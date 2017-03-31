Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить

Фото с сайта 31tv.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 25 по 31 марта 2017 года.



1. Николая Сандакова отпустили из-под ареста

В среду, 29 марта, Центральный районный суд отказался продлевать меру пресечения для бывшего вице-губернатора. Об этом Николай Сандаков сообщил на своей странице в Facebook. "Впереди еще очень много судебных заседаний, но психологически это очень важная победа", - написал он сразу после судебного заседания. Срок домашнего ареста Николая Сандакова истек в понедельник, 28 марта. Решение о его дальнейшей судьбе приняли через сутки. Сам Сандаков считает дело против него сфабрикованным. Одним из поводов для этого, по его словам, стала работа в команде Михаила Юревича.

«Я один из, наверное, первых, кто заинтересован в максимально объективном рассмотрении дела. Условия, которые нам создают, ограничивая свободу, не давая общаться должным образом с адвокатами, не давая возможности общаться с экспертами, - это все действия, направленные не на установление истины и не на победу правосудия. Все доказательства, которые объективно свидетельствуют о том, что я невиновен, они либо укрывались долгое время от суда, либо просто менялись. Никакой защиты прав человека, особенно людей, привлеченных к уголовной ответственности, в Челябинской области нет. В чем худших условиях психологически он находится, тем легче с ним "работать". Одним из поводов к моему задержанию и последующему аресту была попытка оказать давление на бывшего губернатора, членом команды которого я являлся. Как я могу относиться к обвинению Юревича? Я совершенно точно знаю, что это абсурд по фактам», - отметил Николай Сандаков.

Фото с сайта 31tv.ru

Напомним, экс-заместителя губернатора отправили под домашний арест весной 2016 года. Это стало мерой пресечения на время расследования уголовного дела о получении взятки от директора ЧОП "Питон".



2. Дальнобойщики вышли на митинг против «Платона» и готовят 5-дневный пикет



Дальнобойщики Челябинска вышли на митинг против системы «Платон». Акция прошла в понедельник, 27 марта, на Алом поле. Участие в ней приняли порядка 200 человек. Организаторы мероприятия синхронизировали его со «Всероссийской стачкой автоперевозчиков».

Основным требованием стала полная отмена системы «Платон», по которой с дальнобойщиков взимают деньги по итогам прохождения грузовиками весового контроля. Платежи берут для ремонта покрытия дорог, разбитое тяжелыми фурами. Также челябинские перевозчики выступили за отмену транспортного налога и корректировку режима труда и отдыха водителей.

Фото Сергея Малевского

Организовать федеральную стачку перевозчики решили в преддверии увеличения отчислений по "Платону": с 15 апреля платежи должны были вырасти с 1,53 до 3,06 рубля за километр. Когда дальнобойщики озвучили намерения о забастовке, с ними встретился премьер-министр Дмитрий Медведев. Он сообщил, что индексация будет постепенной, и в апреле тариф поднимется до 1,91 рубля.

Фото Сергея Малевского

В четверг, 30 марта, стало известно об еще одной готовящейся акции протеста дальнобойщиков. Они намерены провести 5-дневный пикет в знак протеста против «Платона». Начнется акция 1 апреля и закончится 5-го. Все эти дни водители будут жить в машинах, которые уже начали съезжаться на место проведения пикета - на стоянку фур, расположенную в районе 15-16-го км объездной дороги Курган-Троицк. Уже приехали фуры из Челябинска, Дагестана, Оренбурга, Хакасии.

3. Проезд в маршрутках Челябинска подорожал до 23 рублей



Челябинские маршрутчики повысили цены на проезд. Объявления об этом появились в конце прошлой недели сразу в нескольких микроавтобусах. Стоимость поднялась с 20 до 23 рублей. С 27 марта подорожал проезд на нескольких маршрутах, в том числе в такси №10, 19 и 72. В течение недели цену подняли еще больше перевозчиков.

Маршрутчики объясняют меру повышением стоимости обслуживания автомобилей и удорожанием топлива. Глава города Евгений Тефтелев поручил проверить законность повышения цен.

