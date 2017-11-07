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Сделано в Челябинске

Капитальный ремонт бизнеса. Инструменты есть

  • 07.11.2017 г. 08:12
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Автор фото: Анастасия Стародубцева

Тренинги от успешных предпринимателей, коучей, карьерные консультации, нетворкинг. В Челябинске работает компания, которая организует капитальный ремонт бизнеса под ключ.

 

О бизнес-образовании и инструментах продвижения компаний говорим сегодня в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017»Прямой эфир в 16:35.

 

Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».

 

Автор фото: Анастасия Стародубцева

 

Гости в студии:

 

 

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» - директор  ООО «Малик Спейс Челябинск» Кирилл Липай

 

Бизнес-эксперт -  бизнес-тренер Константин Раловец

 

Ведущий премии - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

 

 

 

 

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

 

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