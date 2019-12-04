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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяТакова жизньЛюбовница Евгения Петросяна тратит по 130 тыс. рублей в день
04 декабря 201917:49

Любовница Евгения Петросяна тратит по 130 тыс. рублей в день

Журналисты подсчитали, сколько денег за день тратит любовница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

Любовница комика регулярно рассказывает своим подписчикам о французской косметике. Крема, шампуни и зубные пасти приходят ей едва ли не каждый день по почте, пишет «Экспресс-газета». Стоимость одного набора журналисты оценили в 30-40 тыс. рублей. Обедает 30-летняя женщина в ресторане «Dr. Живаго», оставляя там от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. После этого Татьяна Брухунова направляется на шоппинг в ГУМ.

Журналисты по одной из фотографий оценили стоимость одежды, которую носит любовница Евгения Петросяна. Образ обошелся почти в 95 тыс. рублей. Вечера проводит в театрах, на выставках, а также в кофейнях. По городу она передвигается только на такси. В итоге журналисты пришли к выводу, что женщина тратит по 130 тыс. рублей в день.

Фото: «ИТАР-ТАСС» / www.eg.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

04.12.2019 г.

Любовница Евгения Петросяна тратит по 130 тыс. рублей в день

Любовница Евгения Петросяна тратит по 130 тыс. рублей в день

Журналисты подсчитали, сколько денег за день тратит любовница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Любовница комика регулярно рассказывает своим подписчикам о французской косметике. Крема, шампуни и зубные пасти приходят ей едва ли не каждый день по почте, пишет «Экспресс-газета». Стоимость одного набора журналисты оценили в 30-40 тыс. рублей. Обедает 30-летняя женщина в ресторане «Dr. Живаго», оставляя там […]

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