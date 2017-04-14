Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта gubernator74.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 8 по 14 апреля 2017 года.



1. Борис Дубровский потерял позиции в «кремлевском рейтинге» губернаторов



Борис Дубровский потерял позиции в «кремлевском рейтинге» губернаторов - стал троечником. Оценки главам субъектов выставил Центр развития региональной политики. Исследователи опросили более 100 экспертов. В их числе журналисты, общественные деятели, политологи, социологи, представители органов власти. Также при анализе учитывали данные спецслужб об уровне спокойствия в регионах, экономические показатели и инсайдерскую информацию. В результате расчетов губернаторы получают оценки от одного до пяти баллов, где пятерка - максимально высокий показатель.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Главе Челябинской области в 2017 году эксперты начислили только три балла. В 2016-м, когда Борис Дубровский впервые получил оценку в кремлевском рейтинге, у него была четверка. В документе можно также отследить динамику результатов экс-главы области Михаила Юревича. Примечательно, что в первые годы работы в должности он получал пятерки, а после того, как стал троечником, покинул пост. Его место занял Борис Дубровский, который теперь тоже теряет позиции. Составители рейтинга также отмечают, что арестованный недавно экс-глава Удмуртии Александр Соловьев по итогам экспертной оценки был двоечником.



2. В Коркино выпал черный угольный осадок



Машины и окна домов оказались засыпаны пеплом. В ночь со вторника, 11 апреля, на среду, 12 апреля, жители почувствовали устойчивый запах гари, першение в горле, затруднение дыхания. Утром на окнах и крышах машин был виден слой черной пыли с частицами угля. Многие связали выброс с деятельностью Коркинского разреза.

Фото: Виталий Безруков / Facebook

Фото: "Чем живет Коркино" / vk.com

Фото: Наталья Анищенко / Группа в соцсети "ВКонтакте" Чем живет Коркино

В областную экологическую приемную поступило 30 жалоб от жителей поселка Роза и города Коркино. Член экологического совета при губернаторе Виталий Безруков рассказал, что о ситуации известно в минэкологии и Росприроднадзоре. Активисты вместе с надзорным ведомством планировали выехать на место. Информации о результатах проверки пока нет.



3. Владимир Алейников рассказал, когда исчезнут ямы на дорогах



Замглавы Челябинска Владимир Алейников рассказал, когда исчезнут ямы на дорогах. Чиновник объяснил, почему некоторые выбоины каждый год появляются в одних и тех же местах и как наказывают подрядчиков за некачественный ремонт. Подробнее об этом в интервью с главным дорожником города.

Также Владимир Алейников озвучил планы по ремонту улиц на предстоящий сезон. По его словам, в ближайшие месяцы в два раза расширят улицу Енисейскую, построят дорогу на Шмакова и отремонтируют Тепличную. Енисейскую будут расширять на участке от Копейского шоссе до улицы Линейной в Тракторозаводском районе. А в Чурилово будет завершен ремонт на Тепличной, которую начали делать в прошлом году. В Парковом построят дорогу на Шмакова. Там заселены недавно построенные дома, а ездить некомфортно, поскольку пока есть только грунтовка, которая постоянно размывается.

«Мы там уже занимаемся, делаем заново ливневую канализацию. Сегодня идет работа по прокладке. И участок Шмакова, где уже возведены дома и где заселяются, мы на этот год запланировали и будем делать. Кроме этого, у нас есть Парковый-2, там вообще транспортной инфраструктуры внешней такой практически нет. Поэтому мы обратились к губернатору с просьбой поддержать нас финансово для обустройства этих улиц. И губернатор, понимая важность, пошел нам навстречу и выделяет нам средства на улицу Петра Столыпина», - рассказал Владимир Алейников.

В этом сезоне, скорее всего, получится сделать только ремонт самой дороги на Столыпина, а благоустройство перенесут уже на следующий год, добавил Владимир Алейников. Также, по его словам, планируется начать приводить в порядок дорогу на улице Петра Сумина.





Поделился чиновник и подробностями о строительстве подземного пешеходного перехода возле филармонии. Оказывается, его построят под автомобильным мостом. Для этого расконсервируют одну из арок путепровода, которая сейчас закрыта. По словам Владимира Алейникова, в этом году планируется начать реконструкцию набережной на участке от Исторического музея по направлению к улице Российской. Для того, чтобы людям было удобно пересекать улицу Кирова, гуляя по набережной, власти и задумали сделать переход подземным. Также челябинцам не придется ждать на светофорах, чтобы попасть с Кировки к зданию филармонии и музею. В начале пешеходной улицы построят лестницу, ведущую под землю. И эта часть перехода будет соединяться с той, что пройдет под автомобильным мостом, пояснил Владимир Алейников.



4. Челябинск принимает Еврочеллендж



Первый матч сборных России и Франции состоялся в четверг, 13 апреля. Игру в ледовой арене "Трактор" имени Валерия Белоусова посетили более 7 тыс. болельщиков. Для россиян игра закончилась поражением в овертайме. Счет - 1:0. Следующая встреча пройдет в субботу, 15 апреля, начало - 14:00.

Фото: Павел Табарчук / pravmin74.ru

О том, что Челябинск получил право провести турнир, стало известно в марте 2017 года. За право принять Еврочеллендж боролись также Казань и Ярославль.

Фото: Павел Табарчук / pravmin74.ru

В составе олимпийской сборной России выступают в том числе воспитанники челябинского «Трактора» Валерий Ничушкин, Максим Шалунов, Антон Бурдасов, Сергей Шумаков. Первый матч Антон Бурдасов пропустил из-за болезни.

Фото: Павел Табарчук / pravmin74.ru

Решение о проведении Еврочелленджа было принято в 2001 году, первые игры состоялись через год. Россияне выступают в турнире с 2011 года. В самом первом для себя Еврочеллендже вторая сборная России обыграла французов, но уступила датчанам, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России. В этом году участие в соревнованиях позволит проверить ближайший резерв перед чемпионатом мира, который пройдет во Франции и в Германии. Не исключено, что несколько человек из этого состава попадут в заявку сборной России на главный старт сезона, отметили в ФХР.



5. Начальник поезда принял роды в вагоне на железной дороге в Челябинской области



Это произошло во вторник, 11 апреля, на станции Миасс. Девочка родилась у пассажирки состава №97 Кисловодск - Тында. До приезда медиков помощь оказал начальник поезда. Он обеспечил надлежащее санитарное состояние в вагоне и выполнил все необходимые манипуляции, перерезал пуповину и обработал новорожденную специальными средствами, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Фото с сайта prokazan.ru

Скорая доставила маму и ребенка в роддом Миасса. Они чувствуют себя хорошо. Железнодорожники собираются приехать на выписку, хотят вручить женщине "свидетельство о рождении в поезде" и отвезти на автомобиле из Миасса в Курган, куда следовала пассажирка.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все выпуски программы »