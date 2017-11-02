Все по-взрослому. Детей в Челябинске погружают в профессии сотрудника ДПС, медсестры, металлурга, сантехника

- 02.11.2017 г. 10:08
Предприниматели создали костюмы для профориентации с малых лет. Игровые наборы позволяют детям сделать первые шаги к выбору будущей профессии. Зачем предприниматели запустили такое производство в Челябинске, когда магазины заполнены аналогичными импортными товарами? И при чем здесь аутсорсинг?
Говорим об этом сегодня, 2 ноября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.
Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».
Автор фото: Алиса Ческидова
Гости в студии:
Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» – руководитель ООО ТД «Игрушка-Челябинск» Лилия Ершова
Эксперт премии – первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова
Ведущий премии – генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев
Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».
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