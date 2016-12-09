Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить

Фото с сайта kremlin.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 3 по 9 декабря 2016 года.

1. Визит Владимира Путина в Челябинскую область



Владимир Путин в понедельник, 5 декабря, посетил с рабочим визитом Челябинскую область. Президент провел совещание в ГРЦ имени академика В.П.Макеева в Миассе, в Челябинске принял участие в церемонии запуска новой производственной линии на заводе «Этерно» и встретился с рабочими, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото с сайта kremlin.ru

«Этерно» выпускает современные детали для трубопроводных систем с использованием нанотехнологий. Это совместный проект ЧТПЗ и «Роснано», который рассчитан на нужды нефтяных и газодобывающих компаний, а также операторов трубопроводов. Предприятие было запущено в конце 2015 года.





Фото с сайта kremlin.ru

5 декабря на «Этерно» открыли производство штампосварных деталей (разрезных тройников). По данным пресс-службы «Роснано», ежегодно предприятие планирует выпускать до 150 единиц новой импортозамещающей продукции под стратегические проекты, такие как вторая нитка продуктопровода «Новый Уренгой — Сургут», газопровод «Северный поток 2», проекты по обеспечению ремонтно-эксплуатационных нужд «Газпрома», «Роснефти», нефтегазовых компаний стран СНГ.

Фото с сайта kremlin.ru

Владимир Путин и председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс нажали кнопку старта на интерактивном дисплее. После этого президент продолжил осмотр цеха и оставил свою подпись на одном из уже готовых тройников.

Фото с сайта www.rusnano.com

"Мы становимся не только независимы от импорта, но за счет нанотехнологий получаем продукцию более надежную, более устойчивую, на уровне мирового класса", — отметил Анатолий Чубайс.





Фото с сайта kremlin.ru

В ходе визита главы государства также состоялась встреча с рабочими «Этерно». Сотрудники предприятия поинтересовались у президента, как он находит время на то, чтобы отвлекаться от работы и все успевать, а также спросили о новых увлечениях главы государства. «Чем больше делаешь, тем больше успеваешь», - ответил президент. Путина также спросили о хобби, которым бы он хотел заняться. Президент сказал, что такое увлечение есть, но подробности раскрывать не стал.

Фото с сайта kremlin.ru





Днем ранее, 4 декабря, Анатолий Чубайс открыл в Кыштыме вторую очередь фабрики «Русский кварц». Это проект, созданный на базе Кыштымского горно-обогатительного комбината. «Роснано» вошло в проект в 2011 году и вложило в него 562 млн рублей. В 2013 году соинвестором компании стал японский финансово-промышленный холдинг Sumitomo Corporation.

«На данный момент "Русский кварц" выпускает более 3 тыс. тонн кварцевого концентрата в год. После ввода второй очереди объем производства увеличится в три раза, что позволит компании занять 15% мирового рынка, а в перспективе – 25%», – сказано в сообщении пресс-службы «Роснано».

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Борис Дубрвоский заявил о серьезных перспективах сотрудничества с «Роснано». "Мы надеемся, что взаимодействие Челябинской области с компанией «Роснано» будет продолжено. Практика по развитию и взаимодействию с предприятием, обучению персонала, надеюсь, даст нам серьезные перспективы. Мы всячески поддержим все проекты, которые будем осуществлять с этой компанией в дальнейшем", - отметил глава региона.



В новом цехе "Русского кварца" будут проводится работы по глубокому обогащению кварцевых концентратов. Сырье используется в наноэлектронной, оптической, светотехнической и химической промышленности.

Фото с сайта kremlin.ru

Главным итогом визита президента Борис Дубровский назвал публичную поддержку Владимиром Путиным экологических инициатив Челябинской области. «Владимир Владимирович недвусмысленно дал понять, что управление экологическими рисками должно находиться в компетенции региональных властей», - сказал глава региона.

Ранее Борис Дубровский выступил за расширение полномочий губернаторов в регулировании вопросов экологии. Заявление было сделано в Москве на ноябрьском заседании рабочей группы Госсовета по подготовке доклада «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений». Яркий пример ответственного отношения к окружающей среде, по мнению Дубровского, - завод «Этерно». Предприятие работает, основываясь на принципах белой металлургии, и наносит минимальный вред экологии. «Это – лучшая демонстрация того, что задача минимизировать риски для окружающей среды со стороны промышленных предприятий выполнима, если есть воля, желание и ответственность собственников», - сказал Борис Дубровский.

2. В Челябинской области ужесточат контроль за перевозками детей



После ДТП в Югре автобусы с детьми в Челябинской области будут обязательно сопровождаться машинами ГИБДД. Поручение усилить меры безопасности в понедельник, 5 декабря, дал губернатор Борис Дубровский.

