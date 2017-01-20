Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить

Фото: Fot Kompot / vk.com/myplanet174

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 14 по 20 января 2017 года.



1. Челябинск накрыл смог

На протяжении недели в областном центре и других крупных городах региона действовал режим неблагоприятных метеоусловий - с вечера 12 января до утра 20 января. Сначала синоптики предупреждали об НМУ первой степени опасности, но позднее степень повысили на вторую. В такой ситуации заводы должны снижать интенсивность выбросов в атмосферу вплоть до полной остановки самых «грязных» производств. Социальные сети наводнили снимки и видеозаписи, сделанные южноуральцами в разных частях города. На многих из них в дыму с трудом угадывались очертания домов. На подъездах к Челябинску автомобилисты вынуждены были включать «аварийки», чтобы снизить вероятность столкновений в условиях пониженной видимости. Пользователи соцсетей неоднократно сравнивали южноуральскую столицу с вымышленным городом ужасов Сайлент Хиллом.

Фото: Fot Kompot / Группа ВКонтакте "БЭФ "Моя планета"

Из-за смога в Челябинской области МЧС развернуло оперативный штаб. Для мониторинга ситуации привлекли специалистов трех мобильных лабораторий анализа качества воздуха. Также были организованы 26 стационарных постов взятия проб. Южноуральцам эксперты «чрезвычайного» ведомства рекомендовали южноуральцам в период НМУ употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, воздержаться от лишних физических нагрузок, занятий спортом на улице и употребления спиртного.

Измученные резким химическим запахом и першением в горле челябинцы создали интернет-петицию, адресованную президенту Владимиру Путину. Обращение, озаглавленное «В Челябинской области нечем дышать из-за выбросов и смога» опубликовали на онлайн-платформе Change.org. Автор написал, что от вдыхания смога появляются боли в горле, тошнота и головокружение. В тексте было подчеркнуто, что многочисленные обращения в местное управление Роспотребнадзора никак не влияют на решение проблемы. На момент публикации данной статьи размещенную в понедельник, 16 января, петицию подписали свыше 20 тыс. человек.

Петиция "черного неба" также размещена на сайте общественного фонда "Гражданский патруль". Это совместный документ жителей Красноярского края, Челябинской и Свердловской областей. Она адресован премьер-министру Дмитрию Медведеву, губернаторам Виктору Толоконскому, Борису Дубровскому и Евгению Куйвашеву. Авторы подчеркивают, что сегодня экологическая ситуация в Свердловской и Челябинской областях на грани катастрофы.

Корреспонденты «Челябинского эха» провели в областном центре опрос, пытаясь выяснить, чем, по мнению жителей, пахнет в городе. Респонденты озвучивали такие варианты, как «горящий уголь», «сера», «токсичный газ». Челябинцы строят предположения о том, чем пахнет смог над областным центром. Люди жаловались, что от едких примесей в воздухе больше всего страдают маленькие дети.

«В других городах получше пахнет. Даже когда приезжали из Новосибирска, через железнодорожный вокзал въезжали в Челябинск, разница большая прямо. Даже непривычно стало. Полмесяца там были - отвыкли».

«Погода видите какая? Смог стоит, он, скорее всего, с шахт, наверное. Копейская, коркинская - они же все экономят. Им легче штрафы заплатить, чем построить очистные. Если бы очистные построили, было бы гораздо чище»

«Я не знаю, кто нас травит. Кто-то, видимо, есть. Скажет: «Живые еще до сих пор?!»

Видео: mttrofim / youtube.com

Тем не менее, 4% челябинцев считают, что воздух в городе все-таки чистый. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного филиалом президентской академии. Жителей спрашивали, как они оценивают состояние воздуха. 3,7% сказали, что обычно он достаточно чистый. Как правило, это респонденты в возрасте старше 50 лет, с общим средним, специальным и неполным высшим образованием, по социальному положению – рабочие и служащие, со средним уровнем материальной обеспеченности. 46% сказали, что воздух часто бывает загрязнен, почти столько же респондентов заявили о сильном загрязнении. Все это люди в возрасте от 31 до 50 лет, с высшим образованием, со средним и ниже среднего уровнем материальной обеспеченности. 3,4% затруднились с ответом.

Видео: Max Borshchev / youtube.com

Отметим, что из-за смога прокуратура проверила три десятка челябинских заводов. Специалисты надзорного ведомства внепланово выезжают на предприятия. Цель - проверить соблюдение нормативов работы, установленных на периоды НМУ. На сегодняшний день проинспектировано 30 промышленных предприятий, расположенных на территории Челябинска. В их числе ЧМК и ЧЭМК. На местах проводят отборы проб воздуха на лабораторные исследования и опрашивают должностных лиц, ответственных за природоохранные мероприятия. По результатам проверки прокуратура даст оценку деятельности каждого предприятия. Нарушителям грозят разбирательства.



