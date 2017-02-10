Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить

Фото с сайта www.culture-chel.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 4 по 10 февраля 2017 года.



1. Муфтий Челябинской и Курганской областей пострадал в страшном ДТП



Муфтий Челябинской и Курганской областей пострадал в аварии на трассе. Ринат Раев попал в больницу после ДТП, которое случилось вечером в понедельник, 6 февраля.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Муфтий ехал в автомобиле Skoda Octavia, на 14-м километре дороги Челябинск-Новосибирск в его машину врезалась Toyota Corolla. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что 60-летний водитель японской иномарки выехал на полосу встречного движения, после чего и произошло столкновение. Skoda Octavia при этом ударила попутный Volkswagen Polo.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

На месте аварии погиб 57-летний водитель Toyota. С травмами госпитализированы 57-летний водитель Skoda, его 51-летний пассажир и 57-летняя жена виновника ДТП.



2. 8 млн рублей были похищены при ремонте Публичной библиотеки



Это выяснилось при проведении аудиторской проверки, которая была инициирована минкультом и охватила период с 2008 по 2010 год. Оказалось, что заказчик работ по реставрации здания, "Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области", подписывал акты на работы, которые на самом деле выполнены не были. Подрядчиком выступала фирма "Реставрационные мастерские".

"Результаты нас, так скажем, насторожили. Объемы, которые указывались актом выполненных работ, произведены были не полностью, либо не соответствовали качеству, заявленному в сметной документации. Поэтому мы обратились в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело", - рассказал корреспонденту "Челябинского эха" министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Фото с сайта www.culture-chel.ru

Речь идет о многочисленных видах работ, начиная от укрепления фундамента, заканчивая укладкой настила пола и косметическим ремонтом. Ремонт в Публичной библиотеке ведется уже более 10 лет. Ежегодно на охрану памятника культурного наследия минкульт выделяет порядка 10-15 млн рублей.

3. Руководителя отдела полиции в Челябинске задержали за взятку

Исполняющего обязанности начальника Тракторозаводского отдела УМВД Евгения Менделя подозревают в получении 800 тыс. рублей. По версии следствия, деньги передала местная жительница в 2016 году. Полицейский незаконно сообщал ей о проверках организаторов азартных игр, пояснили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Фото с сайта vestinn.ru

Евгению Менделю предъявлено обвинение в получении взятки. Сейчас он задержан. В ближайшее время в суде будет решаться вопрос о заключении под стражу. В региональном управлении МВД добавили, что в ведомстве проводится служебная проверка. Полицейский уволен, в отношении его руководителей примут строгие меры дисциплинарной ответственности.



4. Туманные пушки и запрет на движение большегрузов. Как в Челябинске предлагают бороться со смогом?



Экологи предложили бороться со смогом в Челябинске с помощью туманных пушек. Активисты фонда «Моя планета» решили обратиться к губернатору Борису Дубровскому с просьбой принять на вооружение зарубежные методы борьбы с загазованностью воздуха. По словам руководителя фонда Виталия Безрукова, в Китае в последнее время стали прибегать к использованию на улицах городов так называемых туманных пушек. Их основные функции - сбор вредных взвешенных частиц в воздухе, уменьшение неприятного запаха, подавление пыли и увлажнение. Туманные пушки могут работать стационарно или на открытых передвижных платформах. Можно установить агрегат на крышу высотки, отмечает Безруков.

Фото: Виталий Безруков / Facebook

Власти Челябинска предложили не пускать в центр большегрузы во время НМУ. В мэрии обсуждают вариант сокращения загазованности воздуха посредством запрета движения фур по центральным улицам в те дни, когда действует предупреждение о высокой вероятности образования смога. Для того, чтобы торговые сети не пострадали из-за срыва поставок товаров, в мэрии предложили ритейлерам перейти на подвоз продукции малотоннажными грузовиками.

Глава города также озвучил предложение запретить выводить воспитанников детсадов на прогулки в период действия предупреждения об НМУ. По словам Евгения Тефтелева, городская администрация будет активно содействовать выявлению источников выбросов и ограничению их объема.



5. «Челябинское эхо» появилось в «Одноклассниках»



Радиостанция «Челябинское эхо» создала страницу в «Одноклассниках». Это новый коммуникационный канал, который поможет оставаться в курсе всех событий, которые происходят в Челябинске. В своей ленте пользователь, подписавшийся на страницу, может также увидеть фотографии и видео из жизни редакции.

Для того чтобы читать новости, необходимо быть зарегистрированным в социальной сети и вступить в сообщество. Ссылка на страницу ok.ru/echochel. Также у "Челябинского эха" есть группа в социальной сети «ВКонтакте», канал в Telegram и страницы в Facebook и Instagram.

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