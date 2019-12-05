В интернете заговорили о беременности Светланы Лободы

После видео в Instagram в сети появились слухи о третьей беременности Светланы Лободы.

Ролик с подписью «Ой, мама, ой» разместила в социальной сети сама певица. В видео она ласково обнимает старшую дочь, гладит ее по голове и говорит: «Мое солнышко, моя девочка сладкая, моя любовь». Следом девочка произносит, что ждет братика. На словах Светланы Лободы «Так, тихо!» видео обрывается. После этого поклонники заподозрили певицу в третьей беременности. Светлана Лобода эту информацию никак не комментирует.

Сайт «7Дней.ру» отмечает, что недавно Светлана Лобода ностальгировала по «беременному» животу. Она опубликовала в соцсети архивные фото.

Фото: instagram-аккаунт Светланы Лободы (www.instagram.com/lobodaofficial)