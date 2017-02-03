Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 28 января по 3 февраля 2017 года.

1. Десять дней смога. Челябинцы с 25 января живут в режиме НМУ



Жители города жалуются на химический запах в воздухе и плохую видимость. Неблагоприятные метеоусловия (первой или второй степеней опасности) в Челябинске объявляют каждый день с 25 января. Из-за слабого ветра вредные примеси в воздухе не рассеиваются.

Режим НМУ на этой неделе также объявляли в Карабаше, Сатке, Коркино, Магнитогорске, Троицке. Как рассказали в экологическом фонде "Моя планета", только за двое суток в областную приемную поступило 79 жалоб на грязный воздух. Это обращения от жителей поселка Октябрьский, Коркино и Копейска. В Челябинске больше всего звонков было из Металлургического, Курчатовского и Калининского районов. Люди жаловались на химический запах и запах серы. В обращениях указывали и конкретные производственные площадки. Все данные были переданы в надзорные органы для оперативного реагирования, уточнили в фонде.

Видео: Петр Дранга / youtube.com

В пятницу, 3 февраля, стало известно, что силовики решают вопрос о возбуждении уголовных дел против загрязнителей воздуха. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, именно выбросы стали причиной образования смога в период с 13 по 31 января. Прокурор области потребовал направить материалы в главное управление МВД по региону для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений. В период НМУ на территории Челябинска наблюдалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота - от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода - в 5 раз, фенола - в 3 раза.

Между тем, стало известно, что Росприроднадзор намерен закрыть «Мечел-Кокс» на 90 дней из-за выбросов. Работа предприятия может быть приостановлена через суд - за превышение норм. Сообщалось, что надзорный орган 1 февраля запретил деятельность одной из технологических установок «Мечел-Кокса». Агрегат апломбировали, поскольку 31 января в зоне влияния завода нашли превышение допустимых концентраций фенола. В пятницу, 3 февраля, в пресс-службе завода сообщили об отмене запрета на работу установки. Оборудование для очистки газов признали исправным, пломбу сняли. Представители предприятия ранее подчеркнули, что в зоне влияния находятся еще несколько источников выбросов фенола.

По информации прокуратуры, на территории Челябинска сегодня работает свыше 60 загрязняющих воздух промпредприятий. В Росприроднадзоре подчеркивают, что запретительные меры будут применяться во всех случаях несоблюдения требований по выбросам. И здесь в качестве объектов уже обозначены Коркинский разрез и челябинская городская свалка.

В Челябинске тем временем создают электронную карту с самыми задымленными местами. Мобильное приложение SMOKY работает с помощью системы геолокации. Пользователь определяет свое местоположение и может узнать в режиме реального времени, какая экологическая обстановка сложилась на этом участке. Приложение будет бесплатным и станет работать на двух наиболее популярных операционных системах смартфонов: Android и iOS. Создание сервиса завершится до 4 февраля. После этого он поступит на проверку модераторам Play Market и AppStore и в течение ближайших недель появится в открытом доступе.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Отметим, что на этой неделе губернатор Борис Дубровский провел совещание со своим заместителем Олегом Климовым и министром экологии региона Ириной Гладковой. Участники встречи обсудили реализацию плана мероприятий Года экологии. Он включает в себя три основных направления: мероприятия, направленные на снижение загрязнения атмосферного воздуха выбросами от крупных промышленных предприятий и от автомобильного транспорта, а также вопросы цивилизованного обращения с твердыми бытовыми отходами.

2. Главу Каслинского района обвинили в превышении полномочий



Главу Каслинского района сняли с должности и обвинили в превышении полномочий. Причина - снос объекта культурного наследия и строительтво на его месте нового здания. По данным следствия, в 2012 и 2013 годах Александр Грачев, занимавший тогда должность заместителя главы Каслинского района, незаконно предоставил местным жителям два земельных участка. Эти территории были обременены правами третьих лиц. Также в 2014 году Грачев принял незаконное решение о передаче земли, на которой находился объект культурного наследия «Дом купца Хозяинова», для ведения хозяйственной деятельности. В результате последний был демонтирован, и на участке построили новое здание.

