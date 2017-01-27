Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить

Фото с сайта 74.мвд.рф

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 21 по 27 января 2017 года.

1. В страшном ДТП на трассе М5 погибли четверо человек



Авария произошла вечером во вторник, 24 января, в районе поселка Тимирязевский. В автомобиле Kia Rio ехали трое пассажиров и водитель. Иномарка на полной скорости врезалась в снегоуборочный КамАЗ. У грузовика от удара оторвало колесо. Оно влетело в автомобиль Lada, от столкновения легковушка потеряла управление и врезалась в металлический отбойник. Оба водителя отечественных машин не пострадали.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

От удара Kia Rio превратилась в искареженную груду металла. Водитель иномарки и трое пассажиров скончались. В салоне Kia Rio нашли пустые бутылки из-под водки, а стрелка спидометра остановилась на отметка в 170 километров в час. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по области, сотрудники ГИБДД устанавливают личности погибших и разбираются в причинах аварии.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Еще одно смертельное ДТП с участием грузовых машин произошло в районе поселка Кропачево в ночь на среду, 25 января. По данным пресс-центра Поисково-спасательной службы Челябинской области, КамАЗ-лесовоз спускался вниз, за ним двигался второй КамАЗ с прицепом, груженным досками. Навстречу ехали две фуры. Одна из них забуксовала, и водитель другой решил ее объехать. Избежать столкновения с первым КамАЗом не удалось, второй - с прицепом - успел вовремя затормозить. Лесовоз перевернулся, водитель 1991 года рождения скончался на месте. Остальные участники ДТП не пострадали.

Фото: Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

В четверг, 26 января, на трассе М5 произошло массовое ДТП, которое парализовало движение. Несколько грузовиков и легковых машин буквально образовали ком металла в районе поворота на деревню Травники. Массовая авария произошла на отрезке трассы, где установлен металлический отбойник. В результате магистраль оказалась наглухо перекрыта. На месте происшествия работали полиция и техника аварийных служб. Пострадал один человек.



2. Парковку возле оперного театра уберут



Парковку возле оперного театра уберут. Этого в среду, 25 января, потребовал губернатор Борис Дубровский. По его поручению будут внесены изменения в постановление об утверждении границ зон охраны учреждения культуры.

«Необходимо убрать с территории, прилегающей к оперному театру парковки автотранспорта и организовать зоны культуры, ни платных, ни стихийных парковок у здания театра оперы и балета быть не должно! У территории возле объекта культурного наследия региона должен быть соответствующий вид. Необходимо вернуть театру образ, который вызывает душевный трепет», - сказал Дубровский.

Фото с сайта chelopera.livejournal.com

Решение о ликвидации парковки прокомментировало руководство оперного театра. «Территория, которую занимают парковочные места, театру не принадлежит. Это собственность города. Соответственно, заниматься этим вопросом будет город. В настоящий момент никаких постановлений, решений и прочего не принято. Для нас главное, чтобы зрители остались довольны изменениями. А как будут развиваться события в решении этого вопроса, мы не знаем», - говорится в сообщении.

3. 40% челябинцев не обнаружили позитивных изменений в жизни города в 2016 году



Социологический опрос провели специалисты филиала Президентской академии. Респондентам предложили ответить на вопрос о том, в каких аспектах жизни города и его населения в 2016 году произошли наиболее заметные положительные сдвиги.

Лучше всего, по мнению респондентов, дело обстояло со спортивными мероприятиями. 22,5% опрошенных поставили на первое место эту сферу. На второй строчке в рейтинге улучшений – благоустройство территории: озеленение, ремонт и строительство детских площадок. Каждый шестой респондент выделял эту категорию. А 14% опрошенных заявили, что в 2016-м стали лучше дороги.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Аспект, в котором челябинцы единодушно не выявили никаких позитивных изменений, - экология. Подавляющее большинство - 40,1% - сказали, что городская жизнь не улучшилась ни по одному из параметров. Эксперты РАНХиГС назвали такой расклад мнений тревожным сигналом для городской власти.



4. 50 челябинцев на вокзале спели песню Утесова в поддержку народа Украины



Флешмоб состоялся 22 января. Сначала на ступенях в зале ожидания появились трое гитаристов. Когда они заиграли вступление к песне "У Черного моря", подошел мужчина с дорожной сумкой, поставил ее рядом и запел. Потом к нему присоединились другие участники акции.

Видео: BluesTV 74 / youtube.com





Подобные мероприятия состоялись также в других городах России и за рубежом. Организаторы подчеркнули, что хотели напомнить: несмотря на межгосударственные конфликты, все люди - братья. Челябинцы выбором песни особенно хотели поддержать жителей Одессы. Похожие акции



5. Семья из Челябинска выиграла в лотерею почти 7 млн рублей



Супруги узнали о победе в новогоднюю ночь. Тираж «Гослото «5 из 36» был разыгран 31 декабря на одном из федеральных каналов. Как рассказала супруга, у мужа было предчувствие, что они выиграют. "Буквально затащил меня в лотерейный киоск, там мы купили четыре билета. При этом постоянно повторял: "Нам надо достроить дом", - пояснила женщина.

Фото предоставлено PR-службой АО «ТД «Столото»

Забыв про приготовление ужина, пара погрузилась в просмотр новогоднего шоу. Супруг записывал выпавшие шары, а жена зачеркивала их на билете. "Неожиданно все числа зачеркнула, мы сразу и не поняли, что произошло. Вдруг ведущие объявляют, что выиграл билет из Челябинской области, — тут мы разволновались не на шутку", — восторженно рассказала победительница.

Выигрыш семья планирует потратить на завершение строительства дома.

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