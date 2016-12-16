Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить

Фото с сайта pravmin74.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 10 по 16 декабря 2016 года.

1. Ушел из жизни легендарый хоккеист и тренер Геннадий Цыгуров



Скончался известный хоккейный тренер Геннадий Цыгуров. Прославленный спортсмен и наставник ушел из жизни 14 декабря после продолжительной болезни. Ему было 74 года. Последние годы он проходил лечение от рака.

Фото с сайта hctraktor.org

Геннадий Цыгуров - воспитанник челябинского хоккея. Всю игровую карьеру он провел в «Тракторе», здесь же и начался его путь как тренера в 1977 году. Позднее Цыгуров еще дважды становился наставником "черно-белых". Кроме того, был тренером тольяттинской "Лады" и омского "Авангарда". В 1999 году молодежная сборная России под его руководством стала чемпионом мира.

С Геннадием Цыгуровым простились в пятницу, 16 декабря. Гражданская панихида состоялась в Тольятти в "Лада-Арене".

Возле арены «Трактор» установлен мемориал в честь Геннадия Цыгурова. Каждый, кто желает почтить память тренера, может принести цветы или зажечь свечи у стены памяти, сообщается на сайте хоккейного клуба «Трактор».

Фото: Отдел информации и PR ХК «Трактор» Челябинск

2. Глава минстроя и гендиректор «Гринфлайта» рассказали о ситуации с дольщиками в проблемных домах



«Академ Riverside», «Чурилово Lake City», дом-«этажерка» на перекрестке Кашириных и Каслинской. На вопросы об этих объектах в прямом эфире "Челябинского эха" ответили министр строительства Челябинской области Виктор Тупикин и гендиректор «Гринфлайта» Олег Лакницкий.

По словам Виктора Тупикина, в Челябинске сейчас порядка 10 застройщиков, которые ведут строительство с переносом сроков. "Они все являются предметом рассмотрения на рабочих группах у заместителя губернатора Челябинской области Шаля Сергея Вернеровича, у губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского. И в других городах, где ведется застройка с привлечением средств дольщиков — а это в основном Магнитогорск, Чебаркуль, Миасс, Златоуст — там тоже порядка пяти-шести застройщиков, которые строят дома с отклонением по срокам", - отметил Виктор Тупикин.

Гендиректор «Гринфлайта» Олег Лакницкий сообщил, что, несмотря на процедуру банкротства, все дольщики микрорайона «Академ Riverside» получат ключи от квартир. На сайт радиостанции поступил вопрос слушателя о том, как собирается застройщик заканчивать работу в микрорайоне, находясь в состоянии банкротства. Автор сообщения опасался, что в случае признания финансовой несостоятельности «Гринфлайта», стройка будет свернута, а дольщики останутся на улице, продолжая платить ипотеку.

«Я хочу заверить всех дольщиков, кто приобрел квартиры в ипотеку и без ипотеки: у нас, лично у меня, цель такая, чтобы закончить и выдать все до последнего ключи, - заявил Олег Лакницкий. - Поэтому в какой бы стадии — наблюдения, банкротства, чего-то еще — не находилось, я считаю, что «Гринфлайт» в полной возможности может выполнить свои обязательства по достройке этих домов, и каждый получит ключи от своей квартиры, что бы ни случилось».

Фото: Официальный сайт правительства Челябинской области

Кроме того, министр строительства рассказал о судьбе дома-«этажерки» на перекрестке Кашириных и Каслинской. Виктор Тупикин сообщил, что однозначного варианта, по которому будет решаться проблема недостроя с большим количеством дольщиков, все еще нет. «Уже четыре-пять лет объект переходит из одних рук в другие, на сегодняшний день там конкурсный управляющий работает. Рассматривались предложения по образованию ЖСК, но дольщики дома приняли решение пока это не осуществлять и использовать отсуженные земельные участки и недострой дома для достройки дома», - рассказал министр.

Был задан вопрос и о микрорайоне «Чурилово Lake City». «Что касается фирмы «Речелстрой» - там перенесены сроки по ряду домов, это 16 домов. Ситуация серьезная, более двух тысяч дольщиков. У компании не хватает денежных средств, и переносят сроки. Но все дома строятся, в этом году будет сдан один дом, на следующий год, в первом квартале — три дома «Речелстроя», - сообщил Тупикин. Тем не менее он подчеркнул, что процесс находится под контролем.

