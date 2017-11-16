Челябинское агентство недвижимости выйдет на рынок Москвы, Крыма и Краснодара

Сделано в Челябинске

Автор фото: Виктор Балаченцев

Это одна из ключевых целей на ближайшие пять лет. В планах открытие офисов в шести городах-миллионниках. Зачем расширять сеть, когда спрос на жилье невысок? И зачем компании открывать учебный центр и готовить специалистов в том числе для конкурентов?

Говорим об этом сегодня, 16 ноября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.

Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».

Автор фото: Виктор Балаченцев

Гости в студии:

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» – председатель совета директоров ГП «Компаньон» Арсен Унанян

Бизнес-эксперт – партнер адвокатского бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры» Екатерина Туманова

Ведущий премии – генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

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