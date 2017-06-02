Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта sarnovosti.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 27 мая по 2 июня 2017 года.

1. Подростки в Златоусте подожгли себя в лифте, один из них скончался



Двое подростков в Златоусте подожгли себя в лифте. Инцидент случился в понедельник, 29 мая, в одном из жилых домов города. Мальчики 14 и 15 лет вошли в лифт с тарой, в которой была горючая смесь. В закрытой кабинке мальчики подожгли вещество и получили многочисленные травмы, когда огонь вышел из-под контроля.

Сразу после происшествия подростков увезли в златоустовскую больницу, в город экстренно выехала бригада реаниматологов и специалистов по ожогам из Челябинска. По данным областного минздрава, один из мальчиков получил ожоги 60% тела, а второй обгорел почти полностью — 90%. Детей увезли в региональный ожоговый центр.

Фото с сайта info.sibnet.ru

В пятницу, 2 июня, стало известно, что мальчик, у которого было обожжено 90% тела, скончался. Состояние второго ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое. Проверку по факту инцидента проводят в Следственном комитете.



2. Привлечение инвесторов, соглашения о сотрудничестве с крупными компаниями. Делегация Челябинской области работает на ПМЭФ



Делегация Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он проходит с 1 по 3 июня.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Глава региона выступил с докладом на панельной сессии «БРИКС: новые подходы к экономической интеграции». Борис Дубровский отметил, что Челябинская область в преддверии саммитов ШОС и БРИКС 2020 года активно развивает сотрудничество с регионами государств-участников. По мнению Дубровского, существующие форматы взаимодействия недостаточны. Пока наибольший эффект есть в отношениях с КНР. «Тем не менее, мы намерены расширять географию контактов, и в этом году совершили визит в Индию. Нас интересуют возможности участия инвестиционно-финансовых структур БРИКС, таких как Новый банк развития БРИКС, в других региональных инвестпроектах», –отметил Борис Дубровский.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор провел переговоры с генеральным директором «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланой Чупшевой, гендиректором компании «Фольксваген Груп Рус» Маркусом Озеговичем, представителями компаний «Газпромнефть-Битумные материалы» и «Омиа».

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области





Во время форума стало известно, что ВСМ Челябинск-Екатеринбург запустят в 2023 году. Власти Челябинской и Свердловской областей заключили соглашение о строительстве магистрали. Строительство будут финансировать оба региона, а также профильный инвестор - группа «РВМ Капитал» на принципах государственно-частного партнерства.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Соглашение о сотрудничестве Челябинская область также заключила с Ямалом. Наряду с традиционными направлениями планируется развивать сферы малого и среднего бизнеса, особенно в высокотехнологичных секторах. Кроме того, планируется привлечение перевозчика из ЯНАО на Южный Урал в качестве базового для челябинского аэропорта.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор также провел переговоры с руководством «Внешэкономбанка». С делегацией Венгрии представители Челябинской области обсудили подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

В рамках форума также был представлен свежий национальный рейтинг инвестпривлекательности. Челябинская область поднялась в нем на 10 позиций и оказалась на 22-м месте. Наибольшее одобрение экспертов заслужили усилия региона по улучшению регуляторной среды - это выдача разрешений на строительство, подключение к энергосетям, регистрация юридических лиц. Дало свой результат открытие региональных институтов поддержки бизнеса.



3. Южноуральцы в 2016 году сократили траты на все, кроме алкоголя



Анализ расходов жителей Челябинской области опубликовала региональная служба статистики. По ее данным, каждый член домохозяйства области в среднем располагал в месяц ресурсами в размере 23 тыс. 160 рублей. На потребительские нужды в среднем каждый тратил 13 тыс. 821 рубль. Это на 4,8% или почти 700 рублей меньше, чем в 2015 году.

Источник: Челябинскстат





Основная часть средств, по данным челстата, уходит на приобретение непродовольственных товаров — 39,1%. В среднем за месяц на них тратится 5 тыс. 400 рублей с человека. Доля расходов на покупку продуктов питания и питание вне дома снизилась на 0,4%. В денежном выражении это на 274 рубля меньше, чем в 2015-м. За услуги стали платить на 418 рублей меньше. А вот алкоголь в структуре расходов просел меньше всего — на 15 рублей. Правда, в процентном соотношении показатель не самый низкий — 1,4%. На спиртное каждый южноуралец в месяц тратит 194 рубля.



4. Агрессивные подростки атаковали полицейских на фестивале красок в Челябинске



Дебош на ставшем традиционным для города празднике произошел 27 мая. Подростки окружили патрульную машину, экипаж которой следил за безопасностью, стали скандировать оскорбительные лозунги, обвиняя стражей порядка в «беспределе». Потом хулиганы забросали автомобиль красящим порошком. По факту инцидента в региональном управлении МВД стартовала проверка. В четверг, 1 июня, стало известно, что полицейские установили личности подростков, устроивших дебош. «Составляются протоколы на родителей несовершеннолетних. Кроме того, с подростками проводится профилактическая работа», — сообщили в полиции.

Скриншот видео с сайта vk.com/chp_chel

Губернатор Борис Дубровский назвал произошедшее "дикостью" и "атакой на имидж региона". Он поручил разобраться в причинах и наказать виновных. А мэр Евгений Тефтелев заявил: "Городу, городской думе нужно принять участие в этом фестивале, чтобы оценить его". Кстати, организаторы уже пригласили главу города на следующий фестиваль красок, который намечен на 22 и 23 июля. В администрацию отправлено соответствующее письмо.

Фестиваль красок в Челябинске организуют по мотивам индийского праздника Холи, в котором есть религиозная составляющая. В мае 2017 года челябинская епархия РПЦ обратилась в прокуратуру с требованием запретить праздник, который, по информации служителей церкви, пропагандирует культ демонов. Организаторы утверждали, что в Челябинске никакой религиозной подоплеки не будет. Прокуратура встала на сторону последних и разрешила провести Холи.

5. Власти Челябинска планируют выкосить одуванчики, чтобы город не напоминал колхоз



На совещании в мэрии в понедельник, 29 мая, зампред гордумы Илья Мительман возмутился засильем желтых полевых цветов на газонах вдоль проспекта Ленина. По его словам, одуванчики превращают большой город в колхоз. Мительман даже пообещал на свои деньги закупить для двух районов - Центрального и Курчатовского — газонокосилки.

Фото с сайта moipros.ru

Мнение депутата поддержал мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Он также отметил необходимость санитарной обрезки деревьев.

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