С полной версией программы можно ознакомиться по ссылке.

3. Врач из Челябинска не дала пассажиру потерять сознание на борту самолета



Благодаря действиям медика экипажу не пришлось совершать экстренную посадку. Инцидент произошел во вторник, 13 декабря. Главный врач областного госпиталя для ветеранов войн Татьяна Василенко отправилась в командировку в Москву. В самолете молодому мужчине стало плохо, врач, проходя мимо, заметила, что он весь взмок и начал терять сознание. Оказалось, что у пассажира проявилась аллергическая реакция, резко снизилось артериальное давление.

Фото: www.gospital74.ru



Татьяна Василенко ввела больному кортикостероиды, а потом следила за его состоянием на протяжении всего полета. После приземления в Шереметьево челябинский доктор передала мужчину бригаде скорой помощи.

4. «Веник», «ободранная палка», «негодный огрызок». В Челябинской области разгорелся елочный скандал



Жители сразу двух городов в Челябинской области на этой неделе выступили против установленных на центральных площадях елок. Сначала скандал с лысым деревом разгорелся в Миньяре. Символ Нового года жители называли «уродцем», «веником», «ободранной палкой», «негодным огрызком». Возмущения южноуральцы активно выражали в соцсетях, а один из них высказал протест, прибив к стволу дерева табличку с надписью «Позор за елку».

Фото: Подслушано | Миньяр / vk.com

Фото: Серёжа Коротков / Группа ВКонтакте "Подслушано | Миньяр"

Горожане стали обсуждать, как можно избавиться от елки, — предлагали срубить и скинуться на новую искусственную. Некоторые пытались объяснить, что дерево было изначально нормальным, просто во время транспортировки в мороз у него обсыпались иголки. После нелестных высказываний администрация спилила елку и установила новую.

«Все уже позади, теперь на площади ставят красивую пушистую елочку», - написала одна из жительниц Миньяра. Теперь горожане недовольны тем, что в центре города еще нет ледового городка. «В прошлом году когда елку ставили, уже горки были и снежные фигуры на 50% готовы были. А в этом - просто слов нет», - комментирует интернет-пользователь.

Фото: Ирина Пономарева / Группа ВКонтакте "Подслушано | Миньяр"

Спустя несколько дней против елки начали протестовать жители Копейска. Там на центральной площади также установили лысое дерево. Ощущения праздника оно, и правда, не добавляло. Высокое дерево более чем наполовину было лишено хвои, все нижние ветви выглядели обглоданными. Под фотографиями елки люди оставляли гневные комментарии и требовали заменить живой символ Нового года искусственным. А некоторые даже готовы были устроить акцию протеста.

Фото: Антон Бухарин / Группа ВКонтакте "Подслушано Копейск"

Фото: Юлия Мальцева / Группа ВКонтакте "Подслушано Копейск"

Фото: Серёга Тарасов / Группа ВКонтакте "Подслушано Копейск"





В администрации Копейска пообещали привести в порядок возмутившую горожан елку. Чиновники отметили, что привезенное дерево было красивым и пушистым. Но из-за резкого похолодания осыпалось. В мэрии пояснили, что привезти новую ель не позволили погодные условия. Поэтому дерево укоротили на несколько метров и добавили веток.





Фото: Андрей Асеев / Группа ВКонтакте "Подслушано Копейск"

5. В небе над Копейском сфотографировали НЛО



Снимок в паблик «Подслушано Копейск» выложил в понедельник, 12 декабря, житель города. На нем видна яркая вспышка на фоне сумеречного неба. «Как думаете, что это было сегодня в небе над Копейском?» - задает вопрос автор поста. Комментаторы стали делать предположения. Некоторые уверены, что в кадр попала одна из комет потока Геминид. Как раз в эти дни «падающие звезды» можно наблюдать невооруженным глазом.

Фото: Подслушано Копейск / vk.com

Другие пользователи утверждают, что на месте заброшенной деревни на окраине Копейска часто видят такие таинственные огни. Сразу несколько свидетелей отмечают, что вспышки периодически поднимаются со стороны старого кладбища. Попытался переубедить их один из скептиков, он опубликовал видео с аналогичным явлением, заснятым в этот же день в Миассе.

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