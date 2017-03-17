Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить

Фото с сайта chelyabinsk.er.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 11 по 17 марта 2017 года.



1. На Михаила Юревича завели уголовное дело. Эксперты видят в этом политическую подоплеку



Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Юревича. Об этом стало известно в четверг, 16 марта. По версии СК, экс-губернатор получил взятку в то время, когда он возглавлял Челябинскую область. Деньги чиновнику, как считают следователи, передал Виталий Тесленко, которого Юревич назначил министром здравоохранения региона. Других деталей в СКР не раскрыли. Адвокат Михаила Юревича Игорь Трунов заявил, что постановление "противоправное" и решение о возбуждении уголовного дела будет обжаловано.

«Сейчас разговаривали со следователем. Мы с ним знакомы уже несколько лет. Естественно, обсудили дальнейший план действий. Ничего внятного он сказать не может. Или из соображений секретности, или из соображений того, что сказать-то, в общем, нечего. Потому что мы знаем все детали и нюансы этого дела, все процессуальные документы знаем наизусть. Поэтому, конечно, позиция достаточно странная, мы ее будем обжаловать. Мы будем настаивать на отмене этого противоправного постановления, на следующей неделе мы будем уже в Екатеринбурге и будем разбираться с этим делом», - прокомментировал Игорь Трунов.

Фото с сайта chelyabinsk.er.ru

Также Игорь Трунов заявил, что Михаил Юревич готов дать показания по уголовному делу. По его словам, бизнесмен сейчас находится на лечении в Израиле, но может прилететь в Россию для дачи показаний. В целом происходящее не вызвало удивления у юриста. Одна из причин - электоральность Юревича, считает адвокат.

«Михаила Валерьевича преследуют все время его пребывания во власти руками силовиков, но всегда понятно, что стоит политическая подоплека. Он электоральный, население его любит, население за него голосует, он в конкурентной среде выиграл выборы мэра Челябинска, он в конкурентной среде сегодня готов выиграть любые выборы. Поэтому, естественно, это напрягает, а силовики - это инструмент. Что обижаться на силовиков, которые исполняют приказ, и неисполнение приказа - уголовно наказуемое деяние», - прокомментировал Игорь Трунов.

Фото с сайта chelyabinsk.er.ru

О политической подоплеке в деле Юревича заявил и политолог, вице-президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

«Любое уголовное дело против человека, который на протяжении десятилетий играл очень заметную роль в политической жизни региона, без политического аспекта не может обойтись. Вопрос в том, насколько он значим. Ни для кого не секрет, что Михаил Валерьевич в общем-то человек одаренный, в том числе в том, чтобы создавать себе врагов. И врагов среди челябинских элит у него было, и в своих отношениях с силовыми структурами он вел себя достаточно жестко. Плюс у какой-то части избирателей определенная ностальгия по временам Юревича, например, в связи с дорожной ситуацией в Челябинске. Это тоже создает определенный романтический флер, который кто-то могу бы считать правильным развеять. Плюс, когда у человека миллиарды, огромный бизнес, один из ведущих в своей отрасли, а политической "крыши" нет, у человека могут возникнуть проблемы, и ходили слухи о том, что Юревич собирался свой бизнес продавать. Что касается связки с делом Сугробова, я с трудом себе могу представить, каким образом она появилась. Ну давайте подождем, пусть нам расскажут, что имеется в виду», - отметил Евгений Минченко.

2. Челябинец умер в больнице из-за того, что врачи спутали рак с наркотическим опьянением



О том, что у пациента опухоль мозга, медики узнали только после вскрытия. Изначально симптомы были похожи на инсульт, однако и их медики проигнорировали, заподозрив у мужчины наркотическое опьянение. 26-летнему челябинцу стало плохо 16 февраля. По словам родственников Ильи Перепелкина, он возвращался с работы за рулем автомобиля. Молодой человек остановился посреди дороги, включил "аварийку" и выпал из машины. Скорую вызвал проезжавший мимо автомобилист. Он позвонил родным Ильи, на место приехали жена и брат. Рядом с больным уже находились медики.

Фельдшер, по словам очевидцев, вела себя по-хамски и утверждала, что мужчина находится под воздействием наркотиков. Его увезли в отделение токсикологии Областной клинической больницы №3. Там парня продержали всю ночь и только в девять часов утра, проведя томографию, врачи обнаружили кровоизлияние в мозг и сделали вывод, что у мужчины случился инсульт. Молодой человек впал в кому, через 11 дней он, не приходя в сознание, умер.

Фото с сайта www.change.org

Вскрытие показало, что на самом деле у пациента была опухоль, сообщил заместитель главного врача третьей областной больницы Александр Ионин. Выяснилось, что кровоизлияние у мужчины произошло на фоне злокачественной опухоли мозга. Из-за темного пятна на томографическом снимке образования не было видно.

По факту инцидента стартовали проверки СК и прокуратуры. Также в больнице проводится служебная проверка. Родные Перепелкина потребовали наказать медиков, на сайте Сhange.org они создали петицию. По мнению близких, из-за ошибки врачей челябинцу не оказали вовремя адекватную помощь.