Проверка Роспотребнадзора показала, что в районе Коркино содержание бензапирена в воздухе в четыре раза превысило норму. "Превышение гигиенических нормативов выявлено на территории г. Коркино (п. Роза) по содержанию взвешенных веществ, среднесуточная концентрация которых зарегистрирована на уровне 2,3ПДК, и по содержанию бенз(а)пирена, среднесуточная концентрация которого составила 4,3ПДК", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Челябинской области. В ведомстве добавили, что лабораторные исследования продолжаются.

2. В Челябинске скончалась 87-летняя ветеран ВОВ, которую отказывались госпитализировать



87-летняя ветеран ВОВ, которую отказывались госпитализировать, скончалась в больнице. По предварительным данным, у престарелой женщины имелось объемное образование головного мозга.

О скандальной истории с врачами, которые не хотели госпитализировать ветерана, стало известно в четверг, 19 января. Как сообщил сын женщины, ранее особых проблем со здоровьем у нее не было, но в среду, 18 января, она резко почувствовала себя плохо. Вызванная на дом бригада скорой помощи доставила пенсионерку в девятую клиническую больницу. Однако после осмотра в приемном покое доктор заявил, что здоровью пациентки ничто не угрожает, и родным нужно подписать отказ от госпитализации.

Фото с сайта komiinform.ru

По возвращении домой женщина не могла встать с постели, не реагировала на внешние раздражители и постоянно стонала от боли. Региональное управление СК организовало доследственную проверку. В ходе процедуры, которую лично контролирует глава следственного управления, установят все обстоятельства инцидента. По результатам дадут уголовно-правовую оценку действиям медицинских работников. Также историей заинтересовалась прокуратура. В итоге женщину положили в ГКБ №9 в четверг, 19 января. Она скончалась в реанимации.

3. Карантин отменен. Школьники Челябинска 19 января вышли на учебу



Решение об этом было принято в среду, 18 января. на заседании оперативного штаба по гриппу и ОРВИ. Специалисты отмечают, что в Челябинске в течение недели наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. А последние несколько дней карантина были необходимы для того, чтобы закрепить положительную динамику. Теперь же в штабе не видят опасности, поэтому карантин и будет отменен. Действовал он с 11 января.

Фото с сайта Gorod48.ru

В больницах Челябинска с гриппом и ОРВИ сегодня находятся сотни человек. 65 пациентов в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На территории области число заболевших пока растет, ситуация оценивается как эпидемическая. За третью неделю 2017 года в регионе зарегистрировано 37 тыс. случаев ОРВИ, в том числе 153 клинических случая гриппа. Эти показатели выше уровня предыдущей недели вдвое. В связи с этим учебный процесс в ряде городов и районов возобновлять не будут. Так, в Магнитогорске карантин продлен до 21 января.

4. В Челябинске иномарка вылетела на заполненный людьми тротуар



Прохожим чудом удалось избежать травм и более жутких последствий. Видео ДТП выложил на этой неделе в соцсеть очевидец. Все случилось 13 января на улице Лесопарковой возле дома №7.

Видео: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

Hyundai Solaris двигался за автомобилем "ГАЗ". Водитель автофургона решил свернуть с дороги во двор через двойную сплошную. Человек, сидевший за рулем Hyundai, судя по всему, не ожидал этого. В это самое время он пытался обогнать "ГАЗ" по встречной полосе. Чтобы уйти от столкновения, владелец иномарки направил машину в сторону тротуара. Чудом не задев четырех прохожих, легковой автомобиль врезался в здание. Обстоятельства аварии сейчас изучают в полиции.



5. В Златоусте выпустили драгоценные монеты с портретом Дональда Трампа



Коллекционный экземпляр изготовили на златоустовском предприятии «Арт-Грани», которое входит в гильдию оружейников. Выпуск приурочили к инаугурации нового президента Соединенных Штатов Америки. Всего лимитированный выпуск составляют 45 медальных монет трех видов: из чистого золота (их создано пять штук), серебра (25 экземпляров) и комбинации этих металлов (15 штук).

Источник: www.art-grani.ru

На аверсе изображен профиль 45-го президента США на фоне национального флага. На реверсе - Статуя Свободы и подпись на английском языке «Мы верим Трампу». Это перефразированный с использованием фамилии политика девиз республиканской партии «Мы верим в Бога». Правда, первый экземпляр коллекционной монеты был выпущен с опечатками. На аверсе на английском языке неверно выбито «45-й президент», а на реверсе слово «America» написано через «k» вместо «с». Из-за ошибки первый номер коллекции компания решила оставить себе на память, прокомментировала специалист по маркетингу и рекламе Анастасия Гаврилова.

«Это был первый образец. Да, к сожалению, в нем ошибка была ввиду того, что торопились, были короткие сроки, делали в новогодние праздники, к сожалению не заметили, что была опечатка. Мы сейчас дорабатываем вот этот первый номер, и к выпуску этой коллекции в продажу она будет без ошибок. А этот экземпляр мы оставим себе на память, чтобы больше не совершать таких ошибок. Запросы есть: из Америки, из Германии, из России тоже. Но пока никто не приобрел еще. Все номера свободны», - отметила Анастасия Гаврилова.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все выпуски программы »