Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить

Фото с сайта 74.мвд.рф

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 18 по 24 марта 2017 года.



1. Вынесен приговор виновнику страшного ДТП со скорой



Виновника ДТП со скорой, где погибли три человека, отправят в колонию на восемь лет шесть месяцев. Курчатовский районный суд Челябинска в среду, 22 марта, вынес приговор Александру Филину, который в октябре 2016 года устроил страшную аварию на Свердловском тракте. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Также Филину запретили в течение трех лет садиться за руль автомобиля. Кроме того, он должен будет выплатить по 1 млн рублей каждому из четверых потерпевших.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

8 октября в районе поворота на ЧМЗ 27-летний Филин на Honda Civic протаранил машину скорой помощи. При этом он был пьян и сильно превысил скорость.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В результате аварии на месте скончались водитель медицинского автомобиля и фельдшер. Позже в реанимации умер 10-месячный ребенок, которого на скорой везли в больницу. Пострадали мать мальчика и второй фельдшер.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Сам виновник также был с травмами доставлен в больницу. Затем его арестовали и поместили в медучреждение ГУФСИН, где и проходил судебный процесс.

2. СК РФ предъявил Михаилу Юревичу обвинения по двум статьям

20 марта на сайте СК появилась информация о том, что вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении бывшего губернатора Челябинской области по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.4 ст.33, ч.2 ст.128.1 УК РФ (подстрекательство к клевете).

По данным следствия, Юревич получал взятки от министра здравоохранения области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей. Кроме того, Юревич, также по версии следствия, совершил подстрекательство на тот момент вице-губернатора Олега Грачева к распространению клеветы. После этого Михаил Юревич заявил "Коммерсанту", что не согласен с обвинениями. "Никаких взяток от Тесленко я не брал", — сообщил бизнесмен. А интернет-газете Znak.com он сказал, что "возможен оговор, тем более если в будущем доказательная база дел будет строиться на показаниях одного свидетеля".

Фото с сайта 31tv.ru

23 марта на пресс-конференции в "Национальной службе новостей" адвокат Игорь Трунов сообщил, что защита Юревича подала в суд и обратилась с жалобой к Бастрыкину на действия следователя, который ведет дела экс-губернатора Челябинской области. Суть обращения заключается в том, что следователь Смирнов стал вести диалог с представителями Михаила Юревича только при помощи почтового ящика и официальной корреспонденции, которую можно получить лишь через какое-то время. У стороны защиты есть и ряд других претензий, сказал юрист.

«Параллельно написали заявление о возбуждении уголовного дела и направляем его Бастрыкину. В данной ситуации мы просим проверить на ч. 2 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», ч. 2 ст. 296 «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия при проведении предварительного расследования», ст. 302 УК «Принуждение к даче показаний», ст. 303 УК «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности». Параллельно подали в челябинский суд несколько жалоб в порядке 125-й об истребовании разыскных досье в отношении Юревича, прослушки и тех материалов, которые сопровождают и фигурируют в ряде дел по тем, с кем он сотрудничал», - сообщил Игорь Трунов.

Фото с сайта chelyabinsk.er.ru

В релизе СК говорилось, что на допросы к следователю 17 и 20 марта 2017 года Михаил Юревич не явился, письменно сообщив, что находится в Израиле. Адвокат заявил, что никаких повесток ни он, ни его подзащитный не получали. По мнению Игоря Трунова, действия следователя можно расценивать как попытку закрыть Юревичу возможность въезда в Россию.

Также адвокат отметил, что история с уголовным преследованием бывшего губернатора может перерасти в «наезд» на его бизнес. Но пока ситуация с давлением на Михаила Юревича ухудшается только по политической составляющей.

"Понятно, чем это кончится. Вторая серия - передел бизнеса, наезд на коммерческие структуры. Поэтому, естественно, мы понимаем, что во время наезда и передела предприятие, как правило, издыхает. Со всех сторон у нас санкции, сейчас нам не хватало еще одного из крупнейших производителей макарон "схлопнуть" в результате этой борьбы. Поэтому естественно, что вопрос в том числе и социально важный", - считает Игорь Трунов.

3. В Челябинске стартовало строительство конгресс-холла к саммиту ШОС



В Челябинске стартовало строительство конгресс-холла к саммиту ШОС. Об этом инвесторы сообщили на совещании с губернатором Борисом Дубровским. Конгресс-холл начали возводить на улице Труда, между гостиницей Radisson Blu и ТРК «Гагарин Парк».

Также к саммитам ШОС и БРИКС будет построен общественно-деловой центр. Он расположится в границах улиц Братьев Кашириных, Береговой и русла реки Миасс. Уже выделен земельный участок площадью пять гектаров. Как сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев, сейчас готовится техзадание на проектирование. В конце апреля будет завершена работа над эскизным проектом благоустройства набережной. В документации будет учтено развитие прилегающих территорий и появление сквера искусств.

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор поручил ускорить работу по формированию требований к внешнему облику города и созданию соответствующей законодательной базы. Также на совещании Дубровскому показали дорожную карту реконструкции развязки от улице Братьев Кашириных в районе цирка. Эту схему планируется реализовать в 2018 году. Тогда же начнется реконструкция здания цирка.



4. Судебные приставы арестовали Land Rover должника во время «ролевой игры»



Один из сотрудников службы взял авто на тест-драйв и привез владельца в засаду в Ленинском районе. Применить хитрость пришлось по отношению к горожанину, на котором полтора года числился долг в 17 млн рублей.

45-летнего южноуральца в 2009 году осудили за мошенничество. В ходе следствия его внедорожник Land Rover Freelander арестовали, а мужчину на четыре года отправили в колонию. В 2015 году приставы начали процедуру взыскания 17 млн рублей. Найти должника никак не удавалось, у него не было банковских счетов, родственники на контакт с приставами не шли. Оказалось, что исчез и арестованный внедорожник.

Фото: Пресс-служба УФССП по Челябинской области

Тогда приставы стали искать машину на интернет-авторынках. Обнаружив ее, устроили целый спектакль: сотрудник службы, изображая покупателя, договорился с владельцем о тест-драйве. Он сел за руль и, отвлекая собственника беседой, припарковался у служебного автобуса. Из него вышли приставы и арестовали машину на месте.

5. Карен Даллакян спасет медведицу Машу, которую держат в заложниках



Животное осталось единственным обитателем разоренного томского зоопарка "Тотем". Остальных уже разобрали приюты со всей страны. Пятерых хищников транспортировали 11 марта в Челябинск. Леопард, пума, енот-полоскун, лиса и корсак будут жить в приюте "Спаси меня". Вместе с ними переехал на постоянное место жительства и бывший директор зоопарка Евгений Шворнев. Он будет работать вместе с Кареном Даллакяном.

Фото: Ольга Березина / "ТОТЕМ" - СПАСИ МАНЮ!

Видео: Центр Помощи Диким Животным - ТОТЕМ / youtube.com

Медведица оказалась самым габаритным животным, и с переездом возникли сложности. Чтобы ее транспортировать, нужно увеличить балконный проем и спилить ограждения. Для этого требуется разрешение собственников помещения, которые отказались его предоставить, пока зоозащитники не оплатят долг за аренду. Сумма превышает 300 тыс. рублей, еще 100 тыс. требуется для оплаты перевозки Маши в Челябинск. Сумму планируют собрать общими силами. Зверя намерены транспортировать на Южный Урал во вторник, 28 марта. В приюте "Спаси меня" уже строят вольер для медведицы.

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