В пятницу, 17 марта, стало известно, что медики не признали ошибку, после которой умер челябинец. «Пациент поступил на стадии заболевания, когда спасти его было невозможно, у него было несовместимое с жизнью поражение головного мозга», - сказал заместитель главного врача больницы Александр Ионин. Также представители медучреждения сообщили, что теперь всем пациентам, поступающим с признаками наркотического отравления, будут делать компьютерную томографию



3. Татьяна Смирнова: на суицид детей толкает тотальное одиночество



Главный детский психиатр Челябинской области в интервью журналисту радиостанции "Челябинское эхо" рассказала о мерах, которые помогут предотвратить трагедии в семьях, связанные с самоубийством детей и подростков.

Татьяна Смирнова заявила, что детские суициды - угроза национальной безопасности. Свое высказывание она объяснила тем, что многие самоубийства несовершеннолетних происходят из-за вовлечения в так называемые "группы смерти" в соцсетях. Ситуацию главный психиатр назвала очень сложной. Это связано с тем, что дети попадают в ловушку. Они заходят в эту игру, а выйти из нее у них не получается, сказала Татьяна Смирнова.

«Несколько смертей было, связанных вот с этими "синими китами" с "бабочками" и так далее. Несмотря на то, что мы много говорим о внимании родителей, общественности и школы к этим проблемам, все равно интерес к этим играм продолжает распространяться. Дети продолжают в это втравливаться, резать себе руки, потому что там один из этапов - это порезать себе руки, порезать так, чтобы было видно, что это кит вырезан. И в течение 50 дней ребенка как бы готовят к расставанию с жизнью. В последнее время очень тягостная ситуация, ведь если ребенок отказывается "выпиливаться", ему говорят: «Сам не захочешь, мы тебе поможем», - рассказала Татьяна Смирнова.





Также создатели "групп смерти" демонстрируют детям все данные по родителям, братьям и сестрам, показывая, что могут добраться и до них. По словам Татьяны Смирновой, люди, которые приглашают в эти игры, пропагандируют фашистскую идеологию. Создатели таких сообществ, считают, что попадают к ним в сети только слабые дети, которым нечего жить, добавила психиатр.

«Раз они "выпиливаются", значит, слава богу, считают организаторы этих групп. Это явно фашистская идеология, и не надо думать, что это какие-то девочки и мальчики развлекаются. Придумать это могли только умные, опытные, жестокие и циничные люди, когда на кону стоит жизнь детей. Кто из детей попадает из детей в эти сети? В основном это те, кто нуждается в психологической помощи и ее не получает. Это те, у которых есть какие-то проблемы дома, с ровесниками, либо с учебой. Либо это целый комплекс проблем. Психологи говорят, что в основе лежит тотальное одиночество и несчастье ребенка», - прокомментировала Татьяна Смирнова.

По мнению Татьяны Смирновой, ответственными за психическое состояние детей и их предрасположенность к участию в "группах смерти" в первую очередь являются родители, а только потом школа и общество в целом. Полную версию интервью читайте по ссылке.



4. Челябинская область оказалась на 4-м месте в России по уровню безработицы



Эксперты Росстата в отчете о социально-экономическом положении регионов в 2016 году насчитали на Южном Урале 130,5 тыс. нетрудоустроенных. На третье место поставили Свердловскую область с показателем 137 тыс. Хуже всего ситуация с безработицей в Республике Дагестан, на втором месте - Краснодарский край. В первой пятерке Челябинская область и по количеству жителей, зарегистрированных на бирже в службе занятости.

Анализ рынка труда с точки зрения качества предложения и характера запросов работодателей показывает, что Челябинск выглядит не слишком привлекательно на фоне других миллионников, отмечает директор рекрутингового агентства «Бизнес и кадры» Людмила Соколова. Например, в Екатеринбурге ситуация живее, несмотря на то, что город тоже промышленный и, соответственно, столкнулся с теми же трудностями.

Фото с сайта maksimovskoe-mo.ru

Нередко бывает так, что запросы работодателей в Челябинске на профессионалов соответствуют условиям для кандидатов на аналогичные позиции в других городах. Но денег на Южном Урале готовы платить меньше, говорит эксперт. В результате конкурентоспособность территории на кадровом рынке оказывается под сомнением.



5. Ежи Федот и Фекла предсказали южноуральцам теплое лето

Питомцы челябинского зоопарка слывут "молодыми, но перспективными метеорологами". Они еще в феврале проснулись после зимней спячки, и зоологи решили обратиться к ним за предсказанием погоды. Сделали они это 15 марта, в Федотов день.

Как гласит народное поверье, по температуре воздуха и силе ветра в этот день можно судить, каким будет лето. Ежам надели вязаные шапочки и вывели на улицу.

Фото: Челябинский зоопарк

Животным поставили домик на случай, если они замерзнут, а также предложили угощение.

Фото: Челябинский зоопарк

Федот и Фекла не стали греться в тепле, а сразу принялись за еду, из чего сотрудники зоопарка сделали вывод, что весна и лето будут теплыми.

Фото: Челябинский зоопарк

Ветер же был таким слабым, что не мог сдуть маленькие головные уборы, которые еле держались на иголках.

Фото: Челябинский зоопарк

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