Фото с сайта www.kasli.org

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.



3. В Челябинской области запретят продавать алкоголь в праздники



Такое правило введут для магазинов, если будет одобрен соответствующий законопроект. С предложением ввести запрет к губернатору обратилось региональное управление МВД. В ближайшее время будет разработан законопроект о полном запрете продажи алкоголя в праздничные дни и в связи проведением крупных политических, спортивных и культурных мероприятий. Подобные законы уже действуют в ряде регионов страны и показали свою эффективность.

Как сообщил министр здравоохранения Сергей Кремлев, в Челябинской области с 2010 года наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня алкоголизации населения. Почти втрое уменьшилось число несовершеннолетних, злоупотребляющих спиртным. Однако в 2016 году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 2,1%. В связи с этим правоохранители и предложили запретить торговать спиртным в определенные дни.

Фото с сайта mger2020.ru

В пятницу, 3 февраля, стало известно, что законопроект о частичном запрете продажи алкоголя внесен в Заксобрание Челябинской области. В документе в список дней, когда вводится "сухой закон", попали пять детских и молодежных праздников: День российского студента – 25 января и Международный день студентов – 17 ноября, День защиты детей – 1 июня, День молодежи – 27 июня, День знаний – 1 сентября.

Законопроект внес депутат Заксобрания Илья Бархатов. Также в документе предусмотрен ряд корректив к ограничениям, установленным федеральным законодательством. Оно, напомним, разрешает продавать алкоголь с 8 до 23 часов. По мнению Бархатова, следует изменить эту норму на региональном уровне, разрешив покупать спиртные напитки с 10 часов до 22 часов с понедельника по субботу, а в воскресенье – с 10 до 17 часов.

Тем временем, губернатор поручил правительству рассмотреть инициативу управления МВД о полном запрете продажи алкоголя в праздничные дни.



4. Дороги в Челябинской области признаны самыми опасными в России



В 2016 году на Южном Урале из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия произошло 3 тыс. 245 аварий, в них погибло около 300 человек, пострадали более 3 тыс. Данные опубликовал Межрегиональный общественный центр "За безопасность российских дорог".

По сравнению с 2014-м, число погибших и пострадавших увеличилось в 1,5 раза. Причем количество автомобилистов в Челябинской области, в сравнении с другими регионами, не столь велико. На тысячу человек приходится 350 водителей.

Фото с сайта dorinfo.ru

Самыми безопасными могут считаться дороги в Томской области. Там за год случилось всего 446 ДТП. Следом идут Удмуртия, Новосибирская область, Чечня и Ивановская область. В список регионов с высокой дорожной опасностью попали также Иркутская, Самарская, Пензенская, Московская области и Республика Татарстан.



5. Популярный интернет-мем Ждун стал героем болотной фотосессии, созданной в Челябинской области



Странное существо, олицетворяющее ждущих чего-то людей, появилось на знаменитой фотографии "Болотного школьника". Автор ремейка назвал свою работу "Успешный Ждун". На картинке похожее на тюленя и слона существо сидит в болоте за офисным столом. Героем оригинала этого изображения, напомним, является ученик сельской школы из Челябинской области Игорь Назаров. Он с помощью своего брата устроил необычную фотосессию в болоте летом 2016 года и почти сразу стал интернет-мемом.

Источник: meduza.io

Ждун же начал набирать популярность в российских соцсетях в январе 2017-го. Его уже помещали на картины известных художников, на фотографии рядом с Лениным и современными политиками. Впервые странное существо можно было увидеть весной прошлого года. Скульптор Маргрит ван Брифорт из Нидерландов создала фигуру Homunculus Loxodontus. По словам девушки, она вдохновлялась людьми, сидящими в очереди к врачу, и залами ожидания. Кстати, свой Ждун появился и у "Челябинского эха". Его можно увидеть сидящим на стуле в редакции и в кресле звукорежиссера.

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