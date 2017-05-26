Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта 31tv.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 20 по 26 мая 2017 года.

1. Свердловский облсуд заочно арестовал Михаила Юревича



Защита намерена обжаловать это решение в Верховном суде, сообщил адвокат экс-губернатора Челябинской области Игорь Трунов. В среду, 24 мая, Свердловский областной суд отменил отказ Ленинского райсуда в заочном заключении Юревича под стражу. Новое постановление предусматривает арест на два месяца, как только бывший губернатор пересечет госграницу или будет экстрадирован.

По словам Трунова, решение не было для стороны защиты неожиданным. Юрист отметил, что уже сталкивался с аналогичными ситуациями. В пример он привел дело экс-главы республики Марий Эл Леонида Маркелова. "Аналогичное решение - имеется в виду человек тоже болеет, находится в Израиле, - пояснил адвокат. - По обоим делам решение принималось где-то в одном кабинете".

"Мы, в общем, понимали, что где-то принято решение, несмотря на то, что закон это не позволяет, но тем не менее. Скорее всего, либо закон будет меняться, либо непонятно что в стране происходит, потому что люди находятся в больнице, не скрываются, и закон не позволяет их объявлять в розыск. Почему? Потому что ищут того, кто срывается, а здесь никто не скрывается. Поэтому либо закон нужно менять, либо непонятна наша российская судебная практика. Но тем не менее, мы решение Свердловского областного суда будем обжаловать в Верховный суд. Есть надежда, что, может быть, Верховный суд все-таки примет правильное решение, потому что если эти нормы уголовно-процессуального законодательства не устраивают, то надо сначала менять эти нормы права, а потом уже выносить решение, а не наоборот - сначала решение, а потом что-то в законе менять", - прокомментировал Игорь Трунов.

Фото с сайта 31tv.ru

Михаил Юревич сейчас находится на лечении за границей. Ранее Игорь Трунов подчеркивал, что бывший губернатор не скрывается от следствия, поэтому объявление его в розыск незаконно. Теперь же после принятия решения Свердловским судом материалы на Михаила Юревича будут направлены в Интерпол, который может объявить экс-губернатора в международный розыск по своей линии.



2. Возводить новый терминал в аэропорту Челябинска начнут в 2018 году



На этой неделе стало известно, когда в аэропорту Челябинска начнут возводить новый терминал. Старт строительства запланирован на 2018 год. Откроется объект в 2020 году, к саммитам ШОС и БРИКС. Архитектурную концепцию воздушных ворот определили по итогам конкурса, эскизы на который представили проектные бюро из нескольких стран. Победу одержала компания «Новая Авиация» из Санкт-Петербурга.

Фото с сайта archchel2020.ica74.com

Проектирование нового здания пассажирского терминала внутренних линий планируется завершить в феврале 2018 года. Оно разместится слева от существующего терминала международных линий. Инвестиции составят почти 3 млрд рублей. Возведение завершится в конце 2019 года. «К 2020 году мы будем иметь новый терминал, с перроном, перенесенным пунктом пропуска и тремя телетрапами, и сможем принять любое мероприятие», - заявил Роман Троценко.

Уже этим летом возле аэровокзала откроют бесплатную охраняемую парковку на тысячу машино-мест с кафе и автосервисом. После открытия стоянки оставлять машины на обочинах запретят.



3. В каких домах Челябинска отключат горячую воду на втором этапе опрессовок?



В четверг, 25 мая, был опубликован список домов Челябинска, где пройдет второй этап опрессовок. Новая волна подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону начнется 6 июня и продлится до 20 июня. Без горячей воды останутся 1275 жилых домов, 67 детских садов, 68 школ заведениях и 19 больниц и поликлиник.

Фото с сайта cityslav.ru

Под второй этап опрессовки попадут пять районов областного центра: Калининский, Курчатовский, Ленинский, Тракторозаводский и Центральный. Максимальный срок отключения горячей воды - две недели, напоминают в мэрии. Если проверка сетей пройдет без сбоев, возможность помыться с комфортом вернется раньше. В случае аварийных ситуаций срок опрессовки может быть продлен на время ремонта коммуникаций. Список домов, в которых отключат горячую воду, находится по ссылке.

Отметим, что в данный момент в городе проходит первый этап опрессовок. Он начался 16 мая и завершится 30 мая.



4. Феномен Паркового: почему там столько убийств и грабежей? "Челябинское эхо" узнало мнения экспертов



Всплеск преступности в Парковом и Парковом-2 неизбежен. Сейчас срабатывает механизм «социальной бомбы», заложенной еще при строительстве микрорайонов, считает директор компании «IBC-Недвижимость» Станислав Ахмедзянов. Период активного развития территории пришелся на последние пять-семь лет, квартиры в Парковом были наиболее дешевыми в городе и привлекали как инвесторов, так и прямых покупателей. Разумеется, размер индивидуальной жилплощади очень невелик - порядка 70% квартир в доме - однокомнатные, напомнил эксперт. Соответственно, основная доля покупателей - люди с невысокими доходами. К сожалению, при таких вводных социальная напряженность со временем может только увеличиваться.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Дополнительные опорные пункты полиции в таких микрорайонах - это насущная необходимость, и открывать их надо, как только сдаются дома, не дожидаясь всплеска преступности. Однако при текущей градостроительной политике ожидать воплощения такого сценария не приходится. К тому же ресурс правоохранительных органов ограничен. Кроме социальной напряженности, важную негативную роль играет территориальный фактор. Мнения эксперта рынка недвижимости, социолога и психолога о причинах ухудшения криминогенной обстановки в микрорайоне - в материале радиостанции "Челябинское эхо".



5. Саймири Антошка из челябинского зоопарка устроил взрыв милоты в социальных сетях



В официальной группе челябинского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видеозапись приема пищи детенышем крошечной обезьяны. Мать зверька - Зара - отказалась кормить малыша, которого назвали Антошкой. Так что выхаживанием животного занимаются сотрудники зоопарка. На видео можно посмотреть, как обезьянка с огромными глазами и ушами жадно пьет молоко из детской бутылочки, умилительно причмокивая.

Видео: Челябинский Зоопарк / vk.com

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