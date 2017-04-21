Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта zs74.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 15 по 21 апреля 2017 года.

1. Южноуральские депутаты раскрыли свои доходы



Доходы депутатов и капитал богатейших бизнесменов. На этой неделе были опубликованы декларации депутатов Госдумы и Заксобрания Челябинской области. Кроме того, издание Forbes обнародовало ежегодный рейтинг 200 богатейших российских предпринимателей.

Самым богатым депутатом-южноуральцем в Госдуме стал Валерий Гартунг. В 2016 году, по данным налоговой декларации, справедливоросс заработал более 28 млн рублей. Доход его жены существенно выше - более 100 млн рублей. Также в собственности супругов земельный участок, несколько жилых домов и квартира в Швейцарии. Андрей Барышев задекларировал около 5 млн рублей, несколько квартир, землю и нежилое строение. Столько же в минувшем году заработал Дмитрий Вяткин. На полмиллиона больше денег в декларации Владимира Бурматова. Самым скромным оказался доход представителя ЛДПР Виталия Пашина и его супруги - менее 2 млн рублей. Сколько заработали остальные депутаты и какая недвижимость находится у них в собственности, можно узнать по ссылке.

Фото с сайта gubernator74.ru

Что касается депутатов Законодательного собрания Челябинской области, то наибольший доход в 2016 году - у председателя стратегического комитета «Челябинского трубопрокатного завода» Александра Федорова. По данным декларации, он заработал за год почти 680 млн рублей.

Фото с сайта www.chelpipe.ru

На втором месте - Константин Струков, который является главой группы компаний «Южуралзолото». Его годовой доход составил почти 352 млн рублей. Замыкает топ-3 Семен Мительман. Его задекларированный доход - свыше 250 млн рублей. Примечательно, что в 2015 году он заработал 56 млн рублей, что почти в пять раз меньше, чем в прошлом. С доходами остальных депутатов можно ознакомиться по ссылке.

На этой неделе также был обнародован ежегодный рейтинг Forbes. В топ-200 богатейших российских бизнесменов вошли несколько представителей Челябинской области. Выше всех южноуральцев в списке - председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Он на 14-м месте с состоянием 8,3 млрд долларов.

Фото: Официальный сайт губернатора Челябинской области

На 107-м месте - председатель совета директоров «Копейского машиностроительного завода» Анатолий Скуров (950 млн долларов), на 108-м месте - президент УК «Южуралзолото Группа компаний» Константин Струков (950 млн долларов), на 128-м - новичок рейтинга, член совета директоров группы ЧТПЗ Андрей Комаров (800 млн долларов), на 183-м - владелец сети магазинов алкоголя «Красное & Белое» Сергей Студенников (550 млн долларов).

В рейтинг также попали владельцы и топ-менеджеры УГМК (один из активов которой - "Челябинский цинковый завод"), председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин, председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин. Подробнее об этом, а также о причинах серьезного роста оценки состояний богатейших россиян мы писали здесь.

2. Михаил Юревич и его адвокат выиграли дело против ЦИКа в Конституционном суде



Экс-губернатор Челябинской области и юрист Игорь Трунов ранее пожаловались на то, что в сентябре 2016 года Центризбирком снял с выборов «Партию пенсионеров за справедливость» в полном составе.

Фото с сайта chelyabinsk.er.ru

Поводом для радикальных мер стали выявленные ЦИКом нарушения. Партийный список включал в себя 169 кандидатов от 166 округов. Однако по закону политическое объединение может выставить только одного человека на округ. За нарушение этого правила ЦИК снял с выборов всю партию. На это в Конституционный суд и пожаловались Трунов и Юревич, которые также баллотировались в Думу от РППС. Суд принял их сторону, сообщается на официальном сайте адвоката. В заключении сказано, что ЦИК был обязан соотносить средства реагирования с природой и масштабом нарушений.



3. Магнитогорский вуз станет опорным



В понедельник, 17 апреля, в Минобрнауки России подвели итоги второго конкурсного отбора программы создания опорных университетов. В числе 22 учебных заведений, вошедших в список, - Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова. Он попал во вторую группу и не сможет рассчитывать на федеральное финансирование.

Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки, конкурсантов оценивал независимый совет. Всего было проанализировано 80 заявок. Победителей разделили на две группы. В первую вошли восемь университетов, на программы развития которых выделят федеральные деньги. Еще 14 учреждений будут финансово поддержаны регионами. Министерство образования России окажет методическую помощь и консалтинговые услуги.

Фото с сайта magtu.ru

Как пояснил ректор МГТУ Валерий Колокольцев, вузам из второй группы предстоит реализовать программу опорного университета с софинансированием из региона. "Софинансирование – это участие региона в реализации программы, участие самого вуза за счет собственных средств, участие спонсоров, инвесторов и т.д. Регион на развитие нашего опорного университета выделяет 140 млн. Всего программа софинансирования рассчитана на 750 млн, которые будут реализовываться в течение пяти лет", - цитирует ректора пресс-служба магнитогорского вуза.



4. Квитанции за коммунальные услуги в Челябинске снова изменятся



На этой неделе стало известно, что в квитанции за услуги ЖКХ снова внесут изменения. Верховный суд поддержал решение Челябинского областного суда и отменил решение гордумы, которая в 2016 году предприняла попытку сделать платежки за содержание жилых помещений более прозрачными и понятными. Для этого из графы «содержание и ремонт» отдельными пунктами были вынесены «содержание придомовой территории», а также «содержание контейнерных площадок». Так жители могли контролировать выполнение этих двух разных услуг и платить только за то, что сделано.

Фото с сайта gazeta-zarya.ru

Однако инициативу признали незаконной. Теперь останется лишь одна строка «содержание и текущий ремонт», в которой будут скрыты все вышеперечисленные услуги. Это решение никак не повлияет на общий тариф, а лишь сделает квитанции менее информативными, отметили в пресс-службе гордумы.



5. Боксер из Челябинска отрезала себе волосы на чемпионате России



Боксер из Челябинска отрезала себе волосы во время взвешивания, чтобы попасть на чемпионат России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Борис Валиев. По его словам, о поступке спортсменки рассказал тренер сборной Иван Шидловский.

"Обалдеть! Другое слово в данном случае трудно подобрать. Главный тренер сборной России по женскому боксу Иван Шидловский рассказал, что на недавно завершившемся чемпионате страны представительница Челябинска Ирина Русских на взвешивании перед первым боем перевесила на 50 граммов и, чтобы избежать дисквалификации…отрезала косу! В итоге провела пять боев, дошла до финала и стала серебряной медалисткой. Вот как надо любить бокс!" - написал Валиев в социальной сети.

Фото с сайта boxinglegends.ru

Чемпионат России по боксу среди женщин проходил с 3 по 9 апреля в селе Покровское Московской области. 20-летняя Ирина Русских выступала в весовой категории до 64 килограммов.

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