябинской области работает на выставке в Харбине

Представители Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским принимают участие в IV Российско-Китайскоом ЭКСПО в Харбине. Работа на выставке началась в четверг, 15 июня, с осмотра стенда региона. Он занял самую большую площадь на выставке. Южному Уралу как региону–почетному гостю выделили 528 кв. м. Свои возможности представляют 24 южноуральских компании.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

На выставке Челябинская область также презентовала концепцию создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург как участка коридора Пекин – Москва - Берлин. Вторым показали проект конгресс-центра на набережной реки Миасс в Челябинске.

Регион заключил соглашение по строительству ВСМ с «Китайскими железными дорогами». Подписали документ руководство хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» и корпорации «Китайские железные дороги». Потенциал проекта китайским партнерам представил губернатор Борис Дубровский. Магистраль «Челябинск - Екатеринбург» получила перспективу выхода на ВСМ «Москва-Пекин».

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Сотрудничество с китайской корпорацией будет вестись по ряду направлений, таких как выбор необходимой инфраструктуры, разработка механизмов управления рисками в проекте, вопросов эксплуатации после строительства, возможности предоставления финансирования на реализацию проекта.

Борис Дубровский провел встречу с членами Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом и китайской инвестиционной группы. Результатом переговоров стало подписание соглашения о совместном создании «Российско – Китайской зоны технико-экономического развития сельского хозяйства».

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Кроме того, стало известно, что Челябинская область и китайская провинция Хэйлунцзян будут налаживать торговлю в режиме «одного окна». Об этом губернатор Борис Дубровский договорился с главой провинции Лу Хао. Руководители территорий обсудили перспективы создания одновременно двух операторов внешней торговли между регионами.

«Пришло время установить прямое внешнеторговое взаимодействие в режиме «одного окна». Это позволит централизовать развитие межрегиональных торговых связей, установить дополнительные гарантии для субъектов внешнеторговой деятельности, а также исключить излишние посреднические звенья, порождающие дополнительные издержки», - сказал Борис Дубровский.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Также стороны наметили варианты сотрудничества в культурной и агропромышленной сферах. Российско-китайское ЭКСПО продлится в Харбине до 19 июня.

3. Жительница Челябинска через 30 лет нашла потерянную в роддоме дочь

Жительница Челябинска через 30 лет нашла потерянную в роддоме дочь. Зоя Туганова долгие годы воспитывала чужого ребенка, пока ее собственный рос в детском доме.

Фото с сайта Novayagazeta-ug.ru

Девочек перепутали в родильном отделении в 1987 году, сообщил на этой неделе LIFE. Одна из рожениц заметила подмену, однако медики пригрозили ей психиатрической экспертизой, и инцидент замяли. Вторая женщина увезла чужую девочку в свой дом в Башкирию. Там ребенка постигла несчастливая судьба: отец попал в тюрьму, мать злоупотребляла алкоголем. В результате девочка попала в детдом. Там она несколько раз пыталась покончить с собой.

Настоящая мать нашла дочь, когда последней исполнилось 30 лет, через социальные сети. С помощью генетической экспертизы женщина смогла доказать родство. Чужую дочь челябинка воспитывала как свою. Зоя Туганова подала иск к минздраву региона и областному перинатальному центру. Она претендует на 3 млн рублей в качестве моральной компенсации.

4. Жители домов на улице Набережной вышли на пикет с требованием остановить «речную» стройку

Люди устроили акцию протеста в четверг, 15 июня, из-за работ, организованных компанией «Серебряный ключ» на берегу реки Миасс. По данным горожан, новый жилой дом возводят в охранной зоне водоема на насыпном грунте, практически в воде. Челябинцы отмечают, что дома неподалеку уже имеют угрожающие трещины.

Также горожане жалуются, что из-за стройки в водоохранной зоне вырубили деревья, площадка не охраняется, там играют дети, техника шумит до самой ночи. Пикет горожане провели на улице Энтузиастов. Протестующие заявили, что если их требование прекратить работы будут игнорировать и дальше, они объявят голодовку.

Фото: Челябинское отделение «Молодой Гвардии Единой России»

Челябинцы уже высказывали свое недовольство на народном сходе, они собрали подписи под обращением к мэру Евгению Тефтелеву с требованием остановить стройку. К ситуации подключились активисты «Молодой Гвардии Единой России». Общественники пообещали обратиться в мэрию, а также Минприроды и Федеральное агентство водных ресурсов.

5. Половина офисных сотрудников в Челябинске воюет с коллегами за пульт от кондиционера

На этой неделе аналитики опубликовали интересную информацию об офисных спорах о кондиционерах. С наступлением жарких дней специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру с помощью соцопроса выяснили, насколько легко коллегам достичь взаимопонимания в «температурных» вопросах.

Оказалось, что 73% горожан трудятся в кондиционированных помещениях. Четверть респондентов, в чьих офисах есть системы климат-контроля, признались, что за пульт от них регулярно разгораются настоящие баталии. Еще у четверти ответивших до драк и интриг дело не доходит, но споры случаются часто.

Фото с сайта www.korolevremont.ru

41% опрошенных поддерживают частые проветривания и предпочитают работать в прохладе. А 8% представляют продрогшее меньшинство. Они рассказали, что все время мерзнут и греются горячим чаем даже летом. Кстати, вне зависимости от морозоустойчивости 56% респондентов хотя бы раз простужались из-за работы кондиционера. А 12% даже готовы уволиться, если в офисе постоянно будет слишком жарко или холодно.

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