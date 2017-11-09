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Сделано в Челябинске

В Челябинске разработали сенсор, который узнает владельцев смартфонов в лицо

  • 09.11.2017 г. 09:33
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Автор фото: Алиса Ческидова

Он всегда рядом и видит, как ты плачешь или смеешься. Может следить за каждым твоим движением. Он узнает тебя из тысячи. Это твой мобильный телефон. В Челябинске разработали сенсор для электронных устройств, который конкурирует с продуктами Apple и Sony. И об этом знают в Кремниевой долине. Как челябинской компании удается быть на одних позициях с мировыми лидерами в индустрии создания виртуальной реальности?

 

Говорим об этом сегодня, 9 ноября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017»Прямой эфир в 16:35.

 

Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».

 

Автор фото: Алиса Ческидова

 

Гости в студии:

 

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» – сооснователь  компании «ТРИДИВИ» Дмитрий Морозов

 

Бизнес-эксперт – руководитель челябинского филиала компании Mango Office Сергей Трофименко

 

Ведущий премии генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

  

 

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

 

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