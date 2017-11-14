Сделано в Челябинске

Автор фото: Алиса Ческидова

Челябинск снова станет лидером в стране по производству бульдозеров. В этом уверены машиностроители, которые производят технику для самых тяжелых условий работы. Есть ли рецепт снижения себестоимости продукции с сохранением качества? Можно ли сегодня говорить об успешной конкуренции челябинцев на машиностроительном рынке, когда в мире наращивают присутствие китайские производители?

Говорим об этом сегодня, 14 ноября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.

Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».

Автор фото: Алиса Ческидова

Гости в студии:

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» - генеральный директор ООО «ДСТ-Урал» Евгений Горелый

Бизнес-эксперт - директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков

Ведущий премии - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

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