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Сделано в Челябинске

Креатив в организации бизнес-процессов. Необходимость или излишество?

  • 23.11.2017 г. 10:24
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Автор фото: Алиса Ческидова

А креатив при продаже строительного инструмента? Насколько такой подход предпринимателей к работе оказался эффективным? И почему они выбрали развитие по системе франчайзинга?

 

Говорим об этом сегодня, 23 ноября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017»Прямой эфир в 16:35.

 

Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».

 

Автор фото: Алиса Ческидова

 

Гости в студии:

 

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» директор по развитию сети магазинов инструмента «Технобум» Елена Пискунова

 

Бизнес-эксперт эксперт общественной палаты Челябинской области, член регионального совета "Опоры России", член общественного совета при министерстве строительства Челябинской области Андрей Бодрягин

 

Ведущий премии – генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

 

 

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

 

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