"В преддверии новогодних праздников Борис Дубровский дал поручение министерству образования Челябинской области и всем главам муниципальных образований региона строго соблюдать необходимые меры безопасности при перевозке детей: автобусы с детьми в обязательном порядке должны сопровождать машины ГИБДД. Соответствующее поручение дано в связи с трагическими событиями в Ханты-Мансийском автономном округе", - говорится в сообщении на сайте губернатора Челябинской области.

Министерство образования Челябинской области рекомендовало ГИБДД выделить экипажи сопровождения всем видам транспорта с детьми, даже единичным автобусам. Пока обязательный эскорт положен только автоколоннам. Контроль за перевозками детей ужесточит и прокуратура.

Фото с сайта 86.mchs.gov.ru

Страшное ДТП с автобусом с детьми и грузовиком произошло на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск 4 декабря. Погибли 12 человек: 10 детей и двое взрослых. Участники команды по спортивной акробатике возвращались в Нефтеюганск с соревнований. По данным следствия, как водитель автобуса, так и водитель тягача не учли ширины проезжей части, габаритов транспортных средств, необходимых интервалов между ними. К тому же выбрали скорость без учета дорожных и метеорологических условий. "Это привело к тому, что они оба не справились с управлением, и произошло столкновение, повлекшее большое количество жертв", - сообщили в Следственном комитете России.

По последним данным департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа, на лечении в Окружной клинической больнице находятся 17 человек, 13 из них - дети. "В отделении реанимации остаются 8 детей и 1 взрослый. 2 ребенка начали дышать самостоятельно, остальные по-прежнему - на искусственной вентиляции легких. В профильных отделениях на лечении находятся 8 человек. Специалисты отметили положительную динамику у шести из них", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Трое пострадавших в четверг, 8 декабря, были доставлены спецбортом МЧС в Москву. Перелет стал возможен благодаря стабилизации состояния здоровья пациентов. Они будут проходить лечение в Институте нейрохирургии имени Бурденко.

Фото с сайта 86.mchs.gov.ru

СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Обоим водителям и представителю индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозки, предъявлено обвинение. Мужчины находятся под стражей. Директору спортивной школы «Сибиряк» предъявлено обвинение в халатности. Женщину отправили под домашний арест. По версии следствия, директор не заключила соответствующий договор и не направила в подразделения ГИБДД уведомления об организованной перевозке группы детей. "Вместе с тем, она при подготовке и организации участия спортсменов в спортивных соревнованиях не организовала перевозку и не определила ответственных лиц за ее организацию. Это привело к тому, что спортсмены выехали из Ханты-Мансийска на автобусе, не соответствующем требованиям безопасности жизни", - говорится в сообщении на сайте СКР.

3. В Челябинске убита дочь экс-гендиректора ЧТЗ Екатерина Платонова



В Челябинске убили дочь экс-гендиректора ЧТЗ Екатерину Платонову. Это произошло днем в понедельник, 5 декабря, в интерьерном салоне «Апартамент» на улице Образцова. В совершении преступления подозревают продавца. Мужчина по решению суда отправлен в СИЗО. В пятницу, 9 декабря, ему было предъявлено обвинение.

По версии следствия, Екатерина Платонова пришла в магазин, чтобы получить заказанную ранее и уже оплаченную дорогостоящую душевую кабину. Продавец сообщил женщине, что товар не доставлен, возник конфликт. Мужчина набросился на покупательницу с ножом и убил на месте. Чтобы запутать следствие, продавец нанес себе несколько незначительных порезов и придумал версию о том, что преступление совершили двое мужчин, которые ворвались в магазин, сообщили в региональном управлении СКР. Позднее на допросе продавец признался в совершении убийства.

Фото с сайта МедиаКузбасс





Суд заключил подозреваемого под стражу. В СИЗО он проведет два месяца. Екатерина Платонова приходилась дочерью бывшему генеральному директору «ЧТЗ-Уралтрак» Валерию Платонову, который также в течение некоторого времени возглавлял корпорацию «Уралвагонзавод». У погибшей осталась 15-летняя дочь.

4. Суд обязал рабочего завода выплатить 3 млн рублей за разбитый Rolls-Royce Аристова



Суд обязал рабочего завода выплатить 3 млн рублей за разбитый Rolls-Royce Аристова. Решение было принято 8 декабря. Точная сумма, которую Владислав Кантемиров должен будет перечислить бизнесмену, - 3 млн 22 тыс. 525 рублей плюс 22 тыс. рублей госпошлины. Челябинский электрометаллургический комбинат, на котором числится Rolls-Royce Phantom, оплатит расходы на экспертизу в 3 тыс. рублей. "Всем понятно, что я это буду выплачивать лет тридцать, если не больше", - заявил Кантемиров после заседания.