Фото с сайта kmv.gorodskoitelegraf.ru

В среду, 29 марта, стало известно, что УФАС признало законным повышение цен на проезд в маршрутках. Антимонопольная служба проверила перевозчиков на предмет сговора. Никаких нарушений обнаружено не было. Увеличение цены с 20 до 23 рублей произошло впервые за последние два года, это объясняется объективными экономическими факторами и не превышает уровня инфляции, считают в челябинском УФАС. Кроме того, специалисты отметили, что в городе здоровая конкуренция среди маршрутчиков. Каждая из компаний занимает не более 8% рынка перевозок, а все вместе они составляют 20% от общего объема транспортной сети Челябинска.

"Единственным фактором, который может влиять на цену, является конкуренция между перевозчиками и рыночные законы спроса и предложения", - отмечают специалисты.

Если цена будет слишком стремительно расти, пассажиры могут просто отказаться от услуг маршрутчиков и воспользоваться другими видами транспорта, объяснили механизм рыночного регулирования антимонопольщики.



4. Шквалистый ветер и снегопады обрушились на Челябинскую область



Непогода обрушилась на Южный Урал в четверг, 30 марта. Предупреждение об опасной ситуации на дорогах области Росавтодор распространил днем ранее. Ночью в некоторых районах пошел снег. В Челябинске из-за сильного снегопада утром образовались пробки, а высокая влажность привела к тому, что перегорели троллейбусные провода. Электротранспорт встал по проспекту Ленина. Обрывы проводов произошли в районе "Детского мира", а также возле Публичной библиотеки.

Кроме того, из-за снегопада самолет с КВНщиками 1,5 часа кружил над Челябинском. Борт СУ-1420 компании «Аэрофлот» следовал из московского аэропорта Шереметьево и должен был приземлиться в 11:30. Однако из-за непогоды он сел только в 12:59. В самолете находились капитаны команд Высшей Лиги КВН Азамат Мусагалиев («Сборная Камызяцкого края»), Михаил Стогниенко («Плохая компания») и Филипп Воронин («Детективное агентство «Лунный свет»).

На сутки в Челябинской области было объявлено экстренное предупреждение. В управлении федеральных дорог "Южный Урал" заверили, что все подрядные организации, обеспечивающие функционирование трасс, перевели в режим готовности ликвидации последствий снегопада.

Фото: Антон Меряшкин / vk.com

Особенно напряженная ситуация была на трассе М5 в районе перевала Уреньга. Большегрузы и легковые машины встали в серьезных пробках. Движение в связи со снегопадом было закрыто на другой дороге - на границе Челябинской и Оренбургской областей.

Кроме снегопада, в регионе был сильный ветер. Так, в Челябинске он сорвал крышу пятиэтажного дома. Были сломаны антенны, снесена обшивка кровли в доме 24 по улице Калинина. Обломки летали по двору.

Фото: Илья Бархатов / www.telefakt.ru

В Ленинском районе детей сдуло шквалистым ветром. Инцидент произошел возле одной из школ и попал на видео. Камера мобильного телефона засняла момент, когда двоих бегущих к припаркованной машине детей вместе со взрослым сопровождающим подхватил снежный вихрь и буквально сдул с пути.

Видео: 31 канал Челябинск / youtube.com



5. Страус Гарри предсказал челябинцам дождливое лето

Сегодня, 31 марта, три африканских птицы в челябинском зоопарке выступали в качестве метеорологов. К предсказаниям подключили страусов Гарри, Аллу и Галину Николаевну. Имена питомцам выбрали не случайно. Гарри назвали в честь водителя зоопарка Гарри Ивановича, Галину Николаевну нарекли именем зоолога, которая находится в декрете, ее характер напомнил работникам птичьи повадки. Аллу назвали в честь певицы Пугачевой.

Фото с сайта chelzoo.ru

Всех троих вывели на улицу из теплого вольера и предложили на выбор четыре надувных шара из фольги, на которых были изображены солнце, ветер, тучи и урожай. Интерес к игрушкам проявил только Гарри. Он выбрал синий шар с изображением облака. Зоологи трактовали его решение как предсказание дождливого пасмурного лета.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все выпуски программы »