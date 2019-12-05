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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяТакова жизньШепелев рассказал, как познакомился с девушкой после смерти Фриске
05 декабря 201915:24

Шепелев рассказал, как познакомился с девушкой после смерти Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев подтвердил отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой.

Подробностями телеведущий Дмитрий Шепелев поделился в интервью на youtube-канале Ксении Собчак. Он рассказал, что встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой. Познакомили их дети, которые ходили в один детский сад.

«После этого знакомства я сидел в Tinder. И одна из тех, с кем у меня совпадает пара, — это Катя. Наше второе как бы знакомство произошло в этой социальной сети», — приводит слова Шепелева журнал «Слово и Дело».

Как отмечает сайт, телеведущий долгое время искал девушку в приложениях для знакомств, при этом многие не верили, что на самом деле общаются с Шепелевым, и обвиняли его в использовании чужих фотографий.

Ксения Собчак узнала у ведущего, сделал ли он предложение избраннице, но тот не ответил.

Дмитрий Шепелев состоял в гражданском браке с Жанной Фриске. У них есть сын. Певица умерла в 2015 году, у нее диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга.

Фото: скриншот с сайта youtube.com / канал «Ксения Собчак»

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.12.2019 г.

Шепелев рассказал, как познакомился с девушкой после смерти Фриске

Шепелев рассказал, как познакомился с девушкой после смерти Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев подтвердил отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой. Подробностями телеведущий Дмитрий Шепелев поделился в интервью на youtube-канале Ксении Собчак. Он рассказал, что встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой. Познакомили их дети, которые ходили в один детский сад. «После этого знакомства я сидел в Tinder. И одна из тех, с кем у меня совпадает пара, — […]

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