Капитальный ремонт бизнеса. Инструменты есть

Сделано в Челябинске

Автор фото: Анастасия Стародубцева

Тренинги от успешных предпринимателей, коучей, карьерные консультации, нетворкинг. В Челябинске работает компания, которая организует капитальный ремонт бизнеса под ключ.

О бизнес-образовании и инструментах продвижения компаний говорим сегодня в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.

Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».

Автор фото: Анастасия Стародубцева

Гости в студии:

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» - директор ООО «Малик Спейс Челябинск» Кирилл Липай

Бизнес-эксперт - бизнес-тренер Константин Раловец

Ведущий премии - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

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