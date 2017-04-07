Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта chelyabinsk.74.ru

Топ-5 новостей Челябинска. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 1 по 7 апреля 2017 года.



1. Челябинцы почтили память погибших при теракте в Петербурге



Жители города организовали импровизированный мемориал на Ленинградском мосту. К стеле «Медный всадник» на проспекте Победы несли цветы. В субботу, 8 апреля, челябинцы выйдут на митинг против терроризма. Он пройдет в сквере ДК Колющенко, начало в 11:00. Ожидается участие от 3 до 5 тыс. человек.

Фото с сайта chelyabinsk.74.ru

Взрыв в вагоне метро Санкт-Петербурга прогремел днем в понедельник, 3 апреля. Это произошло на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь». Следственный комитет возбудил дело о теракте. Погибли 14 человек, в том числе мужчина, предположительно устроивший взрыв. Пострадали несколько десятков человек.

Фото с сайта nac.gov.ru

Еще одно взрывное устройство в этот же день обнаружили и обезвредили на станции метро «Площадь Восстания».

Фото с сайта nac.gov.ru

В совершении теракта подозревают 22-летнего Акбаржона Джалилова. Его генетические следы эксперты-криминалисты обнаружили на сумке, оставленной на станции «Площадь Восстания». В ней находилось самодельное взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. "Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро "Площадь Восстания", - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Видео: Мегаполис / youtube.com

В рамках расследования уголовного дела по подозрению в причастности к теракту задержаны восемь человек: шесть - в Санкт-Петербурге, два - в Москве. В местах их проживания изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания», огнестрельное оружие и боеприпасы.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Соболезнования родственникам погибших при взрыве в метро выразил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава региона также заявил о готовности оказать необходимую помощь и поддержку властям Санкт-Петербурга при ликвидации последствий взрыва. Жители Челябинска в день взрыва оборвали телефон горячей линии областной службы крови. Горожане спрашивали, нужна ли кровь для пострадавших. Медики связались с коллегами из Петербурга, и те сообщили об отсутствии проблем с компонентами крови.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

После взрыва метро были усилены меры безопасности. В частности Росавиация разослала во все российские аэропорты и авиакомпании директиву с требованиями о принятии дополнительных мер транспортной безопасности. На усиленный режим работы перешла полиция. Главное управление МВД по Челябинской области совместно с подразделениями ФСБ и Росгвардии проводят комплекс мероприятий, направленный на обеспечение мер антитеррористической безопасности.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Под особый контроль взяты въезды и выезды из городов и районов области. Сотрудники органов охраны проводят досмотр машин и людей. Усилены меры безопасности на железнодорожных вокзалах и автостанциях, в аэропортах и на режимных объектах. Дополнительные патрули вывели в места массового скопления людей. Были приняты меры по усилению миграционного контроля. Работать в таком режиме силовики будут до особого распоряжения.



2. Центр ядерной медицины Rusatom Healthcare в челябинском онкодиспансере начал принимать пациентов

Первый больной уже прошел диагностику методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Обследование проводят на основе ультракороткоживущих изотопов фтора-18 собственного производства. Их доставляют в Челябинск из лабораторий «Росатома» в Снежинске.

Фото с сайта www.rosatom.ru

Пациентов в Центр ядерной медицины будут направлять из всех лечебных учреждений Южного Урала и соседних регионов. Для прохождения исследования нужно иметь при себе только направление врача-онколога. Rusatom Healthcare - дочерняя компания госкорпорации «Росатом», созданная специально для интеграции технологий ядерной медицины на базе собственных препаратов и оборудования.

3. Челябинцы штурмуют автомагазины в поисках наклеек «шипы»

В городе образовался дефицит полиграфической продукции в связи с изменением правил дорожного движения. Поправки вступили в силу во вторник, 4 апреля. Отныне автолюбители, которые ездят на шипованной резине, обязаны устанавливать на заднее стекло знак "Ш". За невыполнение требования водитель заплатит штраф в размере 500 рублей. Кроме того, нарушение дает право сотрудникам ГИБДД задержать транспортное средство и поместить его на спецстоянку.

Фото с сайта san-prosvet.ru

Челябинцы, которые попытались приобрести знак, столкнулись с тем, что все наклейки уже раскуплены. А частности, менеджер стола заказов магазина автозапчастей "Интерком-Л" рассказал, что за два дня люди расхватали все имеющиеся на складах запасы. Когда наклейки снова появятся в продаже, неизвестно. В колл-центре компании "Восход-авто", занимающейся оптовыми поставками, подтвердили, что у них тоже закончились знаки. Сейчас фирма ведет переговоры с производителями для пополнения ассортимента.

4. Клип о пассажирах типичной маршрутки устроил «взрыв» на YouTube

Менее чем за неделю ролик видеоблогера из Челябинска Виталия Орехова набрал почти полмиллиона просмотров. В клипе «Типичная маршрутка» автор показал самые яркие и раздражающие типажи пассажиров и других участников дорожного движения. На видео фигурируют человек-«неваляшка с рюкзаком», «ядреный водитель», гаишник, «кондуктор поневоле» - тот, кто занял место возле кабины и вынужден передавать деньги от всех пассажиров, а также «громкая женщина с телефоном».

Видео: Виталий Орехов / youtube.com

В качестве саундтреков использованы композиции «Тает лед» группы «Грибы» и «Вите надо выйти» проекта Estradarada. На словах последней в кадре появляется персонаж «Витя с Химмаша» - парень в толстовке и с характерным «наркоманским» выражением лица. Когда его показывает камера, унылый городской пейзаж за окном маршрутки сменяется пульсирующей радугой и космическими просторами. На остановке рейвер Витя просто выпадает из автобуса. В комментариях к видео многие пользователи попросили снять про парня отдельный клип.

5. Каким будет лето в Челябинской области в 2017 году?

Синоптики обещают южноуральцам сухой июнь и жаркий июль. Долгосрочный прогноз температуры и осадков подготовил гидрометцентр России. Вероятность его правдивости - около 70%.

Как утверждают метеорологи, с апреля по сентябрь на Урале температура воздуха ожидается выше нормы, а осадков выпадет меньше, чем обычно. Апрель не удивит челябинцев природными катаклизмами, а вот май обещают засушливый, что может создать пожароопасную ситуацию.

Источник: meteoinfo.ru

В июне также ожидается мало дождей. Существенных отклонений от привычных южноуральцам температур в первый месяц лета не ожидается.

Источник: meteoinfo.ru

Жара начнется в июле. Столбики термометров будут подниматься на несколько градусов выше климатической нормы.

Источник: meteoinfo.ru

В августе установятся погодные условия, соответствующие многолетним показателям, а сентябрь снова порадует жителей Челябинской области аномальным для осени теплом.

Источник: meteoinfo.ru

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