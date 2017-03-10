Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить

Фото: Таня Белова / Группа ВКонтакте "Подслушано в ГЭТе Челябинск"

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 4 по 10 марта 2017 года.



1. Иномарка слетела с моста на Меридиане



Иномарка рухнула с моста на Меридиане. ДТП случилось в понедельник, 6 марта, около 12 часов. Автомобиль марки Skoda, в котором находилась женщина, потерял управление на дороге Меридиан. Причина, по которой машина отклонилась от курса на мосту над улицей Труда, пока не известна. Автомобиль пробил ограду переезда и вывалился на проезжую часть нижней дороги. Момент падения записала камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как автомобиль несколько раз переворачивается в воздухе и слетает с моста.

Видео предоставлено автосалоном "Восток-Лада"

30-летнюю женщину, которая находилась в салоне, на скорой увезли в больницу. Пострадавшая получила множественные переломы и черепно-мозговую травму, она перенесла операцию и находится в стабильно тяжелом состоянии. Врачи ввели ее в медикаментозную кому. Жизнь пострадавшей поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. Как рассказала пресс-секретарь горздрава Ирина Пономарева, медики пока не готовы дать какой-либо прогноз.

Фото: Таня Белова / Группа ВКонтакте "Подслушано в ГЭТе Челябинск"





2. Челябинскую область признали самым грязным регионом в России



Челябинскую область признали самой грязной в России. Экологический рейтинг по итогам зимы представила организация "Зеленый патруль". Южный Урал получил самую отрицательную оценку среди 85 регионов.

При составлении списка эксперты учитывали такие показатели, как состояние воздуха и воды, количество выбросов, ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии. Наиболее плачевно, по результатам исследования, в Челябинской области обстоит ситуация с природоохранной деятельностью и промышленными выбросами.

Фото с сайта pravmin74.ru

На втором месте списка самых грязных территорий - Свердловская область, на третьем - Ленинградская. В десятку также попали Московская, Тверская, Оренбургская, Курганская и Иркутская области, Еврейская автономная область и Республика Бурятия. Самой чистой в экологическом плане названа Тамбовская область, далее следуют Алтай, Чувашская Республика и Москва.



3. Борис Дубровский выступил с ежегодным отчетом перед Заксобранием



Губернатор представил Законодательному Собранию отчет о результатах деятельности правительства Челябинской области за 2016 год. В понедельник, 6 марта, Борис Дубровский подвел основные итоги развития региона за год и обозначил приоритетные направления деятельности органов власти.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Стало известно, что в Челябинской области разработают новую стратегию социально-экономического развития - до 2035 года. Проект документа должен быть создан до конца этого года, а бюджет 2018-го уже будет учитывать приоритеты Стратегии-2035. Она станет принципиально новым документом, еще более масштабным и содержательным, чем существующая, заявил глава региона, выступая перед Законодательным собранием.

"Неизменным остается проектный подход к выбору целей и задач, к подбору мероприятий и к принципам их актуализации, к определению и распределению необходимых средств. Все мероприятия будут жестко увязаны с бюджетным процессом и мотивацией участников. Мы будем встраиваться во все федеральные программы, национальные проекты, а все государственные приоритеты Челябинской области будут соответствовать жизненным интересам людей", - отметил Борис Дубровский.

Также губернатор сообщил, что за два года реальные доходы населения Челябинской области снизились на 20%. В 2016 году падение составило 12%. Средняя зарплата в регионе установилась на уровне 31,5 тыс. рублей. Также губернатор озвучил данные по объемам промышленного производства. По итогам прошлого года индекс составил 96,3%, то есть показатели снизились почти на 4%. В основном это произошло за счет индекса в металлургии. "Но есть отрасли, которые прибавили, — производство транспортных средств, оборонка, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых", — сказал Дубровский.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Кроме того, Борис Дубровский призвал работодателей поднять зарплаты сотрудникам. По мнению губернатора, руководители предприятий должны позаботиться о благосостоянии жителей области. На отчетном выступлении перед Заксобранием глава региона высказал обеспокоенность ситуацией с благосостоянием населения. "Пользуясь случаем, обращаюсь с этой трибуны к руководителям предприятий - задуматься и в ближайшее время принять эти решения. Мы рассчитываем, что позитивные тенденции в экономике с начала года укрепятся и позволят, как минимум, остановить дальнейшее снижение реальных доходов граждан и начать их восстановление", - сказал Борис Дубровский.



4. В Челябинской области дети разрисовали и выбросили с балкона 60 тыс. рублей



Это произошло в одном из домов Кыштыма накануне 8 марта. В семью, проживающую на улице Булдымской, пришли гости с детьми. А на следующий день хозяева обнаружили, что из их тайника исчезли 60 тыс. рублей. Сотрудники полиции опросили всех взрослых, но никто не признался в воровстве. А вот дети шести и восьми лет сообщили, что исчезновение купюр - это их рук дело, пишет "Кыштымский рабочий".

Оказалось, что, пока родители праздновали в соседней комнате, дети нашли пачку из 12 купюр номиналом по 5 тыс. каждая. Сначала они разрисовали банкноты, потом испугались, что их накажут, и решили уничтожить "улики". С этой целью дети просто выбросили деньги с балкона. Найти купюры так и не удалось.

Фото с сайта severpost.ru

Похожий случай был в Кыштыме в мае прошлого года. Тогда ребенок раздал своим друзьям во дворе 229 тыс. рублей. Еще 170 тыс. он выбросил в болото. Как выяснилось позже, мальчик нашел деньги дома в одном из ящиков комода: мама положила их туда после продажи автомобиля.



5. «Восьмерка» из машин ГИБДД, воздушные шары и песня: как женщин поздравили с 8 марта



Инспекторы ДПС в Челябинске выстроились в форме цветка в честь 8 марта. А патрульные автомобили составили в виде «горящей восьмерки». При этом включили фары и проблесковые маячки. Видео флешмоба опубликовали на сайте главного управления МВД России по Челябинской области.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Гигантскую цифру 8 сняли с высоты птичьего полета в ночное время. Также в ролике видно, как сами сотрудники, надев желтые рабочие жилеты со светоотражающими полосами и вооружившись полосатыми жезлами, выстроились в виде цветка.

В медиахолдинге 31 канала (31 канал, "Челябинское эхо", Dfm) сотрудниц начали поздравлять с самого утра. Все началось с включения компьютеров.

Публикация от Эхо Москвы в Челябинске (@echo_chel)Мар 6 2017 в 9:34 PST

Продолжением стало коллективное поздравление от мужчин.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все выпуски программы »