Фото ГИБДД Челябинска

Авария, виновником которой стал мужчина, произошла 2 февраля 2016 года. Кантемиров на автомобиле ВАЗ выехал на красный свет на перекресток, где столкнулся с Rolls-Royce стоимостью 20 млн рублей, в котором был Александр Аристов с водителем. Виновник ДТП оказался в больнице с многочисленными травмами, а бизнесмен и его шофер не пострадали. После аварии Аристов пообещал не предъявлять финансовых претензий, сказав, что машина застрахована. "Никаких денег я с него просить не буду. Это все желтая пресса сейчас раздувает", - комментировал после ДТП Аристов. Однако весной ЧЭМК подал иск в суд с требованием взыскать с Кантемирова свыше 5 млн рублей. Потом сумма была снижена.

5. «Эхо Москвы» назвало тех, кто делает Челябинск

В столице Южного Урала состоялась церемония вручения бизнес-премии «Сделано в Челябинске». 70 участников, экспертов и гостей.

Партнер проекта «Бизнес Молодость» в Челябинске Александр Афанасьев; финалист премии «Сделано в Челябинске-2016», директор «ЗБС Авто» Виталий Нефедов; ведущий премии «Сделано в Челябинске-2016» Сергей Краснов (слева направо)

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проходила в несколько этапов: были организованы интервью на радио и ТВ, съемки шли на производствах. Руководители рассказывали о продуктах и услугах, технологиях, отношениях с партнерами и клиентами, делились опытом работы в выстраивании бизнес-процессов. Материалы вошли в «Дневник премии «Сделано в Челябинске».



Участники получили памятные дипломы финалиста премии «Сделано в Челябинске», а также подарочные сертификаты от компании «Манго Телеком». Дипломом и памятным подарком был отмечен ведущий премии, директор по маркетингу и коммерции ГК «Центр Охраны Труда УНИКС» Сергей Краснов.

Ведущий бизнес-премии «Сделано в Челябинске» Сергей Краснов (слева). Финалист премии, директор ООО «Фачи-Рус» Егор Герасимов (справа)

Организатором премии «Сделано в Челябинске» выступил холдинг «Медиа-Центр». В его составе - 31 канал, радиостанции «Эхо Москвы» и DFM.

Холдинг регулярно запускает уникальные мультимедийные проекты. Гостям церемонии был представлен новый бизнес-проект - «Делай как Я. Истории личного успеха». Это цикл радиоинтервью и телефильмов о топ-менеджерах. В основе персональной истории – базовые ценности человека, цели и стратегии их достижения, принципы ведения бизнеса.

Осенью 2016 года 31 канал и сайт 31tv.ru объявили о старте еще одного проекта, благотворительного, «Теплая помощь». «Теплая помощь» - это акция по сбору теплых вещей и средств для бездомных. К ней подключились финалисты премии «Сделано в Челябинске». Благодарственные письма от руководства холдинга получили директор «УралНИИСтромпроект» Василий Важенин, директор ООО «ЭСКО» Олег Яфанкин, председатель совета директоров группы компаний «Уральские кондитеры» Марк Гроо.

В рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске» финалисты и эксперты прошли тест-драйв полноприводного кроссовера Аudi Q7. Специальные призы от генерального партнера проекта, компании «Ауди Центр Челябинск» были вручены председателю совета директоров ГК «Уральские кондитеры» Марку Гроо и генеральному директору холдинга «Медиа-Центр» Валерию Шагиеву.

Эксперт премии, генеральный директор УК «Медиа-Центр» Валерий Шагиев



Главный приз премии – рекламное сопровождение бизнеса на 1 млн рублей. Решением экспертного совета он был поделен на 3 части. Одна премия – три победителя.

Победителем бизнес-премии «Сделано в Челябинске» в номинации «малый бизнес» стало адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры».

Победитель премии, адвокат-партнер адвокатского бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры» Екатерина Туманова (справа)

В номинации «средний бизнес» главный приз получило ООО «Уралспецмаш».

Победитель премии, исполнительный директор ООО «Уралспецмаш» Ирина Кочнева

Первое место в номинации «крупный бизнес» заняло ОАО «Челябинский механический завод».

Победитель премии, генеральный директор ОАО «Челябинский механический завод» Петр Вагин с семьей

Победители получили три подарочных сертификата от партнера премии «Сделано в Челябинске» - Челябинского филиала Финансового университета при Правительстве России.

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» продолжила традицию, которая была заложена в прошлом году, - один из финалистов становится председателем экспертного совета. В 2017 году оргкомитет проекта решил доверить эту миссию и предложил возглавить экспертный совет генеральному директору торгового дома «СантехУрал» Сергею Ермакову.

Авторы фотографий с церемонии вручения бизнес-премии "Сделано в Челябинске": Инна Безр, Елена Косолапова

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