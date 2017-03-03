Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить

Фото с сайта mskguru.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 27 февраля по 3 марта 2017 года.

1. Челябинскую область включили в зону риска по политической устойчивости



Комитет Кудрина включил Челябинскую область в зону риска по политической устойчивости. В исследовании регионы оценивались по уровню политической конкуренции и числу публичных протестов. Об этом сказано в докладе экспертов Комитета гражданских инициатив, созданного Алексеем Кудриным.

Южный Урал остается в списке 13 регионов с самым неблагополучным уровнем социально-экономической и политической напряженности. Эксперты оценили ситуацию как «потенциально взрывоопасную». В докладе говорится, что в области положительную динамику продемонстрировали показатели политической конкуренции. Так, до сентябрьских выборов среднее эффективное число партий составляло 2,83, после — 3,39. К тому же в регионе пусть и незначительно, но повысился уровень административной устойчивости. Но эксперты отмечают, что Южный Урал получил наихудшие оценки по развитию оппозиции в Заксобрании и развитию местного самоуправления.

Фото с сайта mskguru.ru

Кроме Челябинской области, в число наиболее неблагополучных вошли Крым и Севастополь. Оба субъекта в зоне риска, в частности, из-за серьезного количества публичных протестов.



2. Какие организации массово сократят сотрудников весной?



Более 80% сотрудников сократит хлебокомбинат «Злак» этой весной. 305 человек компания увольняет из-за тяжелого финансового положения. О предстоящих сокращениях сообщается на сайте главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

Фото с сайта irkutskmedia.ru

Также рабочие места в течение весны потеряют сотрудники копейского Горводоканала. Из-за ликвидации предприятие подало заявку на сокращение 495 человек. Кроме того, «ЧТЗ-Уралтрак» в марте-апреле планирует освободить от должностей 210 работников, в апреле-мае – еще 68. Всего в штате предприятия числятся 6,5 тыс. человек, из них на неполную рабочую неделю переведены 2,6 тыс. По последним данным ведомства, компания «Уральская кузница» в Чебаркуле отправила на неполный рабочий день почти 5 тыс. специалистов.



3. Захар Прилепин выразил соболезнования Челябинску



Захар Прилепин представил в Челябинске спектакль по своему рассказу. Знаменитый писатель в среду, 1 марта, прилетел в город прямиком из Донбасса, где сейчас занимает пост заместителя комбата. В Новом художественном театре он посмотрел постановку "Ты че такой похнюпый?" по рассказу "Грех", а по окончании провел творческую встречу со зрителями. Спектакль участвует в конкурсной программе фестиваля "CHELoBEK TEATPA" (продлится до 5 марта), который организует городское управление культуры. В студии "Челябинского эха" Прилепин рассказал, что главный персонаж - молодой могильщик - был написан с него самого. Было время, когда автору приходилось зарабатывать на жизнь рытьем могил на кладбище.

"Это очень давняя книжка "Грех". Написана она, наверное, году в 2005-м. Прошло с тех пор 12 лет. "Колеса" - рассказ отчасти посвященный моей юности в 90-е годы. Есть там какие-то, видимо, биографические черты. Вот спустя 15 лет замечательный режиссер Владимир Федорович Дель решил его поставить "на театре", как раньше это называли. И поставил, получилось отличная, на мой взгляд, постановка, потому что я не все свои спектакли хвалю, они могут мне и не нравиться. Но этот мы обкатали, мы по всей стране его возили, он в Питере взял приз как лучший моноспектакль. Поэтому челябинцы получат достойное зрелище, я надеюсь", - отметил Захар Прилепин.

Фото с сайта kultura174.ru





В интервью речь шла о творчестве, семье, Донбассе, писателях Золотого века, которые участвовали в военных действиях. Захар Прилепин считает, что Пушкин и Достоевский поехали бы воевать в Донбасс. Он заявил, что нельзя отделять политические убеждения авторов и их творческие достижения. "Они были абсолютные государственники, православные, как сегодня называется, "ретрограды и мракобесы". Их гений этим и порожден", - сказал Прилепин.

По его мнению, великие писатели во все времена занимали активную гражданскую позицию. "Они поддерживали, понимаете, подавление польских восстаний без проблем, что гораздо более радикально. И "Клеветникам России" написана ровно по этому поводу. Потом, перечитайте, не знаю, например, "Тараса Бульбу", там вся эта ситуация расписана подетально и по героям, вот - один, а вот - другой. И вот, они делают следующие поступки, и на чьей стороне правда, для Гоголя Николая Васильевича вопроса не было", - отметил Захар Прилепин.

В свою новую книгу "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы" Захар Прилепин включил 11 биографий писателей и поэтов Золотого века - от Державина и Дениса Давыдова до Чаадаева и Пушкина, - участвовавших в военных действиях. Автор считает, что можно провести четкие параллели между геополитической ситуацией, которая была 200 лет назад и установилась сейчас: у России те же противники - Англия, Франция, Турция, правда, конфликты стали более жесткими, отметил писатель. По поводу сегодняшней ситуации в Донбассе он также заявил, что никто не вправе стрелять по людям за то, что они хотят быть частью "русского мира". По словам Прилепина, у него есть целый ряд причин воевать в ДНР.

Захар Прилепин также выразил соболезнования Челябинску. Поводом стала экологическая ситуация в городе. Писатель отметил, что сам "не кашлял" во время нахождения в Челябинске, однако жителям посочувствовал.



4. Около 100 человек устроили массовую драку на АМЗ



Побоище на улице Обской произошло еще 19 февраля и попало на видео, однако известно о нем стало только на этой неделе, когда запись инцидента опубликовали в социальных сетях. Обстоятельства драки расследует отдел полиции «Советский». Один из участников, по данным правоохранительных органов, получил тяжелую травму головы. Молодому человеку хирургическим путем устраняли последствия побоев. В пятницу, 3 марта, стало известно, что парень скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Видео: Alekz Dybin / youtube.com

По факту смерти возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Известно, что участниками побоища были от 30 до 100 человек.



5. Новорожденную ослицу в челябинском зоопарке предложили назвать Тефтелькой или Дубравой



Челябинцы выбрали имя для новой питомицы. Маленькая ослица получила «паспорт» городского зоосада, в котором записали кличку Пенка. Животное родилось у пары ослов Славика и Ириски. У новорожденной белая шерстка с серыми подпалинами, рассказали в зоопарке.

Фото: Елена Чащина / Группа ВКонтакте "Челябинский Зоопарк"

Видео: Группа ВКонтакте "Челябинский Зоопарк"

Для выбора имени для ослицы был объявлен конкурс. Условие было единственным - чтобы имя не было слишком «человеческим». Челябинцы предложили клички Буся, Муля и Тефтелька, но победил вариант Пенка.

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